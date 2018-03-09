Наверх
Почти секретно. Редакция ProKazan и газеты "Город" запускает новый проект "Не для печати"
13:30, 09.03.2018117
В Казани посетителей «Бахетле» эвакуировали из-за дыма
02:45, сегодня
Минниханов поручил проверить жалобы на некачественное жилье в ЖК «Салават Купере»
19:28, 09.03.201826
Рустам Минниханов поручил усилить работу с должниками по заработной плате
19:23, 09.03.201847
Подборка ProKazan.ru: что подарить и куда сходить на 8 марта
В Татарстане синоптики и МЧС предупредили о резком похолодании до 30 градусов мороза
15:35, 09.03.201826
Реклама
Делегация из Иркутска представила Казани свой опыт развития исторического центра города
15:09, 09.03.201816
Холм с памятником Мулануру Вахитову в Казани предлагают разрыть прямо посередине
13:44, 09.03.201866
"Я выбираю Меладзе": 11-летняя девочка из Мамадыша попала в шоу "Голос.Дети"
12:13, 09.03.201827
В Казани мужчина поругался со своей женой и попытался сжечь себя
11:34, 09.03.201860
Пользователи Интернета в режиме онлайн наблюдают за гнездом орлана-белохвоста в Татарстане
09:35, 09.03.201821
"Реки любви": Глава Кировского и Московского районов записал в метро клип в честь 8 Марта
08:17, 09.03.201813
Сегодня в Казани ожидается 8 градусов мороза
07:50, 09.03.2018
Экскурсионные двухэтажные автобусы в Казани начнут ходить по новому маршруту
20:25, 08.03.201853
Казанцы, покупающие элитные иномарки, вывели столицу РТ в тройку лидеров
17:49, 08.03.201835
В Казани сотрудники МЧС спасли мужчину, который потерял сознание, скидывая снег с крыши
16:25, 08.03.201816
Казанские курсанты нарисовали гусеницами танков гигантское сердце к 8 марта
14:34, 08.03.201851
"Ак Барс" обыграл "Амур" в четвертом матче серии плей-офф - тренер остался доволен
14:07, 08.03.20184
Хоккейные разборки: тренер «Нефтехимика» велел директору «Трактора» «молчать в тряпочку»
12:13, 08.03.20188
8 завидных холостяков Казани: бизнесмены, спортсмены и музыканты
12:00, 08.03.201877
В Казани имамы соревнуются между собой в подтягивании на турнике, публикуя видео в Сети
10:42, 08.03.201836
Сотрудники ГИБДД Казани поздравили женщин, выложив из патрульных машин цифру "8"
09:35, 08.03.201835
Рустам Минниханов поздравил женщин, пожелав им счастья и призвав дарить доброту и ласку
08:07, 08.03.201837
8 марта в Казани похолодает до -20, местами ожидается снегопад
07:57, 08.03.20186
Путин подписал закон: глав регионов будет охранять Национальная гвардия
18:12, 07.03.201860
В Татарстане выпустят 30 "летающих тракторов"
18:05, 07.03.201832
Под Казанью прокуратура пригрозила штрафами жителям, уклоняющимся от самообложения
17:59, 07.03.201835
В десятом квартале «Салават Купере» сдали последний дом
17:37, 07.03.201823
Участница шоу "Холостяк" из Казани рассказала, что над ней измывался возлюбленный
17:15, 07.03.201856
