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Forbes: братья Шаймиевы вновь вошли в список богатейших людей мира

Forbes: братья Шаймиевы вновь вошли в список богатейших людей мира
16+
Фото: www.business-gazeta.ru - Радик и Айрат Шаймиевы
Их состояние за год выросло примерно на $ 100 миллионов у каждого

Сыновья первого президента Татарстана Айрат и Радик Шаймиевы вновь вошли в список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, рейтинг был опубликован накауне, 6 марта. Помимо братьев Шаймиевых в список вошли совладельцы группы "ТАИФ" Рустем Сультеев и Альберт Шигабутдинов.

Состояние братьев Шаймиевых за год выросло примерно на $ 100 миллионов у каждого с $ 1,1 млрд в прошлом году до $ 1,2 млрд в 2018-м. Председатель совета директоров ТАИФа Сультеев и гендиректор ТАИФа Шигабутдинов за минувший год стали богаче на $ 100 миллионов каждый, заработав по $ 1,1 млрд. 

Богатейшим жителем России стал основной владелец НЛМК Владимир Лисин, который оказался на 57-м месте в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. По данным Forbes, за прошлый год состояние Лисина увеличилось на $3 млрд и превысило $19 млрд.

Всего Forbes насчитал 2208 долларовых миллиардеров, суммарное состояние которых составляет $9,1 трлн. Самым богатейшим человеком планеты стал основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $112 млрд.

Кстати, в группу "ТАИФ" входят 54 компании, основные из них - "ТАИФ-НК", "Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтез". 

В августе 2015 года на фоне обвала мировых фондовых рынков в Татарстане за неделю стало на 3 миллиардера меньше, в частности, миллиардерами перестали быть сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Айрат Шаймиев и Радик Шаймиев. Но в прошлом году они вернулись в рейтинг.

N. Vildanov, 07.03.2018, 10:09
Тэги: Деньги, Хорошие новости
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Комментарии

