Появилось видео момента взрыва автосервиса в Набережных Челнах

Момент взрыва автосервиса на Сармановском тракте в Набережных Челнах попал на камеры наблюдения, инцидент, напомним, случился вечером 1 марта.

Как можно заметить на видео, взрыв разнес здание, его фрагменты разлетелись в радиусе несколько десятков метров.

Сообщение о происшествии поступило около 22:00, пожарным удалось потушить огонь к 22:48. Предварительно, взорвался газовый баллон в микрогрузовике "Газель".

В результате взрыва пострадал 42-летний сторож. Он ремонтировал свою машину в том же боксе, где произошел взрыв. С ожогами головы и тела его госпитализировали.