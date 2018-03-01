Обыски в Республиканской офтальмологической больнице: их связывают с делом Шишмаревой

В ходе обысков изъята документация больницы за несколько лет работы

В Казани накануне и сегодня прошли обыски в Республиканской клинической офтальмологической больнице и в доме у главного врача больнице Айдара Амирова, оперативные мероприятия связывают с делой скончавшейся замминистра здравоохранения Елены Шишмаревой. Об этом сообщает "Бизнес Online" и Inkazan.ru.

Предварительно, обыски с участием сотрудников МВД и Следственного комитета прошли в рамках расследования дела по признакам мошенничества в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и служебном подлоге, само уголовное дело связано с махинациями с предоставлением бесплатных услуг населению. В ходе обысков изъята документация больницы за несколько лет работы.

По данным "Idel.Реалии", сегодня утром Айдар Амиров "собрал весь персонал медучреждения и объявил, что на него заведено уголовное дело".

Официально данные обыски пока не комментируются.

Напомним, Елена Шишмарева была найдена мертвой 7 февраля у себя дома в селе Столбище Лаишевского района. Основная версия ее смерти - самоубийство.