Горожанин07 марта 2018, 10:16
Сволочи
Лучший комментарий
1
78
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Горожанин07 марта 2018, 10:20
Входят - выходят, устроили "ромашку" понимаешь! Сто миллионов долларов "заработали" за год? Почитать бы у них трудовые книжки, и узнать, на какой работе в Татарстане платят такую. хорошую зарплату...
0
28
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Ренат07 марта 2018, 10:21
Они не сволочи, а уважаемые люди. Это мы неудачники и бездельники. А они все это заработали непосильным трудом. Спасибо Путину за это.
13
36
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Горожанин07 марта 2018, 10:21
все абсолютно проблемы на планете из-за вот этой жуткой концентрации капитала в одних потных ручонках
0
31
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Горожанин07 марта 2018, 10:27
Пока Татарстан на 48 месте по размеру оплаты пенсий среди регионов, средняя зарплата в третьей столице 30 тыс.рублей, прогрессивный налог на транспорт простым трудягам, поборы за любое движение и нефть в одних руках.,они там и будут.
0
30
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ФАНИС07 марта 2018, 10:27
Сдохнут они скоро..Сглазят.Вот УВИДИТЕ
1
21
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Горожанин07 марта 2018, 10:29
А они знают, сколько простые татарстанцы зарабатывают?
0
24
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Горожанин07 марта 2018, 10:29
Ну, наконец все встало на свои места. А то я уже начала переживать....
1
22
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Горожанин07 марта 2018, 10:31
Зачем эту новость нам простым людям, специально позлить народ!!!
2
21
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Ага07 марта 2018, 10:37
Почему жены Миника нет в списке(?)(!):-D
0
21
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ага07 марта 2018, 10:38
В ответ на комментарий пользователя
Входят - выходят, устроили "ромашку" понимаешь! Сто миллионов долларов "заработали" за год? Почитать бы у них трудовые книжки, и узнать, на какой работе в Татарстане платят такую. хорошую зарплату...
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Они на сборе колорадского жука на участке папы "поднялись".
0
34
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Горожанин07 марта 2018, 10:38
В ответ на комментарий пользователя
Пока Татарстан на 48 месте по размеру оплаты пенсий среди регионов, средняя зарплата в третьей столице 30 тыс.рублей, прогрессивный налог на транспорт простым трудягам, поборы за любое движение и нефть в одних руках.,они там и будут.
Развернуть
Люди старше их по возрасту, проработав всю жизнь на благо страны, строя жильё,делая детали для самолётов, выращивали хлеб, выйдя на пенсию.получают кутарки. А эти выскочки в списке Форбс с миллиардами. Это что, нормально? Кто придумал эту финансовую пирамиду?
0
36
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Горожанин07 марта 2018, 10:39
В ответ на комментарий пользователя
Да здравствуют братья Шаймиевы и новый лидер Грудинин П.Н.
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Рано бухаешь :-D
0
11
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Горожанин07 марта 2018, 10:42
Молодцы
11
3
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Горожанин07 марта 2018, 10:43
В ответ на комментарий пользователя
Люди старше их по возрасту, проработав всю жизнь на благо страны, строя жильё,делая детали для самолётов, выращивали хлеб, выйдя на пенсию.получают кутарки. А эти выскочки в списке Форбс с миллиардами. Это что, нормально? Кто придумал эту финансовую пирамиду?
Развернуть
потому что удащливые:-)
0
17
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Горожанин07 марта 2018, 10:47
Дебильные взгляды
0
13
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Горожанин07 марта 2018, 10:51
В ответ на комментарий пользователя
Сволочи
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Население Татарстана виновато, проголосовав за ''федеративные отношения и суверенитет '' , испугавшись другого предложения '' или вы против свободы '' в бюллетени, отдав тем самым народную власть в одни руки. :-D
0
13
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Горожанин07 марта 2018, 10:52
Слава богу, а то мы уж переживать начали.
0
9
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Горожанин07 марта 2018, 10:55
В ответ на комментарий пользователя
Сдохнут они скоро..Сглазят.Вот УВИДИТЕ
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Все, когда то сдохнут.Только, кто то радовался богатству и ни в чём себе не отказывал и делал.,что хотел. А кто то, с пустой самой.или с кутарками, которые скопил, заработав честным трудом, который дешево ценился.
0
13
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Руслан07 марта 2018, 11:08
Кому же еще не богатеть, как не им. Булмый инде булмагач, Актанышта тумагач... Спасибо Ельцену за прихватизацию. Спасибо сегодняшним властьимущим чиновникам. Без булдырабыз.
1
12
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Горожанин07 марта 2018, 11:11
Их папа главный вор.
0
20
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Горожанин07 марта 2018, 11:17
Если отделить от Шаймиевых украденное имущество Татарской АССР они будут нищими.
1
22
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Владимир Поляков07 марта 2018, 11:19
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
8
0
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Горожанин07 марта 2018, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
Входят - выходят, устроили "ромашку" понимаешь! Сто миллионов долларов "заработали" за год? Почитать бы у них трудовые книжки, и узнать, на какой работе в Татарстане платят такую. хорошую зарплату...
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Ты идиот! Какая нахрен работа? Какие нахрен трудовые книжки? Эти люди владельцы заводов, домов, пароходов. Это ты работаешь на такого дядю как он работаешь чернь, да и-то без особого желания. За что тебе платить?! За то что ты соизволил устроиться к кому-то на работу? Очнись мудачок! В этой жизни ты нужен только сам себе и заработать ты сможешь только сам.
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Горожанин07 марта 2018, 11:31
В ответ на комментарий пользователя
Население Татарстана виновато, проголосовав за ''федеративные отношения и суверенитет '' , испугавшись другого предложения '' или вы против свободы '' в бюллетени, отдав тем самым народную власть в одни руки. :-D
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Ну ты и дурак.
7
2
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Горожанин07 марта 2018, 11:42
всё так и должно быть .одним стоны про суверинитет .другим деньги.
0
4
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Горожанин07 марта 2018, 11:48
Их папа ещё и убийца,отец минниханова прикрыл, и шаймиев пообещал что если замолчит то поднимет сына минниханова,вот и стал сын президентом Татарстана
0
14
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Горожанин07 марта 2018, 11:49
В ответ на комментарий пользователя
Они молодцы! А вот ты нет! Так как они умеют зарабатывать, а ты даже работать не умеешь, только сидишь и комменты строчишь, мудило ты! ))))))
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Они бесплатно получили все ресурсы из рук папаши Шаймиева, а тот сейчас из себя ангела строит!
0
13
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Горожанин07 марта 2018, 11:52
В ответ на комментарий пользователя
