Наверх
Забытая собака и жизнь без воды: как в Казани выживают жители 6 домов в деревушке у «Чаши»
16:27, сегодня22
В Казани школу оштрафовали за обучение татарскому языку наравне с русским
18:17, сегодня4
В Сети появилось фото кортежа кандидата в президенты Грудинина в Казани
18:05, сегодня10
ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в два раза
17:48, сегодня
В Константиновке опрокинулась KIA Rio
17:30, сегодня4
АСВ отказалось от исков к вкладчикам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка»
17:14, сегодня
Реклама
В Казани за 3 часа заказчики ограбили двух доставщиков пиццы
16:59, сегодня7
На информационную кампанию выборов-2018 Татарстан потратил 19,5 млн рублей
16:15, сегодня17
В Татарстане запустили исламский телеканал‍
16:12, сегодня14
Первый BreakPoint-2018 прогремел в Казани при экспертном участии «МегаФона»
16:07, сегодня1
Абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы за онлайн-покупки благодаря проекту с admitad
15:33, сегодня1
В Тюлячинском районе РТ назначили нового главу исполкома
15:25, сегодня1
В Челнах четвероклассник пришел в класс с ножом, угрожая «всех расстрелять»
15:10, сегодня25
В Казани парень "изнасиловал" секс-игрушку в интим-магазине: это попало на видео
15:06, сегодня31
В Татарстане пьяная женщина три часа держала в "плену" трех судебных приставов
14:40, сегодня12
Завтра в Казани ожидается 5 градусов мороза
14:36, сегодня
Избирательные участки откроют в «Салават Купере» и Иннополисе
13:51, сегодня9
В Казани отреставрируют здание Всемирного конгресса татар за 54 млн рублей
13:44, сегодня17
В Казани на улице Аделя Кутуя отремонтируют самый «убитый» участок дороги
13:07, сегодня12
В Казани у члена избирательной комиссии нашли листовки с призывом не ходить на выборы
12:12, сегодня50
Новый пожар в заброшенных домах на улице Назарбаева: появилось видео
11:52, сегодня10
В Гидрометцентре РТ рассказали, когда в Казань придет весеннее тепло
11:51, сегодня17
Житель Казани попал в смертельное ДТП на трассе М-5: в аварии он потерял свою невесту
11:43, сегодня17
В Казани на улице Гарифьянова появится бульвар с катком и велодорожками
11:15, сегодня5
СМИ: в России смертность от рака снизилась впервые за три года‍
10:59, сегодня16
В Казани парня-боксера обвинили в жестоком избиении и изнасиловании девушки
10:33, сегодня29
В Сети появилась петиция с требованием наказать убийц хранителя Свияжска — пса Буяна
10:15, сегодня45
«В Казань вернулись группировки? Часть 2» Уголовники-блогеры и школьники с «А.У.Е.»
10:00, сегодня41
Дагестан может начать поставлять в Татарстан рис в обмен на сухое молоко
09:05, сегодня25
Наша цель - помочь людям: директор казанского похоронного дома "Ладья" о специфике работы
08:37, сегодня5
Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов может продолжить карьеру в Северной Америке
08:35, сегодня8
Казань планирует закупить 20 новых трамваев на 340 млн рублей
08:14, сегодня44
Сегодня в Казани будет без осадков
06:16, сегодня2
В Татарстане сократят расходы на парки и скверы
18:25, 12.03.201831
В Казани чиновники задумались над тем, как решить проблемы инвалидов-колясочников
17:41, 12.03.201834
Елабуга стала одним из самых счастливых городов России. Главред Russia Today удивлена
17:19, 12.03.201830
ВТБ Страхование запускает страховой медицинский продукт для иностранных студентов
17:07, 12.03.20187
В России к чемпионату мира может появиться новый дорожный знак
17:05, 12.03.20188
Зарплаты в Казани выросли на 3,5 тысячи рублей
16:57, 12.03.201821
В Казани колония строгого режима осталась без воды из-за аварии
16:45, 12.03.201811
В Казани неизвестные обворовали нигерийца в мечети
16:09, 12.03.201831
Завтра в Казани ожидается 7 градусов мороза
15:59, 12.03.20182
Под Казанью на базе отдыха обстреляли парня
15:36, 12.03.201818
В прокуратуру пожаловались на принуждение студентов КФУ к участию в выборах президента РФ
15:35, 12.03.201845
Татарстан попросил у Москвы почти 63 млрд рублей
15:03, 12.03.201838
В Казани отменят автобусный маршрут 74а
14:34, 12.03.201828
«Не для печати». В Казань вернулись молодежные группировки?
13:45, 12.03.201820
В Татарстане явку на выборы повысят с помощью низких цен на продукты
13:43, 12.03.201853
ВТБ расширил число поставщиков для онлайн-оплаты услуг до 12 000 компаний
13:26, 12.03.20181
Под Казанью мужчина утонул во время чистки выгребной ямы
13:05, 12.03.201821
На улице Меридианная разбилась женщина, выпав с 10 этажа
12:53, 12.03.201824
В Казани прокуратура требует лишить прав 25 психбольных водителей
12:25, 12.03.201848
В Татарстане после 8 марта мужчина из ревности расстрелял жену
12:14, 12.03.201826
Указ подписан: в Татарстане создадут фонд поддержки обманутых дольщиков
11:52, 12.03.201821
Сигнализация спасла имущество казанца на сумму 3 миллиона рублей от пожара
11:30, 12.03.20181
В Казани начали сносить дома из-за строительства новой дороги к «Чаше»
11:25, 12.03.201831
В Казани скончался пассажир Daewoo, водитель которой после заноса врезался в фуру
11:25, 12.03.20188
Под Казанью рабочий зарезал знакомого и покончил с собой
10:59, 12.03.201819
Матч между «Рубином» и «Спартаком» может пройти не в Казани, а в Москве
10:56, 12.03.20188
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Забытая собака и жизнь без воды: как в Казани выживают жители 6 домов в деревушке у «Чаши»

