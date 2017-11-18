В Татарстане начались референдумы о том, хотят ли жители районов скидываться на нужды сел

Голосования пройдут в 43 районах Татарстана

В 43 районах Татарстана сегодня начались референдумы за или против так называемого «самообложения» граждан, об этом сообщает совет муниципальных образований РТ.

Жители районов должны будут ответить на вопрос, хотят ли они скидываться на нужды своего поселения или нет, сельчанам предлагают собирать от 100 до полутора тысяч рублей на ремонт дорог, благоустройство деревень, содержание кладбищ, водоснабжение и пожарную безопасность. Но в некоторых районх жителям предлагают скинуться буквально на всё – вплоть до проведения праздников и профилактики терроризма.

Программа реализуется с 2013 года при поддержке президента РТ, ее цель — повышение гражданской активности населения, привлечение жителей к улучшению качества на местах. На средства, собранные в порядке самообложения, решаются насущные проблемы населения. Отмечается, что за все время вложено более 2,8 млрд рублей (с учетом республиканских субсидий из расчета 4 рубля к 1 рублю).

Президент России Владимир Путин назвал программу, которая действует в Татарстане, одной из передовых в стране. От него же поступила идея растиражировать опыт республики по стране.