В Казани возбудили уголовное дело на руководство «Спурт Банка»

Их подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Казани возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в "Спурт Банке", об этом сообщили в Главном следственном управлении МВД по Татарстану, передает "Интерфакс".

Дело было возбуждено по статье "Злоупотребление полномочиями" по материалам проверки Банка России в феврале 2018 года.

Как стало известно ProKazan.ru, в нарушении закона подозревается руководство банка, в частности, по некоторым данным, из "Спурт банка" были выведены средства, которые в дальнейшем использовались для спасения завода "КЗСК-Силикон". Впрочем, это не помогло, в январе "КЗСК-Силикон" был признан банкротом.

Напомним, 21 июля Центробанк отозвал лицензию у "Спурт банка". После он был признан банкротом. По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ. На конец прошлого года основными акционерами банка являлись его бывший председатель правления Евгения Даутова (30%), Европейский банк реконструкции и развития (28,25%), заместитель гендиректора ОАО "ТАИФ", бывший председатель совета директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" Владимир Бусыгин (14%), "Нижнекамскнефтехим" (5%), Газпромбанк (3%).

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа.