Под Казанью прокуратура пригрозила штрафами жителям, уклоняющимся от самообложения

В Зеленодольске прокуратура направила представление главе Раифского сельского поселения с требованием "инициировать процедуру взыскания" с местных жителей "недоимки по средствам самообложения", об этом сообщает "Коммерсант".

Раифский исполком, исполняя решение прокуратуры, составил протокол на жительницу села Бело-Безводное по статье "неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления", ей грозит предупреждение либо штраф до 2,5 тыс. руб. Похожее уведомление по факту неуплаты самообложения получил житель Уруссу Ютазинского района, ему лишь предложили уплатить сбор.

В Госсовете Татарстана считают, что местные власти "перегибают": 2 года тому назад парламент республики хотел ввести штрафы, но отказался от инициативы из-за возмущения общественности.

Напомним, программа самообложения предусматривает, что жители должны сами скидываться на нужды своего поселения, сельчане должны собирать от 100 до полутора тысяч рублей на ремонт дорог, благоустройство деревень, содержание кладбищ, водоснабжение и пожарную безопасность. Программа реализуется с 2013 года при поддержке президента РТ, ее цель — повышение гражданской активности населения, привлечение жителей к улучшению качества на местах. На средства, собранные в порядке самообложения, решаются насущные проблемы населения.