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Наталия Фишман займется развитием республиканского онкодиспансера в Казани

Наталия Фишман займется развитием республиканского онкодиспансера в Казани
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Создание эскизного проекта запланировано на ближайшие месяцы

Помощник президента РТ Наталия Фишман вместе со своей командой будет заниматься развитием республиканского онкодиспансера в Казани, об этом она накануне сообщила в Instagram.

- В 2018 году мы выходим за рамки благоустройства общественных пространств в традиционном понимании и приступаем к переосмыслению социальных объектов — больниц, школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов и других. Начать решили с создания концепции развития Республиканского онкологического диспансера @oncort в Казани, — сообщила Фишман.

Помощник президента РТ вместе со своей командой выяснила, какие элементы благоустройства "способны улучшить процесс прохождения лечения в онкоцентре и сделать времяпровождение человека, столкнувшегося с тяжелым заболеванием, более комфортным".

Создание эскизного проекта запланировано на ближайшие месяцы.

У нас отличные новости! В 2018 годы мы выходим за рамки благоустройства общественных пространств в традиционном понимании и приступаем к переосмыслению социальных объектов – больниц, школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов и других. Начать решили с создания концепции развития Республиканского онкологического диспансера @oncort в Казани. В течение трех дней, c 27 февраля по 1 марта, в архитектурно-образовательном пространстве BFFT.space в КГАСУ мы провели воркшоп, в котором приняли участие представители Республиканского клинического диспансера, онковыздоравливающие, молодые архитекторы, преподаватели и студенты КГАСУ. Прошедшие три дня были продуктивными! Изучая среду, мы выясняли какие элементы благоустройства способны улучшить процесс прохождения лечения в онкоцентре и сделать времяпровождение человека, столкнувшегося с тяжелым заболеванием, более комфортным. Воркшоп проходил в три этапа: 1. Общественное обсуждение с участием руководства и врачей-экспертов онкологического диспансера, а также представителей пациентских организаций Казани и Набережных Челнов. 2. Выезд на территорию, анализ существующей ситуации и погружение в проблематику. Процесс активного мозгового штурма и по-командного создания концепций. Проекты были разработаны архитекторами бюро «Архитектурный десант», студентами и преподавателями КГАСУ. 3. Презентация трех проектов экспертному совету и общественная дискуссия. Это только первый этап, в ближайшие месяцы планируется создание эскизного проекта! Хочу поблагодарить студентов КГАСУ за заинтересованность к проблематике, а также Ильнара и Резеду Ахтямовых за активную поддержку нашей инициативы и прямое участие. Представителей Республиканского онкологического диспансера за максимально активное содействие и небезразличных специалистов. Отдельную благодарность хочу выразить пациентам диспансера за силу духа и активное интеллектуальное вовлечение – многие лично поучаствовали в воркшопе и поделились с нами своими пожеланиями и идеями, а также благотворительным фондам «Без бергә» @bez_berge и «Рак победим» @rak_pobedim за психологическую поддержки, которую они ежедневно оказывают онковыздоравливающим и их близким.

Публикация от Natalia Fishman (@nataliafishman)

Напомним, Наталия Фишман переехала в Казань в 2015 году, она занимается развитием парков и скверов Татарстана. Ранее она рассказала о минусах проживания в городе, в частности, отсутствия мест, где "качественно и безболезненно делают восковую депиляцию". По ее словам, переезд в Казань был очень спонтанным: за 10 дней приняла решение, собрала два чемодана и уехала из Москвы, все остальные вещи она забрала только через год. При этом в Казани она полгода прожила в отеле, прежде чем нашла подходящую квартиру.

