Стало известно, в какую сумму обошлась реконструкция казанского цирка

Реконструкция казанского цирка обошлась почти в 1 млрд рублей. Об этом рассказал директор цирка Дамир Шарифуллин.

Как он отметил, первоначальная сумма контракта составляла 530 млн рублей. Однако сумма возросла, но насколько именно, тогда директор цирка не уточнил.

Напомним, ранее стало известно, что на ремонт и благоустройство казанского цирка дополнительно выделили 326 млн рублей.

Ожидается, что первое представление в обновленном цирке должно состояться 17 марта. Цирк откроется программой «Фиеста». Цены на билеты остались прежними — от 400 до 1200 рублей.