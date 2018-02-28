На ремонт казанского цирка дополнительно выделили 326 млн рублей

На ремонт и благоустройство казанского цирка дополнительно выделили 326 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Так, согласно документации необходимо будет выполнить комплекс работ — ремонт кровли, оконных проемов, выполнить отделочные работы на площади 4 535 кв. м и осуществить благоустройство прилегающей территории.

Отмечается, что все работы необходимо завершить до 30 июня текущего года.

Напомним, цирк закрылся на ремонт в апреле 2017 года. На это из бюджета республики выделили 530 млн рублей. Последний раз здание цирка ремонтировали перед Универсиадой. Но тогда строители лишь укрепили купол и основание здания. До «начинки» дело так и не дошло.

Ожидается, что первое представление в обновленном цирке должно состояться 17 марта. Цирк откроется программой «Фиеста». Билеты можно приобрести в центральной кассе цирка (работает с 9.00 до 18.30).