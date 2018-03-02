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Съем квартиры в Казани во время ЧМ-2018 за 300 000 рублей в сутки назвали абсурдом‍

Съем квартиры в Казани во время ЧМ-2018 за 300 000 рублей в сутки назвали абсурдом‍
16+
Фото: ProKazan.ru

Глава госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов назвал абсурдными объявления о сдаче квартир в Казани во время ЧМ-2018 за 300 000 рублей в сутки, об этом сообщает "Татар Информ".

- Это полный абсурд. Если собственник сможет сдать жилье по таким ценам кому-то, то мы за него только порадуемся. При этом нужно помнить, что со всех полученных сумм необходимо будет заплатить налог при подаче очередной годовой декларации, – заявил чиновник.

Владельцу квартиры также нужно будет зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и встать на налоговый учет, если этого не сделать, то такая деятельность считается незаконной.

При этом информация на сайтах объявлений, где будет сдаваться квартира, должна полностью соответствовать действительности, в противном случае будут серьезные последствия.

Напомним, ранее сообщалось, что Казань может принять гостей чемпионата мира по футболу 2018 года, которым не хватит мест для размещения в других городах. Отмечается, что во время ЧМ планируется задействовать около 9 тыс гостиниц.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

N. Vildanov, 02.03.2018, 16:27
Тэги: Деньги, Хорошие новости
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Комментарии

Горожанин02 марта 2018, 16:46
А ещё абсурд смешивать спорт и религию
Лучший комментарий
0
24
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Горожанин02 марта 2018, 16:53
В ответ на комментарий пользователя
А ещё абсурд смешивать спорт и религию
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А ты здесь уже плакса,:-D
11
2
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Горожанин02 марта 2018, 17:00
Да я здесь, а что хотел суслик.
1
10
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да ну02 марта 2018, 17:17
В ответ на комментарий пользователя
А ещё абсурд смешивать спорт и религию
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между прочим, на прошедшей АЛИМПИЯДЕ как раз таки отказались от молельных комнат для муслимов, а у нас рады лишний раз религию подчеркнуть
2
14
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Горожанин02 марта 2018, 17:29
Обычные цены будут, я 12 лет в этом деле ) на универсиаду все коллеги тоже мечтали по иномарке купить, в итоге едва на резиновый уй хватило ) не ведитесь на ажиотаж, максимум 3000 за эконом в самые пиковые дни будетю.
0
11
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
Обычные цены будут, я 12 лет в этом деле ) на универсиаду все коллеги тоже мечтали по иномарке купить, в итоге едва на резиновый уй хватило ) не ведитесь на ажиотаж, максимум 3000 за эконом в самые пиковые дни будетю.
Развернуть
Всё правильно;-)
0
5
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Горожанин02 марта 2018, 17:58
В ответ на комментарий пользователя
между прочим, на прошедшей АЛИМПИЯДЕ как раз таки отказались от молельных комнат для муслимов, а у нас рады лишний раз религию подчеркнуть
Развернуть
Ооо даа ! Ислам каждую минуту должен быть на слуху и на виду8-*
0
6
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 18:30
Борщанули с этими комнатами для нОмаза. Скорее всего там начнут уединятся местные Натахи с приезжими фанами.
2
8
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ашотик02 марта 2018, 18:51
В ответ на комментарий пользователя
Борщанули с этими комнатами для нОмаза. Скорее всего там начнут уединятся местные Натахи с приезжими фанами.
Развернуть
тожи хачу уединица с приезжий бразильянкой
1
2
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 19:12
В ответ на комментарий пользователя
тожи хачу уединица с приезжий бразильянкой
Развернуть
Иди в квартиру за 300 000 тыш:-D
1
2
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 19:28
В ответ на комментарий пользователя
Да я здесь, а что хотел суслик.
Развернуть
Как дела узнать,за тебя переживаю,титьку то нашёл?:-D
1
1
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 19:28
В ответ на комментарий пользователя
между прочим, на прошедшей АЛИМПИЯДЕ как раз таки отказались от молельных комнат для муслимов, а у нас рады лишний раз религию подчеркнуть
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Кто платит , тот заказывает музыку - арабы спонсируют ислам , всё очень просто!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 19:52
В ответ на комментарий пользователя
Борщанули с этими комнатами для нОмаза. Скорее всего там начнут уединятся местные Натахи с приезжими фанами.
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Да епти,во всех религиях, есть то или иное отношение к спорту, не верите загуглите посмотрите картинки если не верите,может хорош уже хныкать и сопли пускать,не о том печетесь. ..
2
1
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Горожанин02 марта 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
тожи хачу уединица с приезжий бразильянкой
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Нотахой тебя запустят, че ты свои дивные фантазии на показ то выставляешь??:-D
0
0
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Горожанин02 марта 2018, 20:22
Я сама хоз кв и пытаюсь здать на ЧП.мира за 250 т р
0
1
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Горожанин02 марта 2018, 20:31
В ответ на комментарий пользователя
Да епти,во всех религиях, есть то или иное отношение к спорту, не верите загуглите посмотрите картинки если не верите,может хорош уже хныкать и сопли пускать,не о том печетесь. ..
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Иди гугли ! Мы в России живём, с мнением нужно считаться !!
1
2
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Горожанин02 марта 2018, 20:48
В ответ на комментарий пользователя
Иди гугли ! Мы в России живём, с мнением нужно считаться !!
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Забыл написать в ,,Великой ,,иди бояру махни успокойся, :-Dну, и что ты сделаешь? Твои покровители великой и могучей не считаются с твоим мнением, че ты сделаешь?кроме как плакать,пускать сопли, и с.ра.то. ь.с.я в каментах ты же больше ничего не можешь :-D
2
2
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Горожанин02 марта 2018, 20:52
Информация не точная. Не разбирается человек в налогообложении.
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0
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Дима Васлонов02 марта 2018, 20:59
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Горожанин02 марта 2018, 22:26
Интересно.,кто захочет.нариков заселить?
1
0
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Горожанин02 марта 2018, 23:13
В ответ на комментарий пользователя
Забыл написать в ,,Великой ,,иди бояру махни успокойся, :-Dну, и что ты сделаешь? Твои покровители великой и могучей не считаются с твоим мнением, че ты сделаешь?кроме как плакать,пускать сопли, и с.ра.то. ь.с.я в каментах ты же больше ничего не можешь :-D
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А может уже Победу в Великой Отечественной не стоит отмечать , раз мы так опустились ?
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