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Под Казанью прокуратура пригрозила штрафами жителям, уклоняющимся от самообложения

Под Казанью прокуратура пригрозила штрафами жителям, уклоняющимся от самообложения
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Фото: Wikimedia.org

В Зеленодольске прокуратура направила представление главе Раифского сельского поселения с требованием "инициировать процедуру взыскания" с местных жителей "недоимки по средствам самообложения", об этом сообщает "Коммерсант".

Раифский исполком, исполняя решение прокуратуры, составил протокол на жительницу села Бело-Безводное по статье "неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления", ей грозит предупреждение либо штраф до 2,5 тыс. руб. Похожее уведомление по факту неуплаты самообложения получил житель Уруссу Ютазинского района, ему лишь предложили уплатить сбор.

В Госсовете Татарстана считают, что местные власти "перегибают": 2 года тому назад парламент республики хотел ввести штрафы, но отказался от инициативы из-за возмущения общественности.

Напомним, программа самообложения предусматривает, что жители должны сами скидываться на нужды своего поселения, сельчане должны собирать от 100 до полутора тысяч рублей на ремонт дорог, благоустройство деревень, содержание кладбищ, водоснабжение и пожарную безопасность. Программа реализуется с 2013 года при поддержке президента РТ, ее цель — повышение гражданской активности населения, привлечение жителей к улучшению качества на местах. На средства, собранные в порядке самообложения, решаются насущные проблемы населения. 

N. Vildanov, 07.03.2018, 17:59
Тэги: Деньги, Зеленодольск
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Комментарии

Горожанин07 марта 2018, 18:17
А не офигела ли прокуратура требуя взыскать незаконный штраф>-(
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1
72
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Горожанин07 марта 2018, 18:24
Скоро всех холопов на каторгу.
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31
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ага07 марта 2018, 18:32
Полет нормальный! За самоерство еще и штрафуют! Моя плакать ушел.
0
24
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Горожанин07 марта 2018, 18:34
"Чипполино" великий мультфильм !
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39
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Горожанин07 марта 2018, 18:38
Это уж не в какие рамки не лезет
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Дед07 марта 2018, 18:51
А я думал что у нас отменили крепостное право. На деле опять ввели, твари дермократы единоросы.
1
36
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Горожанин07 марта 2018, 19:13
В ответ на комментарий пользователя
А я думал что у нас отменили крепостное право. На деле опять ввели, твари дермократы единоросы.
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Почитайте еще раз учебник по истории за 6-7 класс. Вспомните, что такое крепостное право
8
2
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Ютазинский район07 марта 2018, 19:27
Вопросы «Почему не повышается гражданская активность родственников местной олигархии согласно списку Форбс? Почему не привлекаются их миллиарды на благоустройство республики: они-то заработали предостаточно на просторах и недрах её? Простой народ: пенсионеры, малоимущие, многодетные, студенты, рабочие с мизерной зарплатой – и так выживает, как может. А людям, старающимся смиренно и достойно пережить трудные времена, старающимся работать в поте лица, чтобы прокормить себя и семью, приходят ещё и извещения с угрозами, запугиванием по «самообложению». Кому-то должно быть стыдно за такое положение в республике.
1
25
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Михаил07 марта 2018, 20:08
Веселая страна! Сначала все колхозники сходили и дружно по просьбе председателя проголосовали за принятие самообложения, а потом не платят и протестуют, что им грозят штрафами. Тут уж либо крестик надо снять либо трусы надеть.
Но ниче, на носу 18 марта, все дружно ринутся ставить галку за ввп, потому что "ну кто же если не он", а через месяц будут ныть на кухнях и в чатах, что вот власть обнаглела, цены растут, налоги повышают и т.д... Вспоминаем Лермонтова про немытую россию - страну рабов...
3
17
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Михаил07 марта 2018, 20:11
В ответ на комментарий пользователя
Почитайте еще раз учебник по истории за 6-7 класс. Вспомните, что такое крепостное право
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не надо для этого учебники читать, достаточно вспомнить советских колхозников без паспортов, и с трудоднями вместо денег
1
8
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 20:43
В ответ на комментарий пользователя
Вопросы «Почему не повышается гражданская активность родственников местной олигархии согласно списку Форбс? Почему не привлекаются их миллиарды на благоустройство республики: они-то заработали предостаточно на просторах и недрах её? Простой народ: пенсионеры, малоимущие, многодетные, студенты, рабочие с мизерной зарплатой – и так выживает, как может. А людям, старающимся смиренно и достойно пережить трудные времена, старающимся работать в поте лица, чтобы прокормить себя и семью, приходят ещё и извещения с угрозами, запугиванием по «самообложению». Кому-то должно быть стыдно за такое положение в республике.
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Пусть бы хотя бы занимались благотворительностью: помогали онкобольным детям, например. Во всех государствах жены глав занимаются благотворительностью, а наши, местные, только под себя гребут
1
10
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Давно живу07 марта 2018, 21:07
Белые придут - грабять, красные придють опять грабять. Куды бедному крестьянину податься?
0
4
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Горожанин07 марта 2018, 21:08
[***]
0
0
Согласны с автором?
ррр07 марта 2018, 22:30
Мы, жители окрайней улицы поселка Васильево, скидывались по 1000, чтобы засыпать яму на дороге, иначе ни весной , ни после хорошего дождя, ни машина не могла проехать, ни люди пройти не могли. Глава поселка отказывался шебенить нашу улицу, типо не до нас сейчас, через несколько лет может быть. После этого еще хотят по 100 рублей собрать? не дам.
Государство готово дать 4 рубля на каждый сданный рубль. Пусть государство просто даст эти 4 рубля без нашего одного. Но ведь им нужен именно наш рубль, из нашего кошелька.
0
3
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Горожанина07 марта 2018, 22:37
Беспредел,воруют безнаказанно миллиарды ,простых людей гнобят,ужас
0
4
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Горожанин07 марта 2018, 23:00
бугага ))))
0
5
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Горожанин08 марта 2018, 00:12
И это перед выборами, а что после будет?
0
1
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Горожанин08 марта 2018, 00:16
А накой нам нужно правительство, сидящее у нас на шее, жрущее с наших налогов, и ещё и вымогающее что то сверх того???
0
1
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Горожанин08 марта 2018, 00:24
Басурманин все придумал
1
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Трофим08 марта 2018, 01:20
В ответ на комментарий пользователя
И это перед выборами, а что после будет?
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А после всё..... B-|


0
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Трофим08 марта 2018, 01:23
В ответ на комментарий пользователя
И это перед выборами, а что после будет?
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=-D


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Хохол08 марта 2018, 01:27
В ответ на комментарий пользователя
И это перед выборами, а что после будет?
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=-D


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