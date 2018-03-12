В Сети появилась петиция с требованием наказать убийц хранителя Свияжска — пса Буяна

Автор петиции Ирина Сибулатова отмечает, что инициатором убийства животного (путем отравления) выступил глава Свияжска Владислав Четверкин

В Интернете появилась петиция, адресованная президенту РФ Владимиру Путину, президенту РТ Рустаму Минниханову и главе Зеленодольского района Александру Тыгину, с требованием провести расследование и наказать убийц хранителя острова-град Свияжск — пса Буяна.

Автор петиции Ирина Сибулатова отмечает, что инициатором убийства животного (путем отравления) выступил глава Свияжска Владислав Четверкин. Напомним, 7 марта пес по кличке Буян скончался, ветеринары не смогли его спасти.

- Решение об убийстве собаки принималось на собрании жителей Свияжска, на котором присутствовало меньше 20% от числа жителей, а их там проживает приблизительно 250 человек. Инициатором всего этого безумия стал глава Свияжска Четверкин Владислав Витальевич. Никакой другой альтернативы не рассматривалось. Хозяин собаки на этом собрании не присутствовал. Отравление решили осуществить в отношении Буяна, его подруги Ляльки, с которой он живет на протяжении многих лет и их щенков, то есть целой семьи, - пишет Сибулатова.

Отмечается, что по счастливой случайности маме со щенками удалось спастись. Но от недоеденной еды отравились еще две собаки.

Как рассказали порталу ProKazan.ru в исполкоме Зеленодольского района, о том, что пса отравили якобы по «указке» главы Свияжска, не соответствует действительности.

- Эта информация не соответствует действительности. Такого указа не было, потому что пес Буян был негласным символом острова, который встречал всех гостей. Какой тогда смысл убивать один из символов острова. Кому он мешал? Властям точно не мешал, - прокомментировал порталу ProKazan.ru начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Зеленодольского района Денис Анисимов.

В настоящее время местные жители уже подали заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности по ст.245 УК РФ («жестокое обращение с животными»).