Фоторепортаж ProKazan.ru: в Казани выступила легендарная группа "Сплин"
16:59, 07.03.201811
«Ак Барс» в гостях проиграл «Амуру» в третьем матче Кубка Гагарина
16:03, 07.03.201811
Завтра в Казани ожидается -15 градусов
15:43, 07.03.20185
На озере Лебяжье власти убрали светильники на первой освещенной трассе, чтобы их не украли
15:30, 07.03.201852
Официально: первый замминистра труда РТ стал главой Дрожжановского района
15:18, 07.03.201815
В Татарстане завели дело на депутата, который украл на мостах около 5 млн рублей
15:05, 07.03.201815
В Казани планируют отремонтировать здания трех министерств и кабмина РТ
14:43, 07.03.201819
В школах Казани открыли фотовыставку, где водопад сравнили с высотками КФУ
14:26, 07.03.20182
Сигнализация спасла имущество казанца на сумму 3 миллиона рублей от пожара
14:03, 07.03.20182
Дело о взятках в филиале КФУ: пять человек взяты под стражу
14:02, 07.03.201821
В Челнах собираются бесплатно кормить всех школьников из многодетных семей‍
13:57, 07.03.201813
В Татарстане полицейские вместо контрафакта изъяли у бизнесмена легальный алкоголь
13:25, 07.03.201817
Выборы нового ректора КНИТУ-КХТИ собираются провести 15 марта
13:20, 07.03.201814
ВТБ снижает ставки по кредитованию подержанных автомобилей
12:39, 07.03.20185
В Татарстане женщина незаконно загородила забором выход к озеру Отарское
11:50, 07.03.201832
"Пойду-ка я с девчонками на линию съезжу": Розенбаум в Бугульме поработал на скорой помощи
11:49, 07.03.201832
В Казани к ЧМ-2018 откроют парк футбола
11:21, 07.03.201810
В Казани выгнанный сыном из дома мужчина три года прожил в ящике для картошки
11:19, 07.03.201843
В Казани при православном храме откроют курсы робототехники
11:15, 07.03.201828
В Казани напротив рынка «Порт» мужчина погиб, упав с высоты пятого этажа
10:49, 07.03.20189
Появился подлинный список погибших при крушении самолета в Сирии
10:33, 07.03.201847
В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу появятся экотропы
10:25, 07.03.20188
В России для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят специальные койки в клиниках
10:12, 07.03.20184
Forbes: братья Шаймиевы вновь вошли в список богатейших людей мира
10:09, 07.03.2018122
ГИБДД Казани сегодня будет ловить тех, кто не уступает «скорой»
09:49, 07.03.20187
В Казань прилетит кандидат в президенты РФ Павел Грудинин
09:46, 07.03.2018112
В Татарстане прокуратура проведет проверку мороженого "Бедный еврей"
09:30, 07.03.201837
Бензиновый ревизор: хорошее ли обслуживание на казанских АЗС?
08:38, 07.03.201847
Сегодня в Казани ожидается -9 градусов
06:18, 07.03.20186
В Казани от прессы засекретили доклад прокуратуры РТ о проверках преподавания татарского
18:53, 06.03.201828
В Госкомитете по туризму предостерегли казанцев от завышения цен аренды жилья во время ЧМ
18:15, 06.03.201823
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Рустам Минниханов поручил усилить работу с должниками по заработной плате

