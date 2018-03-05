Наталия Фишман займется развитием республиканского онкодиспансера в Казани

Создание эскизного проекта запланировано на ближайшие месяцы

Помощник президента РТ Наталия Фишман вместе со своей командой будет заниматься развитием республиканского онкодиспансера в Казани, об этом она накануне сообщила в Instagram.

- В 2018 году мы выходим за рамки благоустройства общественных пространств в традиционном понимании и приступаем к переосмыслению социальных объектов — больниц, школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов и других. Начать решили с создания концепции развития Республиканского онкологического диспансера @oncort в Казани, — сообщила Фишман.

Помощник президента РТ вместе со своей командой выяснила, какие элементы благоустройства "способны улучшить процесс прохождения лечения в онкоцентре и сделать времяпровождение человека, столкнувшегося с тяжелым заболеванием, более комфортным".

Создание эскизного проекта запланировано на ближайшие месяцы.

Напомним, Наталия Фишман переехала в Казань в 2015 году, она занимается развитием парков и скверов Татарстана. Ранее она рассказала о минусах проживания в городе, в частности, отсутствия мест, где "качественно и безболезненно делают восковую депиляцию". По ее словам, переезд в Казань был очень спонтанным: за 10 дней приняла решение, собрала два чемодана и уехала из Москвы, все остальные вещи она забрала только через год. При этом в Казани она полгода прожила в отеле, прежде чем нашла подходящую квартиру.