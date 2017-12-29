В Казани в лесопарке «Лебяжье» открылась первая освещенная лыжная трасса

Помощник президента РТ Наталия Фишман сообщила об открытии на Лебяжьем озере первой освещенной прогулочной лыжной трассы, протяженность которой составила 4 километра, пишет "Казанский репортер".

- Освещение проходит вдоль системы озер Лебяжье – от лыжной базы Динамо до развилки к озерам Сухое Лебяжье и Изумрудное (Карьер), - приводит издание слова Фишман.

Трассу прокладывали лыжники-любители. А освещение организовали в сотрудничестве с директором базы, а также автором проекта благоустройства территории. Освещаться трасса будет с 16:30 до 7:30, таким образом, лыжники смогут круглосуточно ей пользоваться.

Кроме того, Фишман сообщила, что в 2018 году работа по освещению трасс продолжится. Дальше будут работать с трассами для профессиональных спортсменов.