Рустам Минниханов поручил усилить работу с должниками по заработной плате
16+

Сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ Рустам Минниханов поручил активизировать работу в части погашения задолженности по заработной плате.

Президент РТ отметил, что сегодня эта тема находится на особом контроле. Благодаря скоординированным действиям республиканских органов власти удалось значительно снизить задолженность по зарплате. Однако данная проблема до сих пор сохраняется в ряде предприятий.

- Надо найти решение вопроса. Эта тема требует пристального внимания со стороны прокуратуры, руководителей отраслевых министерств и глав муниципалитетов, - цитирует президента его пресс-служба.

Рустам Минниханов попросил обратить особое внимание на должников в сфере сельского хозяйства. В частности, речь идёт о предприятии «Ак Барс Холдинг». Президент РТ подчеркнул, что в случае дальнейшего нарушения трудового законодательства руководство компании следует привлечь к ответственности.

- Если так будет продолжаться – привлекайте к ответственности. Каждый раз за кем-то бегать мы не будем, - добавил Минниханов.

ProKazan.ru, 09.03.2018, 19:23
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин09 марта 2018, 19:55
ну, вот. Президент против "Ак Барс Холдинга". Пчёлы против мёда! :-D
1
6
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 19:56
это он перед выборами так активизировался? 8-*
"Если так будет продолжаться – привлекайте к ответственности". Охренеть! ;-|
1
8
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 20:16
[***]
0
1
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 20:18
[***]
0
1
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 20:21
Пенсии когда повысят!? Изверги, как жить на эти кутарки? Наши родители при коммуняках такую куйню мелочевку не получали! Не тунеядцы, не тюремщики же. Всю жизнь на предприятии люди трудятся, с 16 лет. А пенсия, как х.з что. Что там творит, этот ПФР!?
Лучший комментарий
0
10
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 20:21
[***]
1
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 20:23
[***]
1
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
:-D
0
3
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 20:39
В ответ на комментарий пользователя
Г :-D
0
3
Согласны с автором?
Послание *******те президенту09 марта 2018, 21:18
************!!!!!!!***********!!!!!!********************?!
***!!!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 21:21
Я не иду на эти выборы. Все равно будут вбросы.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 21:29
По пенсиям Татарстан на 49 месте . Мы можем - Без булдырабыз, шытансыз калдырабыз... Эзначит
0
6
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 21:59
Хәмидуллиннар белән бер кутак суыртышып аерылышкач өй документын саталар участковый һәм отдел охраны аша.конфликтта булгач начальник полицияләр күз йома.на всякий следственный камера гына йотарга тора.коррупцияне төптән тамырдан аңламыйсыз сез.ул сөртеп алып кешене җуя.әфган сугышы ветераны.юридик академия тәмамладым.
2
0
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:12
В ответ на комментарий пользователя
ну, вот. Президент против "Ак Барс Холдинга". Пчёлы против мёда! :-D
Развернуть
не президент он
0
3
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:22
В ответ на комментарий пользователя
не президент он
Развернуть
( ****) когда твою (********************) чтобы тебя (**********) (***********) (*****************) всех вас (**************) (**************) (*******) (*********) чтобы люди вздохнули ! АМИНЬ
0
3
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:24
Кыяфәтенә карап ул проститутканың ни майтарырга уйлаганын аңлап барыгыз.бүген ул әнә шулай өйсез калдырып талый азгынлыктан соң.әле кулын авызы турына китерер анысы күмәргә.игьтибарлы булсагыз.ул кутак суыра торган проститутка теге вяклы курчак кына кебек.тик күпме кеше тыгына аны куеп.нефть.бллар.сфера услуг.и т.д.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:25
В ответ на комментарий пользователя
не президент он
Развернуть
Иди с Богом
1
1
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:28
видеть не могу , только конец света поможет
0
3
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:29
В ответ на комментарий пользователя
Хәмидуллиннар белән бер кутак суыртышып аерылышкач өй документын саталар участковый һәм отдел охраны аша.конфликтта булгач начальник полицияләр күз йома.на всякий следственный камера гына йотарга тора.коррупцияне төптән тамырдан аңламыйсыз сез.ул сөртеп алып кешене җуя.әфган сугышы ветераны.юридик академия тәмамладым.
Развернуть
Жегерме бегерме перестройка
0
1
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:39
В ответ на комментарий пользователя
Хәмидуллиннар белән бер кутак суыртышып аерылышкач өй документын саталар участковый һәм отдел охраны аша.конфликтта булгач начальник полицияләр күз йома.на всякий следственный камера гына йотарга тора.коррупцияне төптән тамырдан аңламыйсыз сез.ул сөртеп алып кешене җуя.әфган сугышы ветераны.юридик академия тәмамладым.
