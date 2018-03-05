Предполагаемого убийцу нижнекамской лыжницы оставили в СИЗО до 9 мая

Нижнекамский городской суд удовлетворил ходатайство следственного отдела по Нижнекамскому СУ СК РФ о продлении ареста 37-летнему Даниилу Котеневу, который подозревается в убийстве 28-летней лыжницы. Он останется в СИЗО до 9 мая.

- В ходе предварительного следствия установлены преступные эпизоды, совершенные до убийства Котенковой, которые до настоящего времени соединены в одно производство, - рассказал следователь Ильнар Сахибзянов.

Напомним, на Даниила Котенева возбудили новое уголовное дело - за секс с 15-летней девочкой в конце декабря 2017 года.

- 19 января в правоохранительные органы поступила информация о том, что арестованный по обвинению в убийстве житель Нижнекамска может быть виновен еще в одном преступлении - половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. После проведенной проверки эта информация подтвердилась, - сообщил источник ProKazan.ru.

Даниил Котенев освободился из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование с 2009 года. В день убийства лыжницы Котенев распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу, где и встретил лыжницу. Под угрозой газовым пистолетом он заставил пройти ее в находящуюся неподалеку будку, где в ходе потасовки убил ее, перерезав шею горлышком от бутылки.

Девушка вместе с мужем и ребенком приехала на базу, чтобы покататься на лыжах, но исчезла. Уже ночью ее нашли убитой полицейские и волонтеры.