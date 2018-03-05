Наталия Фишман займется развитием республиканского онкодиспансера в Казани

Помощник президента РТ Наталия Фишман вместе со своей командой будет заниматься развитием республиканского онкодиспансера в Казани, об этом она накануне сообщила в Instagram.
- В 2018 году мы выходим за рамки благоустройства общественных пространств в традиционном понимании и приступаем к переосмыслению социальных объектов — больниц, школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов и других. Начать решили с создания концепции развития Республиканского онкологического диспансера @oncort в Казани, — сообщила Фишман.
Помощник президента РТ вместе со своей командой выяснила, какие элементы благоустройства "способны улучшить процесс прохождения лечения в онкоцентре и сделать времяпровождение человека, столкнувшегося с тяжелым заболеванием, более комфортным".
Создание эскизного проекта запланировано на ближайшие месяцы.
У нас отличные новости! В 2018 годы мы выходим за рамки благоустройства общественных пространств в традиционном понимании и приступаем к переосмыслению социальных объектов – больниц, школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов и других. Начать решили с создания концепции развития Республиканского онкологического диспансера @oncort в Казани. В течение трех дней, c 27 февраля по 1 марта, в архитектурно-образовательном пространстве BFFT.space в КГАСУ мы провели воркшоп, в котором приняли участие представители Республиканского клинического диспансера, онковыздоравливающие, молодые архитекторы, преподаватели и студенты КГАСУ. Прошедшие три дня были продуктивными! Изучая среду, мы выясняли какие элементы благоустройства способны улучшить процесс прохождения лечения в онкоцентре и сделать времяпровождение человека, столкнувшегося с тяжелым заболеванием, более комфортным. Воркшоп проходил в три этапа: 1. Общественное обсуждение с участием руководства и врачей-экспертов онкологического диспансера, а также представителей пациентских организаций Казани и Набережных Челнов. 2. Выезд на территорию, анализ существующей ситуации и погружение в проблематику. Процесс активного мозгового штурма и по-командного создания концепций. Проекты были разработаны архитекторами бюро «Архитектурный десант», студентами и преподавателями КГАСУ. 3. Презентация трех проектов экспертному совету и общественная дискуссия. Это только первый этап, в ближайшие месяцы планируется создание эскизного проекта! Хочу поблагодарить студентов КГАСУ за заинтересованность к проблематике, а также Ильнара и Резеду Ахтямовых за активную поддержку нашей инициативы и прямое участие. Представителей Республиканского онкологического диспансера за максимально активное содействие и небезразличных специалистов. Отдельную благодарность хочу выразить пациентам диспансера за силу духа и активное интеллектуальное вовлечение – многие лично поучаствовали в воркшопе и поделились с нами своими пожеланиями и идеями, а также благотворительным фондам «Без бергә» @bez_berge и «Рак победим» @rak_pobedim за психологическую поддержки, которую они ежедневно оказывают онковыздоравливающим и их близким.
Напомним, Наталия Фишман переехала в Казань в 2015 году, она занимается развитием парков и скверов Татарстана. Ранее она рассказала о минусах проживания в городе, в частности, отсутствия мест, где "качественно и безболезненно делают восковую депиляцию". По ее словам, переезд в Казань был очень спонтанным: за 10 дней приняла решение, собрала два чемодана и уехала из Москвы, все остальные вещи она забрала только через год. При этом в Казани она полгода прожила в отеле, прежде чем нашла подходящую квартиру.