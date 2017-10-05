В Казани женщина забила трубой бомжа и попыталась сжечь его

В Казани в расселенном доме по улице Назарбаева 32-летняя женщина из Владимирской области забила трубой бомжа, после чего устроила в квартире пожар. Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС России по РТ, подробности сообщил источник ProKazan.ru.

Пожар начался около пяти часов утра 2 февраля в здании №35 по улице Назарбаева в нежилой двухкомнатной квартире на третьем этаже.

- Женщина в квартире ночью поругалась с бомжом, личность которого пока не установлена, после чего металлической трубой проломила ему голову. От полученных травм тот скончался. После этого женщина бросила тряпку на электроплитку, в результате начался пожар, - сообщили ProKazan.ru.

Женщина была задержана на следующий день, свою вину она признала. Было возбуждено дело по статье "Убийство", расследованием занимается Следственный комитет.