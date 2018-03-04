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Стало известно, в какую сумму обошлась реконструкция казанского цирка

Стало известно, в какую сумму обошлась реконструкция казанского цирка
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Фото: ProKazan.ru

Реконструкция казанского цирка обошлась почти в 1 млрд рублей. Об этом рассказал директор цирка Дамир Шарифуллин.

Как он отметил, первоначальная сумма контракта составляла 530 млн рублей. Однако сумма возросла, но насколько именно, тогда директор цирка не уточнил.

Напомним, ранее стало известно, что на ремонт и благоустройство казанского цирка дополнительно выделили 326 млн рублей.

Ожидается, что первое представление в обновленном цирке должно состояться 17 марта. Цирк откроется программой «Фиеста». Цены на билеты остались прежними — от 400 до 1200 рублей.

 

Люция Кашапова, 05.03.2018, 12:11
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин05 марта 2018, 12:22
А украли сколько?
2
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Горожанин05 марта 2018, 12:22
А на ремонт !сколько ушло ?
2
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Горожанин05 марта 2018, 12:23
200 мил 14 этажей свечка стоит.
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Горожанин05 марта 2018, 12:31
Этак у него свои строители ище с90 х г ручные там работают и не кого не пускает больше. Вот и думайте
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Горожанин05 марта 2018, 12:34
Какие умные все сверху.
Были вообще в цирке до ремонта? Можно сказать цирк перестроили.
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Горожанин05 марта 2018, 12:34
Бриллиантовый цирк получился. Сколько этот камешек простоит до следующей огранки? Кто прикуп поимел с этого? Когда статейка появится, про превышение суммы ремонта цирка и расследование СК и ОБЭП?
0
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Горожанин05 марта 2018, 12:37
Ну видел я фотографии этого ремонта. Цветные пластиковые ромбы, отделка явно не очень дорогая - и за всё это миллиард!!! рублей? Половину денег точно по-карманам рассовали. Конечно, детишкам радость, но денежки-то бюджетные, проверка нужна счётной палаты, однозначно...
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Горожанин05 марта 2018, 12:38
В ответ на комментарий пользователя
Какие умные все сверху.
Были вообще в цирке до ремонта? Можно сказать цирк перестроили.
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Нет ты один был А остальные слепые. За 1 м. Д. С нуля построить можно
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Горожанин05 марта 2018, 12:38
Мне одному кажется , что за 1 млрд рублей можно было бы с нуля новый цирк построить
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Горожанин05 марта 2018, 12:40
В ответ на комментарий пользователя
Какие умные все сверху.
Были вообще в цирке до ремонта? Можно сказать цирк перестроили.
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Если не воровать
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Горожанин05 марта 2018, 12:53
Путинизм не бывает без бюджетного воровства, это его сущность.
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