На озере Лебяжье власти убрали светильники на первой освещенной трассе, чтобы их не украли

Об открытии этой трассы в конце прошлого года сообщила помощник президента РТ Наталия Фишман

В Казани на лыжной трассе около озера Лебяжье демонтировали светильники после серии краж, таким образом первая освещенная в городе трасса, об открытии которой в конце прошлого года сообщила помощник президента РТ Наталия Фишман, осталась без света. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Изначально предполагалось, что светильники будут работать с 16:00 и до 7:30, чтобы кататься можно было круглосуточно. Однако в начале января на трассе украли несколько светильников, такой же инцидент случился в середине февраля. Всего были похищены 12 фонарей из 165, в результате в эти дни освещение частично не работало.

После этого в исполкоме города было принято решение полностью демонтировать светильники, чтобы придумать "исключающий возможность кражи способ крепить их к столбам".

- Наверное, мы поторопились с этой трассой, надо было дождаться момента, когда будет реконструирована лыжная база, появится круглосуточная охрана, видеонаблюдение. На самом деле это проблема больших городов, где люди не чувствуют, что все это сделано для них [...] Хотя я смотрю на всю эту ситуацию с оптимизмом, потому что вижу, как поменялось отношение людей, когда мы изменили Горкинско-Ометьевский лес. Думаю, что все будет хорошо, - заявила в свою очередь Наталия Фишман.