N. Vildanov, 06.03.2018, 09:20
Тэги: Красота, Наталия Фишман, Хорошие новости
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Комментарии

Юрий06 марта 2018, 09:25
В каждую бочку затычка Фишман.
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23
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Горожанин06 марта 2018, 09:31
Интересно,что там может придумать. Парк там не помешает. Было бы где прогуляться пациентам.
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7
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Злобный Аноним06 марта 2018, 09:34
Типа, зачем лечить онкобольного? Пусть перед смертью лучше через wifi в интернете посидит, на спортплощадке на снаряды для воркаута посмотрит ... "Команда Фи" не справилась с простыми парками, куда просто выходят простые здоровые люди. Кроме как освоить халявные миллиарды, решение поручить Фишман объяснить трудно >-(
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2
38
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Горожанин06 марта 2018, 09:39
Ну все, пропал онкодиспансер
2
18
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Анвар06 марта 2018, 09:48
Интересно чья это рыбачеловек?
1
20
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Горожанин06 марта 2018, 09:51
Как же надоели эти пиявки паразиты.
1
15
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Герцог06 марта 2018, 09:56
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
Типа, зачем лечить онкобольного? Пусть перед смертью лучше через wifi в интернете посидит, на спортплощадке на снаряды для воркаута посмотрит ... "Команда Фи" не справилась с простыми парками, куда просто выходят простые здоровые люди. Кроме как освоить халявные миллиарды, решение поручить Фишман объяснить трудно >-(
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просто у колхозника крыша потекла от того, что он стал падишахом и реализует комплексы деревенского татарина протягивая богоизбранную еврейку, возвращаясь в экстазе по зову предков к иудо-хазарским истокам булгарского ханства
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21
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Злобный Аноним06 марта 2018, 09:59
Предвижу комментарии, что я неправ, что Наталия со товарищи молодец и т.д. и т.п.
По сложной ассоациации вопрос возник, не надо ли было с психушки начинать? Тем более в плане креатива будет чему поучиться, местные обитатели таких идей подкинут, что о общественных пространствах Татарстана не то что Путин, в других галактиках говорить будут ;-)
1
16
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Нечто06 марта 2018, 10:02
Держись диспансер, засадит все цвточками а на крыше фонтан с подсветкой сделает
1
13
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Горожанин06 марта 2018, 10:14
Фишман, вам, таки пора на историческую родину:-D тама и развивайтесь))
3
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Горожанин06 марта 2018, 10:16
на эти деньги надолечить больных вот нестыдно этой радоваться заказу?? а??ну это вес что мы должны знать о человеке наталия фишман ОТНЫНЕ она нечеловек её шеф отныне нечеловек ОНи не люди готовыенаживаться на страданиях исмертях наших смертях путь не жалуются эти существа когда её очки к затылку прибьют!! она уже нечловек онапаразит ГЛИСТ ка кеё шеф...
глистогоннадо как в 17 году....
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7
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Горожанин06 марта 2018, 10:17
В ответ на комментарий пользователя
Фишман, вам, таки пора на историческую родину:-D тама и развивайтесь))
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там грабить больных непринято там з а такие вещи пожизненно
1
6
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Горожанин06 марта 2018, 10:20
улучшить прохождение лечения тяжелобольного может своевременное лечение без очередей и перепинываний... скверы - это хорошо, но в первую очередь, наверное, нужо заниматься самим процессом лечения
1
14
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герцог06 марта 2018, 10:25
Ей предоставлено судьбой решать у нас проблемы века
В восторге массы они вдруг увидели в ней бизнесс-человека
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Ага06 марта 2018, 10:25
Фишман еврееечька фитоняшка:-D
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2
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Кот учёный06 марта 2018, 10:30
Евреи случайно попали в Россию.В 19 веке Российской империи обломился хороший кусок Польши. И вот оттуда хлынули иудеи в Русь матушку. 2000 летний генетический код выживания , как конкистадорам позволил им увидеть отсталую страну с населением , только только освободившимся от крепостного рабства. Евреи наконец нашли если не землю обетованную, но реки точно золотые, текущие в их карманы с мизером усилий для этого.
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Горожанин06 марта 2018, 10:31
Какая привередливость в выборе квартиры.
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Горожанин06 марта 2018, 10:31
и не стыдно? этой еврейке не стыдно?
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9
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Горожанин06 марта 2018, 10:32
Она такая затейница. Интересно,как она в постели?:-D