Развернуть
Пиши по русски ...лять
1
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:40
В ответ на комментарий пользователя
По пенсиям Татарстан на 49 месте . Мы можем - Без булдырабыз, шытансыз калдырабыз... Эзначит
Развернуть
Зато Казанью устали хвалиться.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:43
В ответ на комментарий пользователя
По пенсиям Татарстан на 49 месте . Мы можем - Без булдырабыз, шытансыз калдырабыз... Эзначит
Развернуть
Я к тебе на приём ходил, даже не принял и слышать не хотел , когда твой друг выселял из дома на мороз -35 . (************) всех вас (********************) как собакам
0
3
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:44
В ответ на комментарий пользователя
По пенсиям Татарстан на 49 месте . Мы можем - Без булдырабыз, шытансыз калдырабыз... Эзначит
Развернуть
Куда Бог смотрит
0
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:47
В ответ на комментарий пользователя
Куда Бог смотрит
Развернуть
Его нет !
0
1
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:47
В ответ на комментарий пользователя
Хәмидуллиннар белән бер кутак суыртышып аерылышкач өй документын саталар участковый һәм отдел охраны аша.конфликтта булгач начальник полицияләр күз йома.на всякий следственный камера гына йотарга тора.коррупцияне төптән тамырдан аңламыйсыз сез.ул сөртеп алып кешене җуя.әфган сугышы ветераны.юридик академия тәмамладым.
Развернуть
Курлы мурлы
0
1
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:58
Могут сабинские проститутки не выкззая из района все у себя производить и торговаться.для того есть у проституток опыт хватка и педерастические замашки.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:59
Проклинаю до 10-го колена
0
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 23:15
[***]
0
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 23:16
[***]
0
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 23:24
[***]
0
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 23:32
[***]
0
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 23:57
****
1
1
Согласны с автором?
Горожанин10 марта 2018, 00:02
[***]
0
1
Согласны с автором?
Горожанин10 марта 2018, 00:10
В ответ на комментарий пользователя
И не говори-ка! Сплошной бардак развели!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин10 марта 2018, 00:21
Казанью хвалится ! Куда должен пенсионер на 10 тыс. руб пойти ? Клуб , ресторан , кинотеатр, Корстон , Ревьера ? Может я в Швейцарии хочу жить . Пенсионеров списали уже , тогда и себя не забудь списать.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин10 марта 2018, 00:22
Молодёжь детей не заводят , боятся в кредитах утонуть .
0
3
Согласны с автором?
Горожанин10 марта 2018, 00:25
В ответ на комментарий пользователя
По пенсиям Татарстан на 49 месте . Мы можем - Без булдырабыз, шытансыз калдырабыз... Эзначит
Развернуть
Позор республики, позор миллиардеру.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин10 марта 2018, 00:26
Отбой людоеды татарское иго мир про вас знает.не ограбите.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин10 марта 2018, 00:27
В ответ на комментарий пользователя
Как мэр, только здесь бусы ? :-D
0
1
Согласны с автором?
Горожанин10 марта 2018, 00:31
[***]
0
1
Согласны с автором?
Горожанин10 марта 2018, 00:34
В ответ на комментарий пользователя
Пенсии когда повысят!? Изверги, как жить на эти кутарки? Наши родители при коммуняках такую куйню мелочевку не получали! Не тунеядцы, не тюремщики же. Всю жизнь на предприятии люди трудятся, с 16 лет. А пенсия, как х.з что. Что там творит, этот ПФР!?
Развернуть
Заполонили миллионеры, миллиардеры. Всё природное прихватизировали и продают нам де втридорога и по всей России, отстёгивая за это выше. Тьфу.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин10 марта 2018, 00:38
Хоть подачку киньте с барского плеча , с Форбса , нам холопам.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин10 марта 2018, 01:34
[***]
0
0
Согласны с автором?
Павел Филипов10 марта 2018, 01:36
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
0
0
Согласны с автором?
Jesse Marstaller10 марта 2018, 02:06
Зара6оток от 20000 рублей в день!!!

Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка?
- Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
- Без рутинной работы.
- Без обмана и чтобы деньги были достойные.
Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс!
Подробности на http://3аработок.рф (3аработок.рф)
0
0
Согласны с автором?
Горожанин10 марта 2018, 02:13
[***]
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

До окончания голосования осталось:
Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
Голосов: 47
Голосовать
Голосов: 40
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru