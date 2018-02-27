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На озере Лебяжье власти убрали светильники на первой освещенной трассе, чтобы их не украли

На озере Лебяжье власти убрали светильники на первой освещенной трассе, чтобы их не украли
16+
Фото: "Вечерняя Казань"
Об открытии этой трассы в конце прошлого года сообщила помощник президента РТ Наталия Фишман

В Казани на лыжной трассе около озера Лебяжье демонтировали светильники после серии краж, таким образом первая освещенная в городе трасса, об открытии которой в конце прошлого года сообщила помощник президента РТ Наталия Фишман, осталась без света. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Изначально предполагалось, что светильники будут работать с 16:00 и до 7:30, чтобы кататься можно было круглосуточно. Однако в начале января на трассе украли несколько светильников, такой же инцидент случился в середине февраля. Всего были похищены 12 фонарей из 165, в результате в эти дни освещение частично не работало.

После этого в исполкоме города было принято решение полностью демонтировать светильники, чтобы придумать "исключающий возможность кражи способ крепить их к столбам". 

- Наверное, мы поторопились с этой трассой, надо было дождаться момента, когда будет реконструирована лыжная база, появится круглосуточная охрана, видеонаблюдение. На самом деле это проблема больших городов, где люди не чувствуют, что все это сделано для них [...] Хотя я смотрю на всю эту ситуацию с оптимизмом, потому что вижу, как поменялось отношение людей, когда мы изменили Горкинско-Ометьевский лес. Думаю, что все будет хорошо, - заявила в свою очередь Наталия Фишман.

N. Vildanov, 07.03.2018, 15:30
Тэги: Спорт
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Комментарии

Горожанин07 марта 2018, 15:49
ну как обычно, сначала деньги тратим, потом думаем
3
21
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Горожанин07 марта 2018, 15:55
В ответ на комментарий пользователя
это я украл эти светильники! И сдал! На водку не хватало.
У кого какие вопросы ко мне?
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за стакан отсосешь?
5
14
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Горожанин07 марта 2018, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
это я украл эти светильники! И сдал! На водку не хватало.
У кого какие вопросы ко мне?
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Молодец
5
2
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Горожанин07 марта 2018, 16:04
А власти уберите тоже, чтоб не украли
3
22
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Горожанин07 марта 2018, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
ну как обычно, сначала деньги тратим, потом думаем
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Сделали для людей, а все засрали. Можно конечно вообще ничего не делать тогда.
0
9
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Гость07 марта 2018, 16:10
Не ту страну назвали Гондурас
1
17
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Горожанин07 марта 2018, 16:27
Ny nado ge..lycsce na diplomat nagnylis..myxametzijanow ikram..ny cto ti bydesc delat.
4
0
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Димас люблю пивас07 марта 2018, 16:31
Вах! Кто бы Фишман украл, да! Такая невеста, персик! И от всей Казани спасибо, бонусом ;-)
2
14
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Горожанин07 марта 2018, 16:32
Когда ''власти'' снег в городе уберут!? Как светильники, быстро.и тихо.
Лучший комментарий
2
23
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Горожанин07 марта 2018, 16:52
В ответ на комментарий пользователя
ну как обычно, сначала деньги тратим, потом думаем
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так если сперли уже половину светильников! И кто? Не инопланитеяне же
0
2
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Горожанин07 марта 2018, 16:53
В ответ на комментарий пользователя
интересно что за варвары их вообще украли
0
2
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Давно живу07 марта 2018, 17:09
люди как раз только почувствовали, что все это сделано для них, и тут на тебе. Давайте и нефть, да и бюджет спрячем, а то некоторые властьимущие тоже решили, что это сделано для них
1
6
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Горожанин07 марта 2018, 17:09
Тут у вас гуантанамой пахнет без нас.шутка.мухаметзянов икрам.
4
0
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Горожанин07 марта 2018, 17:19
Выйди ка посмотри Мусина кто в дезурстве. Не за машинами нашими тянутся.
1
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Горожанин07 марта 2018, 17:24
Читаю коментарии думаб блин где я живу
1
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алкоголик Андрейка07 марта 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
за стакан отсосешь?
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пиши номер телефона
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алкоголик Андрейка07 марта 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Да я и в жoпу дам:-D
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как писал Шерстобитов: "Опять шкура строчит под моим ником".
nидop какой-то затесался.
0
0
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алкоголик Андрейка07 марта 2018, 17:36
В ответ на комментарий пользователя
Вах! Кто бы Фишман украл, да! Такая невеста, персик! И от всей Казани спасибо, бонусом ;-)
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у неё подруга есть. Радмилой звать :)
0
2
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Горожанин07 марта 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
за стакан отсосешь?
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вот и гей появился очередной:-)
0
3
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Горожанин07 марта 2018, 19:28
В ответ на комментарий пользователя
вот и гей появился очередной:-)
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А ты, в их очереди, что ли?
3
0
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Горожанин07 марта 2018, 20:12
может с властей пример берут,жулики.
0
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Горожанин07 марта 2018, 20:24
В ответ на комментарий пользователя
Вах! Кто бы Фишман украл, да! Такая невеста, персик! И от всей Казани спасибо, бонусом ;-)
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Пусть лучше Талию Миннулину украдут и подальше от Татарстана увезут. Эта засидевшаяся в девках и никому не нужная к сожалению женщина весь Татарстан изнасиловала своим словоблудием и бездельем.
0
2
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алкоголик Андрейка07 марта 2018, 20:51
В ответ на комментарий пользователя
Пусть лучше Талию Миннулину украдут и подальше от Татарстана увезут. Эта засидевшаяся в девках и никому не нужная к сожалению женщина весь Татарстан изнасиловала своим словоблудием и бездельем.
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а я песню сочинил. Про Талию Миннулину.

Та-ли-я Мин-ну-ли-на-аа!
Поднимись по жизни назло!
Дед погиб в гражданскую -
Повезло.
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алкоголик Андрейка07 марта 2018, 21:01
В ответ на комментарий пользователя
за стакан отсосешь?
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чо, nидapac, заcсал номер оставлять? :-D
0
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Горожанин07 марта 2018, 21:08
В ответ на комментарий пользователя
люди как раз только почувствовали, что все это сделано для них, и тут на тебе. Давайте и нефть, да и бюджет спрячем, а то некоторые властьимущие тоже решили, что это сделано для них
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а зачем эти люди воруют? конечно, одну партию успешно сперли, так и за остальными пришли бы
0
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Горожанин07 марта 2018, 21:14
да уж, сделали же для горожан, но какой-то умник решил подумать о себе и стащить светильники. И что делать будет с ними?!
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Горожанин07 марта 2018, 21:18
В ответ на комментарий пользователя
интересно что за варвары их вообще украли
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додумался же кто-то! Не просто какие-то идиоты разбили, а именно стащили. Стыд и позор.
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Горожанин07 марта 2018, 21:28
Логика отличная. Убрать светильники себе лучше чем другим. Скр на проверку. Кто куда снял. Где свет?
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алкоголик Андрейка07 марта 2018, 22:00
В ответ на комментарий пользователя
да уж, сделали же для горожан, но какой-то умник решил подумать о себе и стащить светильники. И что делать будет с ними?!
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я их сдал. На водку не хватало у меня
0
1
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алкоголик Андрейка07 марта 2018, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
Логика отличная. Убрать светильники себе лучше чем другим. Скр на проверку. Кто куда снял. Где свет?
Развернуть
Мэтшин и Калинкин в доле.
0
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Горожанин07 марта 2018, 23:29
Надо же, проблемы Фишман близки народу.
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Горожанин07 марта 2018, 23:30
Ну, и кто хотел в каком-то лесу посреди ночи лыжи шевелить?
0
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Горожанин07 марта 2018, 23:33
В ответ на комментарий пользователя
Ну, и кто хотел в каком-то лесу посреди ночи лыжи шевелить?
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Икрамка хотел марш-бросок совершить, но он обучен к темноте, по запаху ориентируется.
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Горожанин08 марта 2018, 01:34
В ответ на комментарий пользователя
Ну, и кто хотел в каком-то лесу посреди ночи лыжи шевелить?
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:-)


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