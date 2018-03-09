После публикации на ProKazan в Казани сняли указатели улиц с полным переводом на татарский

После публикации на портале ProKazan.ru в Кировском районе Казани сняли указатели улиц с полным переводом на татарский язык. Об этом сообщил народный корреспондент портала Илья Ананьев.

- После публикации на сайте и в газете "Город" табличку с полностью переведенным названием улицы сняли, - сообщил казанец.

Напомним, в феврале в Кировском районе на некоторых домах повесили табличку с полностью переведенным названием улицы 2-я Юго-Западная - 2-нче Көньяк-көнбатыш урамы.

При этом на некоторых домах этой улицы по-прежнему висят таблички с другим татарским наименованием улицы - 2-нче Юго-Западная урамы.