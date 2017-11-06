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Путин поручил за 3 года отказаться от долевого строительства жилья

Путин поручил за 3 года отказаться от долевого строительства жилья
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Фото: архив ProKazan

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по поэтапному замещению в течение трех лет долевого строительства другими источниками финансирования, минимизирующими риск граждан. Об этом говорится в одном из документов по итогам совещания с членами правительства.

В течение трех лет президент предлагает строителям жилья отказаться от привлечения средств населения и перейти к банковскому финансированию, «минимизирующему риск для граждан».

Правительство, Центробанк и «Агентство ипотечного жилищного кредитования» должны представить план до 15 декабря.

Как сообщал ранее гендиректор компании «НДВ-недвижимость» Александр Хрусталев, сейчас около 90% стройки жилья идет на средства дольщиков и соинвесторов. Председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова указывала также, что цены жилья на стадии котлована на 40% ниже квартиры в готовом доме.

Н. Вильданов, 07.11.2017, 15:50
Тэги: Владимир Путин
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Комментарии

Горожанин07 ноября 2017, 15:59
Вот это правильно. Люди гонятся за халявой, рискуют, а их риски потом покрывают нормальные налогоплатильщики
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Горожанин07 ноября 2017, 16:11
В ответ на комментарий пользователя
Вот это правильно. Люди гонятся за халявой, рискуют, а их риски потом покрывают нормальные налогоплатильщики
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ну, не от хорошей жизни люди дольщиками становятся. Не у всех есть большие деньги.
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