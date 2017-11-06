Путин поручил за 3 года отказаться от долевого строительства жилья

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по поэтапному замещению в течение трех лет долевого строительства другими источниками финансирования, минимизирующими риск граждан. Об этом говорится в одном из документов по итогам совещания с членами правительства.

В течение трех лет президент предлагает строителям жилья отказаться от привлечения средств населения и перейти к банковскому финансированию, «минимизирующему риск для граждан».

Правительство, Центробанк и «Агентство ипотечного жилищного кредитования» должны представить план до 15 декабря.

Как сообщал ранее гендиректор компании «НДВ-недвижимость» Александр Хрусталев, сейчас около 90% стройки жилья идет на средства дольщиков и соинвесторов. Председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова указывала также, что цены жилья на стадии котлована на 40% ниже квартиры в готовом доме.