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В СКР назвали причину обысков в Республиканской офтальмологической больнице

В СКР назвали причину обысков в Республиканской офтальмологической больнице
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Фото: архив ProKazan.ru
По данным следствия, больницей были незаконно заключены 538 контрактов на лечение катаракты

В Следственном комитете России прокомментировали обыски в Республиканской офтальмологической больнице в Казани, они связаны с мошенничеством при использовании денег из фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, сотрудники больницы незаконно получили из фонда обязательного медицинского страхования более 4 млн рублей.

-  С января по октябрь 2017 года неустановленные должностные лица ГАУЗ "Республиканская клиническая офтальмологическая больница министерства здравоохранения Республики Татарстан" незаконно заключили 538 контрактов на оказание платных услуг по подбору интраокулярных линз для лечения катаракты с обратившимися за медицинской помощью по программе государственных гарантий гражданами на сумму 8,72 млн рублей, - отметили следователи.

После в фонд медицинского страхования были отправлены подложные счета-реестры, а затем через страховые медицинские компании была возмещена стоимость услуг по лечению катаракты, включая более 4 млн рублей.

По данным фактам возбудили дело по статьям "мошенничество", "превышение служебных полномочий" и "служебный подлог".

Напомним, накануне и сегодня прошли обыски в Республиканской клинической офтальмологической больнице и в доме у главного врача больнице Айдара Амирова. Сегодня утром Айдар Амиров "собрал весь персонал медучреждения и объявил, что на него заведено уголовное дело".

N. Vildanov, 02.03.2018, 14:43
Тэги: Криминал
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Комментарии

Горожанин02 марта 2018, 15:14
Сегодня утром Айдар Амиров "собрал весь персонал медучреждения и объявил, что на него заведено уголовное дело".
Прям о достижении каком то объявил...Все по-аплодировали и обещали носить передачки ему во время домашнего ареста...
Лучший комментарий
5
34
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Изя Шлангбаум02 марта 2018, 15:22
Кругом жулье,куда ни глянь!
3
20
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Горожанин02 марта 2018, 15:24
Может наведут порядок в здравоохранении.
3
21
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Горожанин02 марта 2018, 15:30
Ничего удивительного, квота на лечение катаракты ограничена, очередь больше года, вот люди и соглашаются на платное лечение, где очереди нет.
3
18
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Нина02 марта 2018, 15:33
Они ещё и лазерную коагуляцию платной сделали. Причем внезапно. Было бесплатно, стало платно. И хотят аж целых 7 тысяч за это
2
18
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Горожанин02 марта 2018, 15:36
Давно пора было их прижучить.
3
12
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Горожанин02 марта 2018, 16:08
Используют малейшие лазейки для воровства, а потому что - ну почему не я, им то можно. Рыба гниет с головы, а воняет везде.
0
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Горожанин02 марта 2018, 16:13
Пусть еще и онкодиспансер проверят
2
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Горожанина02 марта 2018, 16:20
Онкобольницу надо обязательно проверить.столкнулась я с этим ,мои родные тоже.
2
15
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Горожанин02 марта 2018, 16:29
Наконецто начали больницы проверять. Бояться будут деньги просить:) спасибо!!!!
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10
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страна дебилов02 марта 2018, 17:20
Как такое может быть: С января по октябрь 2017 года неустановленные должностные лица ГАУЗ "Республиканская клиническая офтальмологическая больница министерства здравоохранения Республики Татарстан" незаконно заключили 538 контрактов на оказание платных услуг????
Какие неустановленные лица???
НА КАЖДОМ ДОГОВОРЕ ЕСТЬ ФИО ЕГО ПОДПИСАВШЕГО С ОБОИХ СТОРОН!!!
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15
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Горожанин02 марта 2018, 17:46
Проверять надо всех, все прогнило насквозь, только вот рука руку моет, я так предполагаю, накажут только стрелочников, или тех кто не делится
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6
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Горожанин02 марта 2018, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
Как такое может быть: С января по октябрь 2017 года неустановленные должностные лица ГАУЗ "Республиканская клиническая офтальмологическая больница министерства здравоохранения Республики Татарстан" незаконно заключили 538 контрактов на оказание платных услуг????
Какие неустановленные лица???
НА КАЖДОМ ДОГОВОРЕ ЕСТЬ ФИО ЕГО ПОДПИСАВШЕГО С ОБОИХ СТОРОН!!!
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Действительно бред: у них же не вексель на предъявителя.
0
5
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Людмила Борисовна02 марта 2018, 20:00
? гор. больницу надо было сначала проверить, а потом назначать главного врача из этой больницы министром. Позор, такое что там творится я не где не видела.
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Дима Васлонов02 марта 2018, 21:00
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Горожанин02 марта 2018, 22:21
Три года стояли в очереди на операцию ,сделали в Чебоксарах по квоте ,и когда мы хотели отблагодарить врача то нам сказали что мы не в казани и там у них не это принято ,вот и судите где врачи а в казани одно гнилье ,в любой области
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4
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Горожанина02 марта 2018, 23:13
В Татарстане жить все хуже,поневоле вспомнить СССР.почему столько ВОРЬя расположилось.
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