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Горожанин06 марта 2018, 10:41
В ответ на комментарий пользователя
Она такая затейница. Интересно,как она в постели?:-D
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Думаю в постели она должна быть страстной. По моему мнению у еврейских женщин присутствие тестостерона в организме несколько больше чем у женщин других национальностей. В связи с этим можно наблюдать у них несколько повышенную волосатость (на ногах, носогубный треугольник и т.п., впрочем сейчас эти признаки легко скрываются) но и в сексе они более чувствительны, быстрее заводятся, и вообще любят это дело.
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5
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Горожанин06 марта 2018, 10:58
гнать евреку трахомудницу.гнать пИНКАМипотолстойотвисдойж.опе!!!пинакми поморде по опе чтоб орала отболи скотина!!! больных хочет ограьбить солота жидовская валим в хайфу еврейка вали ДОМОЙ СВОЛТА!! хочет больных ограбьить ну минехано владжноон дурак а эта трахоипница??а кошелка волосатая вон из казани
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5
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Горожанин06 марта 2018, 11:05
Деньгами запахло? Сейчас ненужный ремонт фасада (3й раз обшивают мин ватой), потом фишман возмется делать лаунж зоны. А на элементарном, не говоря про современные препараты, экономят!
0
11
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Горожанин06 марта 2018, 11:23
Пошла вон Фишман!
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Горожанин06 марта 2018, 11:42
Кстати, не местная мадама, пару раз с Миником по Москве экскурсии провела, вот он и притащил её в Казань. Нафига?
0
7
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Горожанин06 марта 2018, 11:50
В ответ на комментарий пользователя
В каждую бочку затычка Фишман.
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Лучше бы занялась борьбой за качество продуктов питания которыми торгуют наши рынки и супермаркеты, большая часть продуктов напичкана пальмовым маслом, соей и канцерогенными добавками. Если это не испаравить, то количество онкозаболеваний в республике будет только возрастать.
0
4
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Горожанин06 марта 2018, 12:14
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
Типа, зачем лечить онкобольного? Пусть перед смертью лучше через wifi в интернете посидит, на спортплощадке на снаряды для воркаута посмотрит ... "Команда Фи" не справилась с простыми парками, куда просто выходят простые здоровые люди. Кроме как освоить халявные миллиарды, решение поручить Фишман объяснить трудно >-(
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С деньгами нужно расставаться легко, а делать это проще в благоприятной обстановке. Впрочем, если ты узнаешь прейскурант местных "благодарностей", в каких порядках исчисляется, предпочтешь не болеть, или не лечиться.
1
0
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marex06 марта 2018, 12:31
В ответ на комментарий пользователя
Лучше бы занялась борьбой за качество продуктов питания которыми торгуют наши рынки и супермаркеты, большая часть продуктов напичкана пальмовым маслом, соей и канцерогенными добавками. Если это не испаравить, то количество онкозаболеваний в республике будет только возрастать.
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ти щто забиль на рынок унд зупермаркт? антвортен шнель
0
0
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Горожанин06 марта 2018, 12:31
Совсем ума нет. Зачем благоустраивать, эти деньги лучше на оборудование пустить, а фишман как ненужный элемент в расходовании бюджетных денег уволить
1
2
Согласны с автором?
Ага06 марта 2018, 12:33
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
Типа, зачем лечить онкобольного? Пусть перед смертью лучше через wifi в интернете посидит, на спортплощадке на снаряды для воркаута посмотрит ... "Команда Фи" не справилась с простыми парками, куда просто выходят простые здоровые люди. Кроме как освоить халявные миллиарды, решение поручить Фишман объяснить трудно >-(
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Согласен. Не "с того конца" с онкологией бороться надумали. Вбухивать кучу бабла в антураж, вместо самого лечения этого бича.
1
3
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Горожанин06 марта 2018, 12:33
Лучше бы лечили больных очереди ликвидировали
1
4
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 12:39
Снег то убрать не могут до конца
1
2
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Горожанин06 марта 2018, 12:51
В ответ на комментарий пользователя
Интересно чья это рыбачеловек?
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Канделаки
1
1
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, не местная мадама, пару раз с Миником по Москве экскурсии провела, вот он и притащил её в Казань. Нафига?
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ТРАХАТЬ!! вот для чего говорят любит анал и оральный секс. вот и притащил старичок дурачок
1
0
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Горожанина06 марта 2018, 13:03
Какая разница чем заниматься парками или онкобольницами ,если ни за что не отвечать.бредятина,бесполезная для народа трата народных денег,
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