Съем квартиры в Казани во время ЧМ-2018 за 300 000 рублей в сутки назвали абсурдом‍

Глава госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов назвал абсурдными объявления о сдаче квартир в Казани во время ЧМ-2018 за 300 000 рублей в сутки, об этом сообщает "Татар Информ".

- Это полный абсурд. Если собственник сможет сдать жилье по таким ценам кому-то, то мы за него только порадуемся. При этом нужно помнить, что со всех полученных сумм необходимо будет заплатить налог при подаче очередной годовой декларации, – заявил чиновник.

Владельцу квартиры также нужно будет зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и встать на налоговый учет, если этого не сделать, то такая деятельность считается незаконной.

При этом информация на сайтах объявлений, где будет сдаваться квартира, должна полностью соответствовать действительности, в противном случае будут серьезные последствия.

Напомним, ранее сообщалось, что Казань может принять гостей чемпионата мира по футболу 2018 года, которым не хватит мест для размещения в других городах. Отмечается, что во время ЧМ планируется задействовать около 9 тыс гостиниц.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.