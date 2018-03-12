Новый пожар в заброшенных домах на улице Назарбаева: появилось видео

В Казани в заброшенных домах по улице Назарбаева сегодня утром вновь произошел пожар, информацию из соцсетей подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался около 6 часов утра, потушили его в районе 8 часов. Общая площадь пожара составила 60 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Напомним, в ночь на 2 февраля в доме №35 32-летняя женщина из Владимирской области забила трубой бомжа, после чего устроила в квартире пожар. Полицейские задержали женщину.