В Казани мужчина погиб в шахте лифта заброшенной поликлиники

В Казани в Авиастроительном районе мужчина погиб в шахте лифта заброшенной поликлиники на улице Копылова, 4(а), информацию из соцсетей подтвердили в МЧС.

По предварительным данным, мужчина пытался разобрать двери лифта на уровне первого этажа, чтобы, по некоторым данным, сдать их в металлолом.

Заметив, что за ним наблюдают, мужчина оступился и рухнул в шахту лифта. Мужчину спасти не удалось – он умер до прибытия медиков.

Следственный комитет начал доследственную проверку.

Отметим, ранее ProKazan.ru побывал в заброшенном здании бывшей поликлиники. Оно пустует уже четвертый год и за это время его превратили в места сбора бомжей и опасных шалостей школьников.