Блогер Илья Варламов предложил лишить Казань звания «третьей столицы России»

Конкурентами Казани выступают в голосовании Великий Новгород, Волгоград, Грозный, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара и Севастополь

Популярный блогер Илья Варламов предложил лишить Казани право звания "третьей столицей России" и выбрать другой город, об этом он написал в своем блоге.

По словам Варламова, бренд "Третья столица" был "отжат" Казанью у Нижнего Новгорода.

- В последние годы часто звучат предложения перенести столицу России куда-нибудь на Урал или в Сибирь, так что скоро борьба за право нести знамя третьей столицы может снова стать актуальной, — заявил Варламов.

Конкурентами Казани выступают в голосовании Великий Новгород, Волгоград, Грозный, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара и Севастополь. Также Варламов хотел добавить "для фанатов Советского Союза" Рузаевку в Мордовии или Набережные Челны, но последний вариант был отклонен, так как "тогда бомбанёт у всей Казани". Поэтому для любителей СССР в список вошел Волгоград.

В голосовании в блоге у Варламова сейчас лидирует Екатеринбург.

Отметим, звание "третьей столицы" Казань "отвоевала" у Нижнего Новгорода в 2009 году, потому что подала документы в Роспатент на несколько дней раньше нижегородцев. Правительство Казани в 2009 году зарегистрировало в Роспатенте товарные знаки "Третья столица", "Третья столица России", "Третий город", "Третий город России", Russia`s third capital.

Напомним, ранее Варламов раскритиковал Казань за уничтожение исторического центра, по его словам, столица Татарстана - это "самый яркий в России пример безалаберного отношения к исторической застройке". Илья Варламов сравнил отношение властей четырех российских городов (Москвы, Уфы, Самары и Казани) к исторической среде с бомбардировкой Дрездена и Варшавы во время Второй мировой войны.