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Рустам Минниханов показал фото с могилы сына

Рустам Минниханов показал фото с могилы сына
16+
Фото: Рустам Минниханов

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне выложил на своей странице "ВКонтакте" фото с могилы сына Ирека, которая находится на Аллее Славы в казанском парке Горького. 

- Иреку сегодня было бы 29, - подписал Минниханов фото.

 

Самолет "Боинг-737" авиакомпании "Татарстан", следовавший из московского аэропорта Домодедово, 17 ноября 2013 года в 19:24 разбился при заходе на посадку в Казани. Погибли все находившиеся на борту – шесть членов экипажа и 44 пассажира, в том числе двое детей. При крушении самолета погибли, в частности, сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов.

Межгосударственный авиакомитет проводил расследование крушения самолета в течение двух лет, в результате в конце 2015 года был опубликован отчет, в котором сообщалось, что причиной крушения стала неподготовленность экипажа, а именно пилотов.

A. Nabiullin, 05.03.2018, 08:58
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Дед05 марта 2018, 09:03
Ну-и зачем он это выложил? Для того что-б сочувствовали ему? Тогда пусть выложит памятники тех кто погиб в этом авиакрушении, ещё не известна причина этого крушения,
7
105
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Форвард05 марта 2018, 09:15
Чье это было решение, хоронить в Парке Горького? Там похоронены революционеры, поэты, писатели и другие заслуженные люди. Это дань и уважение этим людям? Они достойны. А при чем здесь сын нынешнего главы Татарстана не пойму. Как бы это кощунственно не звучало, но здесь ему не место. Получается его хотели выделить перед остальными людьми, а это уже не красиво.
Лучший комментарий
1
200
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Горожанин05 марта 2018, 09:22
Его нужно было похоронить в Сабинском районе. Место для захоронения в парке Горького было выбрано неправильно.
0
91
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Горожанин05 марта 2018, 09:22
Скоро закроют комментирование этой новости.
1
41
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Горожанин05 марта 2018, 09:22
Перезахоронить и дело с концом
1
33
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Горожанин05 марта 2018, 09:33
Не знаю конечно. Но у людей сейчас столько проблем, которые создали властьимущие. За 27 лет, эти властьимущие создали такой огромный социальный разрыв что средний класс стал бедным.А бедные нищие. Нет связи никакой.,народа с властьимущими. Народ тоже теряет своих близких и знают, что этим горем они остаются один на один. Поэтому, не надо выкладывать фото. Тем более у мусульман это не принято. Есть свои каноны.
1
66
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Ага05 марта 2018, 09:37
В ответ на комментарий пользователя
Ну-и зачем он это выложил? Для того что-б сочувствовали ему? Тогда пусть выложит памятники тех кто погиб в этом авиакрушении, ещё не известна причина этого крушения,
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Судя по его вы....онам в Инстаграмме, ему тщеславие покоя не даёт. До него либо не доносят, либо сам не понимает, что все это раздражает людей.
1
52
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Горожанин05 марта 2018, 09:39
Так усераются на счет тат. языка, а надписи на английском. Лицемеры!
0
46
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Горожанин05 марта 2018, 09:43
В ответ на комментарий пользователя
Так усераются на счет тат. языка, а надписи на английском. Лицемеры!
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Тут тебе и ангелочки, и английский... Ведь придет другой царь и перезахоронит. И будет прав.
1
32
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Денис05 марта 2018, 09:48
Другим тоже могло бы быть 29....
0
42
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мин рус05 марта 2018, 09:49
В ответ на комментарий пользователя
Судя по его вы....онам в Инстаграмме, ему тщеславие покоя не даёт. До него либо не доносят, либо сам не понимает, что все это раздражает людей.
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тэк знэщит, президент там знэщит, президентушка там
1
9
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Горожанин05 марта 2018, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
Так усераются на счет тат. языка, а надписи на английском. Лицемеры!
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Как раз таки Минниханов совсем не усирается, ему ровно на тат язык.
2
5
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Горожанин05 марта 2018, 10:27
Надо было в Мавзолей рядом с Лениным или вместо положить - что уж мелочиться
1
23
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Горожанин05 марта 2018, 10:31
В ответ на комментарий пользователя
Вот люди странные. Даже чужая могила им покоя не дает. Нет чтобы жить да радоваться, что такое горе не коснулось вас. Да хоть на Красной Площади? Что это меняет? И соседствующим покойникам уж точно все равно. Только живые все усираются.
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Та кто тут первый то усирается? Очень помпезная могила, там еще камеры зачем-то поставили направлены они прямо на могилу, всегда живые цветы, самому кладбищу в 2015году по-моему или позже присвоили особый статус и теперь оно большую часть времени закрыто - особенно по выходным когда в парке много народу. Раньше оно всегда было открыто для посещения и никаких инцендентов там не было. После захоронения там молодого летчика на кладбище ограничили доступ обнесли забором, видимо чего-то боятся.
0
25
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Горожанин05 марта 2018, 10:34
настоящий герой, ага.
аллея славы - как признание заслуг перед народом страны.
0
17
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Контроль05 марта 2018, 10:42
Могила должна быть простой. Она ничем Иреку не поможет.
0
8
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 10:43
Красивые мусульманские памятники на могилу шариат ставить не разрешает, если говорить о традиции. Вера учит тому, что красота, склепы, разные надгробия вносят раздор среди умерших правоверных и мешают им наслаждаться благоденствием, дарованным им Аллахом. Поэтому предписывается, чтобы все памятники были строгими и сдержанными по украшениям...
НО не в этом случае....
0
8
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Горожанин05 марта 2018, 10:58
По мусульманской традиции на могиле у изголовья ставится камень с именем умершего и датой смерти и всё.
2
6
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Горожанин05 марта 2018, 11:57
Совсем с логикой затуманено , странные ходы человека который каждый день принимает решения ... .???!!
0
2
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Руслан05 марта 2018, 12:02
С земным днем рождения, Ирек!
4
2
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Горожанин05 марта 2018, 12:10
В ответ на комментарий пользователя
Совсем с логикой затуманено , странные ходы человека который каждый день принимает решения ... .???!!
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старость не радость, маразм не оргазм B-|
0
2
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Горожанин05 марта 2018, 12:19
В ответ на комментарий пользователя
Ну-и зачем он это выложил? Для того что-б сочувствовали ему? Тогда пусть выложит памятники тех кто погиб в этом авиакрушении, ещё не известна причина этого крушения,
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Как всегда пилоты виноваты, крайние всегда найдутся.
0
2
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Горожанин05 марта 2018, 12:25
А чего он такого славного сделал для Татарстана? Или миниханов уже на звание фараона претендует, фамильный сквер готовит
0
1
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Горожанин05 марта 2018, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
Судя по его вы....онам в Инстаграмме, ему тщеславие покоя не даёт. До него либо не доносят, либо сам не понимает, что все это раздражает людей.
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Он не понимает что своими выходками отталкивает людей от обещанных 80%
0
1
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