Они молодцы! А вот ты нет! Так как они умеют зарабатывать, а ты даже работать не умеешь, только сидишь и комменты строчишь, мудило ты! ))))))
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А почему свежих фотографий нет, они уже давно выглядят старше.
0
3
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горожанин07 марта 2018, 11:52
А когда в список включат подпольного миллиардера Корейко- Путина. Он оставит далеко за собой Личина и братьев- нищебродов Шаймиевых.
3
5
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горожанин07 марта 2018, 11:54
И по дороге на работу тоже пил пиво..
4
0
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Дмитрий07 марта 2018, 11:56
Ну когда же будет революция !?? Надо всех привлеч к суду !! Всех , включая детей , внуков , жен и всех приближенных !! Судить народным судом и приговор оглашать на площади !! Голосуем за Грудинина !! Он в этой шайке беднее всех !! По зомбиящику бесконечная ложь про Павла Николаевича !! Расскажите лучше про счета путина и медведева !!власть жулье и с этим мириться и закрывать глаза нельзя и даже преступно !! Такого наглова воровства Россия еще ни видела !!
0
6
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Горожанин07 марта 2018, 11:56
Удащливые, всё то у них получается
0
9
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Горожанин07 марта 2018, 11:56
В ответ на комментарий пользователя
Население Татарстана виновато, проголосовав за ''федеративные отношения и суверенитет '' , испугавшись другого предложения '' или вы против свободы '' в бюллетени, отдав тем самым народную власть в одни руки. :-D
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Не мы голосовали - нас голосовали, это раз, но если б даже и не голосовали, грабили бы нас с двух сторон. Что удмурты, чуваши, мордва стали жить лучше нас?
2
3
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Горожанин07 марта 2018, 11:58
В ответ на комментарий пользователя
Оооо! Слышатся тоны лентяев-алкашей-революционеров. А усиленно поработать по 14-16 часов в день, 7 дней в неделю на протяжении 5-7 лет не пробовал? Нет? Тогда вообще какие могут быть претензии к выше стоящим людям?
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Ты хоть круглые сутки работай, деньги за тебя будут получать, те на кого ты пашешь
0
10
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Горожанин07 марта 2018, 12:01
В ответ на комментарий пользователя
Они не сволочи, а уважаемые люди. Это мы неудачники и бездельники. А они все это заработали непосильным трудом. Спасибо Путину за это.
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Это им папаша подсудобил , и все прихвостни кто за суверинитет выступал. Вот и на выступались. Они в форбсах а вы нищие!
0
5
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Горожанин07 марта 2018, 12:01
В ответ на комментарий пользователя
Нет. Потому что их папа работал день и ночь, а твой - после смены на заводе по пути домой пиво пил.
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Их папа с самого начала имел доступ к приватизации, к разворовыванию всего что было государственным.
0
6
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Горожанин07 марта 2018, 12:03
В ответ на комментарий пользователя
Они не сволочи, а уважаемые люди. Это мы неудачники и бездельники. А они все это заработали непосильным трудом. Спасибо Путину за это.
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Ну при чем тут Путин то?хоть я его и не люблю,но в этом не он виноват,еще при Ельцине началось.Все получилось благодаря папе,все у них получается ведь,талантливые.
0
4
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Горожанин07 марта 2018, 12:08
В ответ на комментарий пользователя
Ну ты и дурак.
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Соси, не отвлекайся.
2
1
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Горожанин07 марта 2018, 12:12
В ответ на комментарий пользователя
Ну ты и дурак.
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Очередную косточку, за которую срач из комментов начался, подкинули нищебродам. :-D
1
1
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Давно живу07 марта 2018, 12:13
"Ну почему он жулик - возмутился Дима Семицветов - Человек умеет жить"
0
2
Согласны с автором?
татарин07 марта 2018, 12:14
Летают ищут инвесторов на западе,а слабо "честно заработанные в РТ "вложить в экономику региона или только может в Лондон и ОАЭ вкладывать
0
5
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:24
В ответ на комментарий пользователя
Сволочи
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Зато удащливые
0
2
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:27
Ублюдки , чтобы вас настигла неизлечимая , мучительная , медленная болезнь . >-(
0
3
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Горожанин07 марта 2018, 12:29
В ответ на комментарий пользователя
Сдохнут они скоро..Сглазят.Вот УВИДИТЕ
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И на аллее славы рядом похоронят
0
2
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Горожанин07 марта 2018, 12:41
Зачем про это писать>-(
1
0
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:43
В ответ на комментарий пользователя
Не мы голосовали - нас голосовали, это раз, но если б даже и не голосовали, грабили бы нас с двух сторон. Что удмурты, чуваши, мордва стали жить лучше нас?
Развернуть
в Мордве нефти прям залейся,да.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:49
В ответ на комментарий пользователя
Их папа ещё и убийца,отец минниханова прикрыл, и шаймиев пообещал что если замолчит то поднимет сына минниханова,вот и стал сын президентом Татарстана
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Можно подробнее про убийство? Никогда не слыхала.
0
0
Согласны с автором?
Горожанина07 марта 2018, 12:50
За последнее десятилетие ТАТАРСТАН стал рассадником
0
0
Согласны с автором?
опять07 марта 2018, 12:50
В ответ на комментарий пользователя
Они не сволочи, а уважаемые люди. Это мы неудачники и бездельники. А они все это заработали непосильным трудом. Спасибо Путину за это.
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при чём здесь Путин ,они всё под себя подмяли еще при Ельцине, история вас вообще не интересует,лишь бы Путина обвинить,что он один может сделать,если вокруг одни воры и предатели!!!
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Горожанина07 марта 2018, 12:52
Татарстан стал рассадником миллиардеров,видимо,климат им фартит
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Горожанин07 марта 2018, 12:58
За 20 лет люди даже не могут заработать место на кладбище не то что попасть форбс я бы с ними согласился если бы они заработали за 100 в за150 лет
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Горожанин07 марта 2018, 13:01
Как же надоели эти сытые лицемерные рожи, которые обворовали весь Татарстан и теперь решают сколько дать рублей копеек, людям , теряющим свое единственное жилье(ветхое), которые учат молодежь, а у самих дети, с чего вдруг попали в списки Форбс?! Трудились что ли день и ночь в Лондоне?!!
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Горожанин07 марта 2018, 13:05
Теперь понятно кому и зачем был нужен суверенитет.
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₽¥$07 марта 2018, 13:10
бесит
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Горожанин07 марта 2018, 13:13
Я ТАК РАД , ТАК РАД , ЧТО УПАЛИ ДРАННЫЕ ТРУСЫ , ...ПЕНСИОНЕР
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Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

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