Соцсети: в Набережных Челнах на строительной базе произошел взрыв

Накануне вечером в Набережных Челнах на территории строительной базы произошел взрыв, сообщают очевидцы в соцсетях.

Все произошло на пересечении улицы Фоменко и Сармановского тракта. По словам местных жителей, от взрыва в квартирах трещали окна и даже пошатнулась мебель.

- Возможно, взорвался газовый баллон на территории строительной базы, у здания снесло крышу, - пишут очевидцы в соцсетях.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь. О пострадавших не сообщается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.