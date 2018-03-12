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В Сети появилась петиция с требованием наказать убийц хранителя Свияжска — пса Буяна

В Сети появилась петиция с требованием наказать убийц хранителя Свияжска — пса Буяна
16+
Фото: www.change.org
Автор петиции Ирина Сибулатова отмечает, что инициатором убийства животного (путем отравления) выступил глава Свияжска Владислав Четверкин

В Интернете появилась петиция, адресованная президенту РФ Владимиру Путину, президенту РТ Рустаму Минниханову и главе Зеленодольского района Александру Тыгину, с требованием провести расследование и наказать убийц хранителя острова-град Свияжск — пса Буяна.

Автор петиции Ирина Сибулатова отмечает, что инициатором убийства животного (путем отравления) выступил глава Свияжска Владислав Четверкин. Напомним, 7 марта пес по кличке Буян скончался, ветеринары не смогли его спасти.

- Решение об убийстве собаки принималось на собрании жителей Свияжска, на котором присутствовало меньше 20% от числа жителей, а их там проживает приблизительно 250 человек. Инициатором всего этого безумия стал глава Свияжска Четверкин Владислав Витальевич. Никакой другой альтернативы не рассматривалось. Хозяин собаки на этом собрании не присутствовал. Отравление решили осуществить в отношении Буяна, его подруги Ляльки, с которой он живет на протяжении многих лет и их щенков, то есть целой семьи, - пишет Сибулатова.

Отмечается, что по счастливой случайности маме со щенками удалось спастись. Но от недоеденной еды отравились еще две собаки.

Как рассказали порталу ProKazan.ru в исполкоме Зеленодольского района, о том, что пса отравили якобы по «указке» главы Свияжска, не соответствует действительности.

- Эта информация не соответствует действительности. Такого указа не было, потому что пес Буян был негласным символом острова, который встречал всех гостей. Какой тогда смысл убивать один из символов острова. Кому он мешал? Властям точно не мешал, - прокомментировал порталу  ProKazan.ru начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Зеленодольского района Денис Анисимов.

В настоящее время местные жители уже подали заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности по ст.245 УК РФ («жестокое обращение с животными»).  

 
Люция Кашапова, 13.03.2018, 10:15
Тэги: Животные
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Комментарии

Горожанин13 марта 2018, 10:17
Что за бред?
3
10
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12813 марта 2018, 10:32
1. Звучит как фантазии сумасшедших.
2. Писать надо не Путину и Минниханову, а в прокуратуру
4
11
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 10:52
Вы уж извините, но проблем более насущных хватает, о детях, инвалидах и пенсионерах в первую очередт надо думать !?!?!?! Петицию они написали....
12
9
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 10:53
Тыгина самого послать в монастырь , пусть этот русофил охраняет свияжск
5
1
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 10:59
В ответ на комментарий пользователя
Тыгина самого послать в монастырь , пусть этот русофил охраняет свияжск
Развернуть
Проспись , душа нации ....
1
5
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 11:15
В ООН забыли написать!
4
6
Согласны с автором?
12813 марта 2018, 11:19
В ответ на комментарий пользователя
В ООН забыли написать!
Развернуть
В спортлото
4
5
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 11:24
Эта сибулатова совсем упоротая, чтоли?
4
4
Согласны с автором?
Горожан13 марта 2018, 11:32
Сначала убивают собак
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 11:34
Хозяин собаки на этом собрании не присутствовал.

У этой огромной псин есть хозяин, а волкодав бесконтрольно на улице "хранил" Свияжск???

Отравление решили осуществить в отношении Буяна, его подруги Ляльки, с которой он живет на протяжении многих лет и их щенков, то есть целой семьи

РЕДАКЦИЯ ПРОКАЗАНЬ УЙМИТЕ БРЕД ВАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ-ЗООФИЛОВ. у ВСЕХ РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ И УБЕЖДЕНИЯ. НО ЗАЧЕМ ТИРАЖИРОВАТЬ ОТКРОВЕННЫЙ ИДИОТИЗМ???
5
4
Согласны с автором?
12813 марта 2018, 11:40
В ответ на комментарий пользователя
Хозяин собаки на этом собрании не присутствовал.

У этой огромной псин есть хозяин, а волкодав бесконтрольно на улице "хранил" Свияжск???

Отравление решили осуществить в отношении Буяна, его подруги Ляльки, с которой он живет на протяжении многих лет и их щенков, то есть целой семьи

РЕДАКЦИЯ ПРОКАЗАНЬ УЙМИТЕ БРЕД ВАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ-ЗООФИЛОВ. у ВСЕХ РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ И УБЕЖДЕНИЯ. НО ЗАЧЕМ ТИРАЖИРОВАТЬ ОТКРОВЕННЫЙ ИДИОТИЗМ???
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На мой взгляд самая мякотка тут "Уникальность этих собак заключается в том, что они представляли семейную пару, несмотря на то, что они разных пород. На протяжении многих лет они были неразлучны, у них самая настоящая семья.". Проказан постит любую новость, в которой хоть как-то задействованы власти, хоть сельской администрации, с целью вызвать бугурт у диванных революционеров
1
0
Согласны с автором?
Давно живу13 марта 2018, 12:03
В ответ на комментарий пользователя
1. Звучит как фантазии сумасшедших.
2. Писать надо не Путину и Минниханову, а в прокуратуру
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В сабачачью прокуратуру?
1
1
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Тимур13 марта 2018, 12:11
На фото собака в ошейнике (Значит есть "хозяева"), но без привязи. Почему вообще допускали свободный выгул вне огороженной территории (по крайней мере в Казани это запрещено). Просто собака должна быть на поводке и в наморднике и никому бы не помешала
1
1
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12813 марта 2018, 12:11
В ответ на комментарий пользователя
В сабачачью прокуратуру?
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В человечью, она и на убийства животных должна реагировать
0
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