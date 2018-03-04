Рустам Минниханов показал фото с могилы сына

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне выложил на своей странице "ВКонтакте" фото с могилы сына Ирека, которая находится на Аллее Славы в казанском парке Горького.

- Иреку сегодня было бы 29, - подписал Минниханов фото.

Самолет "Боинг-737" авиакомпании "Татарстан", следовавший из московского аэропорта Домодедово, 17 ноября 2013 года в 19:24 разбился при заходе на посадку в Казани. Погибли все находившиеся на борту – шесть членов экипажа и 44 пассажира, в том числе двое детей. При крушении самолета погибли, в частности, сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов.

Межгосударственный авиакомитет проводил расследование крушения самолета в течение двух лет, в результате в конце 2015 года был опубликован отчет, в котором сообщалось, что причиной крушения стала неподготовленность экипажа, а именно пилотов.