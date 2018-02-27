Forbes: братья Шаймиевы вновь вошли в список богатейших людей мира

Их состояние за год выросло примерно на $ 100 миллионов у каждого

Сыновья первого президента Татарстана Айрат и Радик Шаймиевы вновь вошли в список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, рейтинг был опубликован накауне, 6 марта. Помимо братьев Шаймиевых в список вошли совладельцы группы "ТАИФ" Рустем Сультеев и Альберт Шигабутдинов.

Состояние братьев Шаймиевых за год выросло примерно на $ 100 миллионов у каждого с $ 1,1 млрд в прошлом году до $ 1,2 млрд в 2018-м. Председатель совета директоров ТАИФа Сультеев и гендиректор ТАИФа Шигабутдинов за минувший год стали богаче на $ 100 миллионов каждый, заработав по $ 1,1 млрд.

Богатейшим жителем России стал основной владелец НЛМК Владимир Лисин, который оказался на 57-м месте в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. По данным Forbes, за прошлый год состояние Лисина увеличилось на $3 млрд и превысило $19 млрд.

Всего Forbes насчитал 2208 долларовых миллиардеров, суммарное состояние которых составляет $9,1 трлн. Самым богатейшим человеком планеты стал основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $112 млрд.

Кстати, в группу "ТАИФ" входят 54 компании, основные из них - "ТАИФ-НК", "Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтез".

В августе 2015 года на фоне обвала мировых фондовых рынков в Татарстане за неделю стало на 3 миллиардера меньше, в частности, миллиардерами перестали быть сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Айрат Шаймиев и Радик Шаймиев. Но в прошлом году они вернулись в рейтинг.