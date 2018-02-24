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В Казани названия улиц стали полностью переводить на татарский

В Казани названия улиц стали полностью переводить на татарский
16+
Фото: народный корреспондент
Көнъяк-көнбатыш урамы

В Казани начали полностью переводить названия улиц на татарский язык, об этом накануне сообщил народный корреспондент портала Илья Ананьев.

- В Кировском районе на некоторых домах повесили табличку с полностью переведенным названием улицы 2-я Юго-Западная - теперь табличка выглядит как "2 нче Көньяк-көнбатыш урамы", - рассказал казанец.

При этом на некоторых домах этой улицы по-прежнему висят таблички с другим татарским наименованием улицы - "2 нче Юго-Западная урамы".

ProKazan.ru, 26.02.2018, 15:30
Тэги: Народная новость
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Комментарии

Горожанин26 февраля 2018, 15:42
Таксисту скажешь- отвезите меня на «Көнъяк-көнбатыш урамы", он тебя на три буквы пошлёт )))
10
84
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Горожанин26 февраля 2018, 15:47
Наверно это хорошо. Осталось только сопоставить с принципами работы человеческого зрения.
8
12
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Картман26 февраля 2018, 15:48
На этом месте должна быть фраза Лаврова. B-|
5
41
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Картман26 февраля 2018, 15:49
Теперь осталось Казань писать на картах как Кастрюля. Или Котелок.
4
48
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Картман26 февраля 2018, 15:50
Идиотам невдомек, что топонимы НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ!!!

Свовсем крышняк сорвало кое у кого на языковой почве. B-|
Лучший комментарий
4
95
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Горожанин26 февраля 2018, 15:54
Теперь все будут ходить и читать, что написано не стене, а не задавать тyпых вопросов.
2
8
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Горожанин26 февраля 2018, 16:05
В ответ на комментарий пользователя
Если это будет бухой урыс!:-D
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ты явно дебил в тюбетейке.
10
34
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Горожанин26 февраля 2018, 16:06
В ответ на комментарий пользователя
Если это будет бухой урыс!:-D
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Да хоть трезвый татар. Не поймёт !
4
31
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Горожанин26 февраля 2018, 16:11
Лучше бы голосовой помощник. А-то опять казанские "красавицы" будут приставать "молодой человек, я плохо вижу, прочитайте мне состав этой консервной банки". А так в водосточную трубу как гаркнет голосом недецким "где я? кто я? а как пройти в библиотеку?".
3
3
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Горожанин26 февраля 2018, 16:17
В ответ на комментарий пользователя
Таксисту скажешь- отвезите меня на «Көнъяк-көнбатыш урамы", он тебя на три буквы пошлёт )))
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На татарском в этом слове не три, а пять букв.
2
9
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Горожанин26 февраля 2018, 16:29
На улицу коньяк отвезите )))
3
17
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Горожанин26 февраля 2018, 16:30
В ответ на комментарий пользователя
На улицу коньяк отвезите )))
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Лучше просто - коньяк привезите ! )))
2
14
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин26 февраля 2018, 16:54
А на английском когда напишут ??
1
16
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Сын колхозников26 февраля 2018, 17:13
Вижу, что комментарии пишут немужчины. Бабы ерундой заниматься не будут. Кому-то стало противно стало читать названия улиц на двух языках. Вы кто?
13
5
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Горожанин26 февраля 2018, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
Идиотам невдомек, что топонимы НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ!!!

Свовсем крышняк сорвало кое у кого на языковой почве. B-|
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У нас понимаещь переводятся:-D
2
7
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да ну26 февраля 2018, 17:21
Я с улицы Кызыл-Армейская, что в Адм.слободе веселюсь.
Надо же было так по идиотски назвать.
1
14
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Гость26 февраля 2018, 17:45
В ответ на комментарий пользователя
Идиотам невдомек, что топонимы НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ!!!

