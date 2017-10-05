СМИ: главный тренер «Рубина» Бердыев станет одним из трех учредителей клуба

Казанский клуб «Рубин» в ближайшее время может сменить юридический статус, пишет «Бизнес Онлайн».

Так, учредителями клуба в равных долях станут главный тренер казанцев Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и гендиректор Рустам Саяхов.

- 14 февраля официально зарегистрировано новое юридическое лицо — ООО «Футбольный клуб «Рубин», на которое планируется перевести все активы «Рубина», в том числе контракты с игроками, - говорится в сообщении.

Таким образом, уже в новом сезоне казанский клуб может начать в статусе частной структуры.

- В руководстве ТАИФа пришли к выводу, что пока не готовы взять на себя полную ответственность по обязательствам «Рубина». По закону учредители юрлиц могут нести субсидиарную ответственность по их долгам, - утверждают источники.

Напомним, ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал про ситуацию с легионерами, сообщив, что большинству из них предложили искать новые команды.

- Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы, - сказал Бердыев.