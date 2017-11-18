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В Татарстане начались референдумы о том, хотят ли жители районов скидываться на нужды сел

В Татарстане начались референдумы о том, хотят ли жители районов скидываться на нужды сел
16+
Фото: wikimedia.org
Голосования пройдут в 43 районах Татарстана

В 43 районах Татарстана сегодня начались референдумы за или против так называемого «самообложения» граждан, об этом сообщает совет муниципальных образований РТ.

Жители районов должны будут ответить на вопрос, хотят ли они скидываться на нужды своего поселения или нет, сельчанам предлагают собирать от 100 до полутора тысяч рублей на ремонт дорог, благоустройство деревень, содержание кладбищ, водоснабжение и пожарную безопасность. Но в некоторых районх жителям предлагают скинуться буквально на всё – вплоть до проведения праздников и профилактики терроризма.

Программа реализуется с 2013 года при поддержке президента РТ, ее цель — повышение гражданской активности населения, привлечение жителей к улучшению качества на местах. На средства, собранные в порядке самообложения, решаются насущные проблемы населения. Отмечается, что за все время вложено более 2,8 млрд рублей (с учетом республиканских субсидий из расчета 4 рубля к 1 рублю).

Президент России Владимир Путин назвал программу, которая действует в Татарстане, одной из передовых в стране. От него же поступила идея растиражировать опыт республики по стране.

Н. Вильданов, 19.11.2017, 10:05
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин19 ноября 2017, 10:13
Всё равно пока жалобу в Кремль Путину и Медведеву не написал - не сделали щебенение в поселке
3
3
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Горожанин19 ноября 2017, 10:29
Скидываться на что-то конкретное - в целом мысль хорошая, какая разница как деньги отдавать: то ли по цепочке "налог-->бюджет-->выделение из бюджета-->ремонт дороги" , то ли напрямую на ремонт дороги . Но ведь опять разворуют, черти... Нет у меня доверия уже ни к кому и ни к чему. Велика вероятность, что из этих целевых взносов тоже воровать будут и ведь даже не проверишь, как и на что на самом деле потрачены. То ли на ремонт дороги деньги потрачены, то ли половина осела в чьем-то кармане...
Лучший комментарий
1
13
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Горожанин19 ноября 2017, 10:39
Российское государство должно заниматься благоустройством дорог..водоснабжением.пожарной безопасностью и.д. но не как население.Зачем такое государство?
0
12
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Димон19 ноября 2017, 10:40
Разница большая. Жто не вместо налогов, а дополнительно.
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2
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Горожанин19 ноября 2017, 10:44
зачем нужно это самообложение , все равно разворуют
1
12
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Юр19 ноября 2017, 10:52
Новый вид налогов
0
7
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Горожанин19 ноября 2017, 10:54
Лучше шарики в небо запускать , лучше ШОУ не нужное провести , лучше попиярится , ЧЕМ ДЕНЬГИ на нужное НАПРАВИТЬ НАРОДУ . А с людей последнее содрать и маленькие пенсии работягам выплачивать !
0
3
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глас народа19 ноября 2017, 11:06
При таких богатых недрах нашей необъятной Родины и толстосумов чиновников, собирать с крестьян, потом заработанные деньги, позорище несусветное. Обложите налогом ворюг внрховных, пусть с каждых четырех,, заработанных,, отчисляют рубль, правда по цепочке найдется другой ворюга на этот рубль. Пока небудет жесткой дисциплины во власти, небудет порядка в стране.......
0
6
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Горожанин19 ноября 2017, 11:17
налоги тогда зачем платим если для благоустройства деньги отдельно собирают. и опять Татарстан впереди планеты всей. главное кого ни спросишь все против, а в итоге получается как-то почти все За.
Дай 1 рубль и получи 4 это ведь по любому лохотрон какой-то.
Давайте не будем давать 4 дайте нам только 3)
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1
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Горожанин19 ноября 2017, 11:17
Я считаю НАДО! Но, сборы не с граждан, а с олигархов и прочих доморощенных богатеев, чей доход в месяц, превышает 200 тысяч. руб. Для этого, надо давно уже принять дифференцированное обложение налогами на прибыль.Вот вам деньги не только для сёл, но ещё на многое,многое. И запретить, чтоб.всякие как Жопардье, бегали со своими деньгами, туда где низкий налог.:-P
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Горожанин19 ноября 2017, 11:29
Ну нафиг такая власть нужна?
0
2
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Максуд19 ноября 2017, 11:38
В ответ на комментарий пользователя
Скидываться на что-то конкретное - в целом мысль хорошая, какая разница как деньги отдавать: то ли по цепочке "налог-->бюджет-->выделение из бюджета-->ремонт дороги" , то ли напрямую на ремонт дороги . Но ведь опять разворуют, черти... Нет у меня доверия уже ни к кому и ни к чему. Велика вероятность, что из этих целевых взносов тоже воровать будут и ведь даже не проверишь, как и на что на самом деле потрачены. То ли на ремонт дороги деньги потрачены, то ли половина осела в чьем-то кармане...
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Для нужно быть бдительнее и наблюдательнее. Тогда программа пройдет на ура. но с другой стороны. посмотрите на результаты прошлых годов. Все проходит успешно, программа полезная. не зря число населенных пунктов растет.
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Максуд19 ноября 2017, 11:38
В ответ на комментарий пользователя
Всё равно пока жалобу в Кремль Путину и Медведеву не написал - не сделали щебенение в поселке
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к сожалению ситуации бывают разные.
0
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Максуд19 ноября 2017, 11:38
В ответ на комментарий пользователя
зачем нужно это самообложение , все равно разворуют
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тогда можно просто на диване лечь и умирать. ну о чем вы говорите!?
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Максуд19 ноября 2017, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
Новый вид налогов
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к налоговой службе это не относится совсем.
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Максуд19 ноября 2017, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
Ну нафиг такая власть нужна?
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которая предлагает программу 1 к 4 на реализацию сельских нужд?? вы серьезно?
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