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«Не закроют, пока кто-то не сбросится». Заброшенную поликлинику в Казани облюбовали дети

«Не закроют, пока кто-то не сбросится». Заброшенную поликлинику в Казани облюбовали дети
16+
Фото: Ольга Плешкова
Здание на улице Копылова за несколько лет превратили в притон

В Авиастроительном районе по адресу Копылова, 4а стоит пятиэтажное заброшенное здание бывшей поликлиники. Оно пустует уже четвертый год и за это время его превратили в места сбора бомжей и опасных шалостей школьников. ProKazan.ru побывал на месте.

Житель соседнего дома Максим Волков рассказывает, что четыре года назад здесь была нормальная, благоустроенная поликлиника. Ничего особенного, но со свежим ремонтом. Затем поликлиника переехала.

- После этого здесь начали собираться бомжи, были пожары. За ту зиму раз пять горело. Поджигали кресла, матрасы. Полностью полыхало крыльцо. Кто-то приезжал, вывозил батареи, не знаю, куда они их сдавали.

Попасть в здание проще простого - все двери его открыты. Крыльцо и первый этаж здания в копоти от частых пожаров. Здесь валяются стекла, оторванные двери, остатки какой-то мебели. Висят оголенные провода.

- Страшно то, что здесь теперь часто бывают дети. 12-летние школьники облюбовали заброшенное здание и проводят здесь время. Бьют стекла, открывают окна, залазят на крышу.

Жители опасаются ходить рядом, так как сверху могут что-то кинуть, кусок стекла например.

- Раньше оставлял машину под окнами, теперь не решаюсь. Часто гоняю оттуда детей, школьников лет 12-ти. Не знаю, видимо, ничего не будут делать, пока кто-то не сбросится.

На одном из верхних этажей открыта шахта лифта с застрявшей между этажами кабиной. Лифт уже, конечно, не работает, но кто даст гарантии, что он не упадет, когда в следующий раз туда заберется подросток? Или эта кабина не раздавит кого-то, кто залезет в шахту?

Между этажами - окна высотой в человеческий рост. Конечно, они разбиты и открыты. Вышагнуть из него, даже взрослому человеку, проще простого. А уж подростку, начитавшемуся надписей на эту тему...

Даже на темном чердаке бывшей поликлиники стоит диван. То есть здесь тоже проходят тусовки.

Вечерами здесь собирается молодежь, курят кальяны и включают громкую музыку.

Крыша в свободном доступе. К выходу на крышу даже приставлена самодельная лестница.

- Мы пытались разобраться, почему здание забросили. Как мне сказали, не могут найти его собственника. Кто ответственен за это - непонятно. Территорию рядом тоже забросили. Поэтому вечером тут лучше не появляться.

Выяснить, кому принадлежит здание, действительно, оказалось непростым делом. Когда мы обратились в Минздрав, нам сообщили, что здание не может принадлежать ведомству, только государству. В исполкоме сообщили, что данный объект недвижимости не находится в муниципальной собственности и посоветовали обратиться в Росреестр.

Оказалось, что здание действительно не принадлежит муниципалитету. Его владельцами являются двое частных лиц, которые, увы, остаются неизвестными. Остается надеяться, что здание приведут в порядок.

Ольга Плешкова, 16.11.2017, 12:05

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Комментарии

Горожанин16 ноября 2017, 12:15
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