Забытая собака и жизнь без воды: как в Казани выживают жители 6 домов в деревушке у «Чаши»

Портал ProKazan.ru о том, как изменится жизнь людей в деревушке после продления улицы Бондаренко до Сибгата Хакима

В Казани начали сносить половину деревни на улице Кемеровской. Люди, чьи участки были выкуплены для строительства улицы Бондаренко, уже покинули свои дома. Однако их соседи остаются жить при прежних условиях: без газа, воды и печным отоплением.

Людмила Баранова живет в 14-м доме. Каждое утро начинается с того, что в дом надо принести воды из колонки.

- Ты еще пройди до этой колонки! К ней надо еще подняться, подойти, спуститься, не поскользнувшись. По этой грязи, по льду. Мне 54 года, я хожу, каждый раз боюсь упасть. Сейчас тут еще лед, а весной тут будет болота. Здесь все теплое время года одна лужа, и она бесконечна.

Людмила вместе с ведром пробирается к колонке через проезжую часть. по другом никак - по краям дороги наледь высотой до 30 сантиметров.

- Машина едет, куда ты с ведром пойдешь? Вот ты идешь с этими ведрами, машины сигналят. Ну хоть бы пройти давали, а ведь сигналят, мол уйди с дороги. Ну куда я денусь с ведрами? Я один раз не выдержала, взяла одно ведро и вылила воду на машину.

Переселенные соседи Людмилы оставили многие вещи. Старая мебель, зеркала, одежда и даже свадебные туфли - все это сейчас доживает последние дни. Под бульдозером все это это станет одним хламом.

Но жители улицы оставили не только вещи. Как рассказал один из рабочих, разбирающий дом, хозяева «забыли» свою собаку. Пес сейчас лает на тех, кто уже разрушил его старый дом. Теперь он бездомный.

Сейчас здесь идет снос зданий, после чего начнется строительство улицы Бондаренко. Здесь будет широкая просторная улица с выездом прямо к площадке возле Центра семьи «Казан». Достроить ее должны к началу чемпионата мира. Проблема в том, что дорога будет проходить в том месте, где сейчас располагается колонка - по сути, единственный в округе. Если его не будет, жильцы просто останутся без воды.

Похоже, что переселение жильцов со второй половины улицы пока не предвидится. По крайней мере Людмиле об этом ничего неизвестно. В исполкоме там также не смогли дать какую-то новую информацию. Что делать людям, когда у них не останется даже колонки, пока неясно.

Отметим, что переселенные жители деревни получили компенсацию в размере 800 тысяч за 1 сотку земли.