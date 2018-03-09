Рустам Минниханов поручил усилить работу с должниками по заработной плате

Сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ Рустам Минниханов поручил активизировать работу в части погашения задолженности по заработной плате.

Президент РТ отметил, что сегодня эта тема находится на особом контроле. Благодаря скоординированным действиям республиканских органов власти удалось значительно снизить задолженность по зарплате. Однако данная проблема до сих пор сохраняется в ряде предприятий.

- Надо найти решение вопроса. Эта тема требует пристального внимания со стороны прокуратуры, руководителей отраслевых министерств и глав муниципалитетов, - цитирует президента его пресс-служба.

Рустам Минниханов попросил обратить особое внимание на должников в сфере сельского хозяйства. В частности, речь идёт о предприятии «Ак Барс Холдинг». Президент РТ подчеркнул, что в случае дальнейшего нарушения трудового законодательства руководство компании следует привлечь к ответственности.

- Если так будет продолжаться – привлекайте к ответственности. Каждый раз за кем-то бегать мы не будем, - добавил Минниханов.