Забытая собака и жизнь без воды: как в Казани выживают жители 6 домов в деревушке у «Чаши»
16+
Фото: Ольга Плешкова
Портал ProKazan.ru о том, как изменится жизнь людей в деревушке после продления улицы Бондаренко до Сибгата Хакима

В Казани начали сносить половину деревни на улице Кемеровской. Люди, чьи участки были выкуплены для строительства улицы Бондаренко, уже покинули свои дома. Однако их соседи остаются жить при прежних условиях: без газа, воды и печным отоплением.

Людмила Баранова живет в 14-м доме. Каждое утро начинается с того, что в дом надо принести воды из колонки.

- Ты еще пройди до этой колонки!  К ней надо еще подняться, подойти, спуститься, не поскользнувшись. По этой грязи, по льду. Мне 54 года, я хожу, каждый раз боюсь упасть. Сейчас тут еще лед, а весной тут будет болота. Здесь все теплое время года одна лужа, и она бесконечна.

Людмила вместе с ведром пробирается к колонке через проезжую часть. по другом никак - по краям дороги наледь высотой до 30 сантиметров.

- Машина едет, куда ты с ведром пойдешь? Вот ты идешь с этими ведрами, машины сигналят. Ну хоть бы пройти давали, а ведь сигналят, мол уйди с дороги. Ну куда я денусь с ведрами? Я один раз не выдержала, взяла одно ведро и вылила воду на машину.

Переселенные соседи Людмилы оставили многие вещи. Старая мебель, зеркала, одежда и даже свадебные туфли  - все это сейчас доживает последние дни. Под бульдозером все это это станет одним хламом.

Но жители улицы оставили не только вещи. Как рассказал один из рабочих, разбирающий дом, хозяева «забыли» свою собаку. Пес сейчас лает на тех, кто уже разрушил его старый дом. Теперь он бездомный.

Сейчас здесь идет снос зданий, после чего начнется строительство улицы Бондаренко. Здесь будет широкая просторная улица с выездом прямо к площадке возле Центра семьи «Казан». Достроить ее должны к началу чемпионата мира. Проблема в том, что дорога будет проходить в том месте, где сейчас располагается колонка - по сути, единственный в округе. Если его не будет, жильцы просто останутся без воды.

Похоже, что переселение жильцов со второй половины улицы пока не предвидится. По крайней мере Людмиле об этом ничего неизвестно. В исполкоме там также не смогли дать какую-то новую информацию. Что делать людям, когда у них не останется даже колонки, пока неясно.

Отметим, что переселенные жители деревни получили компенсацию в размере 800 тысяч за 1 сотку земли