Свовсем крышняк сорвало кое у кого на языковой почве. B-|
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Не только названия улиц, названия городов переводят
2
4
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Горожанин26 февраля 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
А на английском когда напишут ??
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А защем? Наверно гости чемпионата со всего мира к лету по татарски читать научатся специально для казани
0
11
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Горожанин26 февраля 2018, 18:20
Стране нужны герои, а .... рожает дураков
0
10
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Мужик26 февраля 2018, 18:21
Ответ Горожанину-на английском напишут тогда, когда население говорящих только на английском языке составит более 50%. А сейчас это не требуется!
5
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алкоголик Андрейка26 февраля 2018, 18:29
"Көнъяк-көнбатыш урамы"
иий.. яратам инде шуларны! :-D
1
4
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Картман26 февраля 2018, 19:10
В ответ на комментарий пользователя
Таксисту скажешь- отвезите меня на «Көнъяк-көнбатыш урамы", он тебя на три буквы пошлёт )))
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Он скажет: Коньяк? Буду )))))
0
5
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Картман26 февраля 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Ответ Горожанину-на английском напишут тогда, когда население говорящих только на английском языке составит более 50%. А сейчас это не требуется!
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А че тогда в транспорте на английском остановки розмовляют? )))
0
6
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Горожанин26 февраля 2018, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
Опять начинается!О́т некоторых комментариев национализмом попахивает! Живёте в Татарстане, исконно татарские земли, коренные жители разговаривают на татарском языке. Я не понимаю-зачем задавать лишние вопросы -для многих удобнее читать на татарском. А для хорошо знающих русский язык, надпись на татарском уверена не помешает!
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апа-апа-апапа :-D
0
2
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Горожанин26 февраля 2018, 19:24
В ответ на комментарий пользователя
А на английском когда напишут ??
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Да, видимо, все гости города будут читать на татарском языке.
0
3
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Горожанин26 февраля 2018, 19:39
Гафур колахмәтов моҗете выговорить.рәхмәт...тагын.аллахыяр вәлиуллин..тагын рәхмәт...әбҗелилов...була болай булгач..шул ук шиһабетдин әл мәрҗеәни..менә тикмәгә генә гомер сөрмибез икән ич үз йортыбызда тырнак астыннан кер езләп батыраеп әллә кем булып.мөхәммәтҗанов икрам.
1
0
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Незнайка26 февраля 2018, 19:45
Көньяк - по-татарски Юг. Надеюсь, на табличке без ошибки (через Ь) написали ?
0
1
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Горожанин26 февраля 2018, 19:45
Видимо хотят попасть в книгу антирекордов как единственный город в мире, где названия переводятся. Клинический случай.
0
2
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Горожанин26 февраля 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
Опять начинается!О́т некоторых комментариев национализмом попахивает! Живёте в Татарстане, исконно татарские земли, коренные жители разговаривают на татарском языке. Я не понимаю-зачем задавать лишние вопросы -для многих удобнее читать на татарском. А для хорошо знающих русский язык, надпись на татарском уверена не помешает!
Развернуть
Это идиотизм переводить буквально!
Да и кроме того это земля не татарская, а булгарская, если уж на то пошло. Давайте на булгарский переводить тогда!
0
3
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аю26 февраля 2018, 20:07
Почему нет перевода татарских названий улиц на русский, качаклар, дуслык, чишмале, туганлык и тд и ты????
0
12
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Горожанин26 февраля 2018, 20:29
В ответ на комментарий пользователя
Идиотам невдомек, что топонимы НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ!!!

Свовсем крышняк сорвало кое у кого на языковой почве. B-|
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Маразм крепчал
1
5
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Горожанин26 февраля 2018, 21:21
В ответ на комментарий пользователя
Маразм крепчал
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Деревья гнулись.. :-D
0
4
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 22:44
В ответ на комментарий пользователя
ты явно дебил в тюбетейке.
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А ты дебил в кокошнике
2
0
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Горожанин26 февраля 2018, 22:46
В ответ на комментарий пользователя
Это идиотизм переводить буквально!
Да и кроме того это земля не татарская, а булгарская, если уж на то пошло. Давайте на булгарский переводить тогда!
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Ну ты и придурок редкий, булары это большая часть татар и говорят они на одном языке -татарском
3
0
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Кирилл Владков26 февраля 2018, 22:54
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте -- http://krati.co/blog
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 23:24
В ответ на комментарий пользователя
Это идиотизм переводить буквально!
Да и кроме того это земля не татарская, а булгарская, если уж на то пошло. Давайте на булгарский переводить тогда!
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0
0
Согласны с автором?
Акушер26 февраля 2018, 23:25
В ответ на комментарий пользователя
Стране нужны герои, а .... рожает дураков
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Вообще не рожают
0
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