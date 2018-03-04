В Казани в январе ипотека выросла в два с половиной раза

В январе в Казани заключили 1499 договоров по ипотеке на жилые помещения, что в 2,5 раза выше, чем год назад, когда было 598 сделок. Об этом сообщили в Росреестре, сообщает "Бизнес Online".

В Татарстане в январе зарегистрировано 3655 ипотек, что на 82 процента выше, чем в январе 2018 года.

Выросли продажи по договорам долевого участия — если год назад в Татарстане было 885 сделок, то в январе 2018 года зарегистрирована 1191 сделка (рост 35 процентов).

Эксперты полагают, что оживление рынка связано не только с увеличением числа выгодных предложений, но и с предстоящими президентскими выборами.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил разработать меры по поэтапному замещению в течение трех лет долевого строительства другими источниками финансирования, минимизирующими риск граждан.