Ольга Плешкова, 13.03.2018, 16:27
Тэги: Строительство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин13 марта 2018, 16:32
собаку жалко. служила верой и правдой хозяевам. а они её бросили.
Лучший комментарий
0
33
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 16:35
Им уже давно деньги прелагали, сами же отказываются уезжать. Пусть не жалуются.
7
7
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 16:36
Хотят больше бабла срубить за счет налогоплательчиков, бедненькие.
10
6
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 16:41
Почему бы и не срубить . Земля дорогая. Пусть хоть кому то повезет.
3
25
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 16:47
В ответ на комментарий пользователя
Хотят больше бабла срубить за счет налогоплательчиков, бедненькие.
Развернуть
Будь у тебя пирог стоимостью 1000 рублей, а тебе предлагают за него 50, согласился бы ты его продать?
1
17
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 16:51
бросили собачку,твари, не жить им хорошо на новом месте, отвечаю..
3
15
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
Будь у тебя пирог стоимостью 1000 рублей, а тебе предлагают за него 50, согласился бы ты его продать?
Развернуть
Вот пусть и жуют свой пирог.
9
6
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 16:58
В ответ на комментарий пользователя
бросили собачку,твари, не жить им хорошо на новом месте, отвечаю..
Развернуть
Заберите ее себе.
7
6
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 17:05
Если статья не поможет переселению, надо попросить денег на добрые дела. Пробурить новую скважину, засунуть в нее новую колонку. Наверно под частным сектором городские коммуникации не проходят, можно копать.
1
2
Согласны с автором?
Анвар13 марта 2018, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
Хотят больше бабла срубить за счет налогоплательчиков, бедненькие.
Развернуть
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
1
2
Согласны с автором?
горожанка13 марта 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Если статья не поможет переселению, надо попросить денег на добрые дела. Пробурить новую скважину, засунуть в нее новую колонку. Наверно под частным сектором городские коммуникации не проходят, можно копать.
Развернуть
Проходят!!!! Просто они не для частного сектора как всегда!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 17:15
После "по сути, единственный в округе" я сначала подумал "Колумбия", потом понял - "источник воды".
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 17:17
В ответ на комментарий пользователя
Будь у тебя пирог стоимостью 1000 рублей, а тебе предлагают за него 50, согласился бы ты его продать?
Развернуть
Так у них не пирог, а гнилой плесневелый хлеб. Иди, продай его
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 17:19
И чо нам, пожалеть эту рванину?
Хотели за свои сараи миллионы - так живите дальше, как свиньи в берлоге
3
5
Согласны с автором?
казанец13 марта 2018, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
Будь у тебя пирог стоимостью 1000 рублей, а тебе предлагают за него 50, согласился бы ты его продать?
Развернуть
легко,я вообще бросил квартиру с о всеми пожитками, дом 9-эт,не старый 8 лет дому, заехал в новую квартиру с нуля, брал ипотеку.....все заново обжился, и не жалею,с собой на тот свет ничего не унесешь
2
1
Согласны с автором?
Горожан13 марта 2018, 17:43
Зачем тратить миллионы на второстепенные ремонты и в тоже время оставлять людей без воды,??деньги для людей а не для фантиков
2
0
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 17:43
проказань зарабатывает как может,рекламу про похороное бюро запустили во дают
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
Так у них не пирог, а гнилой плесневелый хлеб. Иди, продай его
Развернуть
На гривке у людей такая же ситуация. Ничего - все сами сделали, ничего не просили. Места там шикарные. Мне кажется, просто жиру они бесятся, либо хотят продать втридорога свои халупы.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
Если статья не поможет переселению, надо попросить денег на добрые дела. Пробурить новую скважину, засунуть в нее новую колонку. Наверно под частным сектором городские коммуникации не проходят, можно копать.
Развернуть
У них есть деньги на переселение, им власть денег дает, но они хотят в таких развалинах жить
1
0
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 17:47
В ответ на комментарий пользователя
Зачем тратить миллионы на второстепенные ремонты и в тоже время оставлять людей без воды,??деньги для людей а не для фантиков
Развернуть
Им предлагают большие суммы, а они не хотят. Хотят жить вот так, в надежде, что им ещё больше предложат
1
1
Согласны с автором?
Гость13 марта 2018, 18:15
В ответ на комментарий пользователя
Им предлагают большие суммы, а они не хотят. Хотят жить вот так, в надежде, что им ещё больше предложат
Развернуть
Не дошло что-ли? У 5 участков земли были выкуплены, они переехали. А земля у этих 6 участков никому не нужна.
1
2
Согласны с автором?
Бабайка13 марта 2018, 18:19
А если они хотят жить по другому,неужели чиновникам лень собрать людей,выслушать проблемы,советы,предложения,найти компромисс интересов,набравшись терпения,неужели в Татарстане живет особенный народ,где все вопросы надо решать через "колено", да не поверю я никогда,просто власть зажралась,обленилась и не умеет работать в современных условиях урбанизации...
0
0
Согласны с автором?
сть сотки 1500000 метшин даёт 70000013 марта 2018, 18:46
Реальная стоимость сотки 1500000 метшин даёт 700000
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
Не дошло что-ли? У 5 участков земли были выкуплены, они переехали. А земля у этих 6 участков никому не нужна.
Развернуть
В статье озвучены 3 проблемы: собака, вода, позиция ждуна. Если они хотят переселиться, то могут выставить свою недвижимость на продажу, есть специализированные сайты, где продают все. Проказан мог бы диверсифицировать свою деятельность, как риелтор.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 18:56
В ответ на комментарий пользователя
В статье озвучены 3 проблемы: собака, вода, позиция ждуна. Если они хотят переселиться, то могут выставить свою недвижимость на продажу, есть специализированные сайты, где продают все. Проказан мог бы диверсифицировать свою деятельность, как риелтор.
Развернуть
Заодно иссякнет спор стоимости земли.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

До окончания голосования осталось:
Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
Голосов: 48
Голосовать
Голосов: 42
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru