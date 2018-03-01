Предложение блогера Варламова отвергнуто: Казань останется «третьей столицей» России

Столица Татарстана победила в голосовании

Идея популярного блогера Ильи Варламова лишить Казань звания "третьей столицы" России не нашла поддержки, в соответствующем голосовании у него на сайте столица Татарстана опередила Екатеринбург. Об этом блогер сегодня написал на своем сайте.

По словам блогера, он решил ради шутки провести в блоге опрос на тему "Какой город достоин звания третьей столицы России?".

- Но все восприняли его очень серьезно, особенно казанцы. Часов до 6 вечера довольно уверенно лидировал Екатеринбург. Второй шла Казань, а Новосибирск с небольшим отрывом был на 3-м месте. Но потом тему подхватили СМИ Татарстана и казанские паблики. Новости выходили с заголовками типа "Варламов призвал лишить Казань звания третьей столицы" (хотя ни к чему такому я не призывал). В соцсетях поднялась волна народного возмущения... - заявил Варламов.

В итоге Казань уверенно выиграла первый тур, заслужив похвалу от блогера за неравнодушие и слаженные коллективные действия.

Во втором туре победила также столица Татарстана - за нее проголосовали 52,9 процентов пользователей против 47,1 процента за Екатеринбург.

- Казань все-таки победила в упорной борьбе. Мои поздравления! - отметил Илья Варламов.

Отметим, в голосовании на сайте ProKazan.ru, в котором отсутствовала Казань, победил Екатеринбург.

Напомним, звание "третьей столицы" Казань "отвоевала" у Нижнего Новгорода в 2009 году, потому что подала документы в Роспатент на несколько дней раньше нижегородцев. Правительство Казани в 2009 году зарегистрировало в Роспатенте товарные знаки "Третья столица", "Третья столица России", "Третий город", "Третий город России", Russia`s third capital.