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Блогер Илья Варламов предложил лишить Казань звания «третьей столицы России»

Блогер Илья Варламов предложил лишить Казань звания "третьей столицы России"
16+
Фото: wikimedia.org / Виталий Рагулин
Конкурентами Казани выступают в голосовании Великий Новгород, Волгоград, Грозный, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара и Севастополь

Популярный блогер Илья Варламов предложил лишить Казани право звания "третьей столицей России" и выбрать другой город, об этом он написал в своем блоге.

По словам Варламова, бренд "Третья столица" был "отжат" Казанью у Нижнего Новгорода.

- В последние годы часто звучат предложения перенести столицу России куда-нибудь на Урал или в Сибирь, так что скоро борьба за право нести знамя третьей столицы может снова стать актуальной, — заявил Варламов.

Конкурентами Казани выступают в голосовании Великий Новгород, Волгоград, Грозный, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара и Севастополь. Также Варламов хотел добавить "для фанатов Советского Союза" Рузаевку в Мордовии или Набережные Челны, но последний вариант был отклонен, так как "тогда бомбанёт у всей Казани". Поэтому для любителей СССР в список вошел Волгоград.

В голосовании в блоге у Варламова сейчас лидирует Екатеринбург.

Отметим, звание "третьей столицы" Казань "отвоевала" у Нижнего Новгорода в 2009 году, потому что подала документы в Роспатент на несколько дней раньше нижегородцев. Правительство Казани в 2009 году зарегистрировало в Роспатенте товарные знаки "Третья столица", "Третья столица России", "Третий город", "Третий город России", Russia`s third capital.

Напомним, ранее Варламов раскритиковал Казань за уничтожение исторического центра, по его словам, столица Татарстана - это "самый яркий в России пример безалаберного отношения к исторической застройке". Илья Варламов сравнил отношение властей четырех российских городов (Москвы, Уфы, Самары и Казани) к исторической среде с бомбардировкой Дрездена и Варшавы во время Второй мировой войны.

N. Vildanov, 27.02.2018, 15:30
Тэги: Интернет
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Комментарии

Горожанин27 февраля 2018, 15:31
С чего он так не взлюбил Казань? За то, что ему башлять отказались?)
33
39
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Горожанин27 февраля 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
Может автор как раз живет в одном из перечисленных в статье городах. )
23
19
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Горожанин27 февраля 2018, 15:33
Это что за домовенок Кузя?) Ручки от Казани убрал)
35
65
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салих27 февраля 2018, 15:42
вот вы взъелись... все кругом настолько тупые? Варламов просто поиздевался над выражением "третья столица" и все. Почему например Казань должна быть третьей Москвой, а не просто самобытной Казанью?
18
50
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Горожанин27 февраля 2018, 15:42
Причем тут лишить звания, я не понимаю?! Просто оформили ЮРИДИЧЕСКИ патент на это словосочетание! Были бы умнее, раньше и проворнее Н.Новгород, то был бы патент у них. А звание и так и так пустует, в чем проблема то...если его это так беспокоит пусть просто формулировку поменяет и другой город так называет.
5
23
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Горожанин27 февраля 2018, 15:51
Кто этого богизбранного бездельника пиарит ? За чей счет ? С какой целью ?
14
29
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Горожанин27 февраля 2018, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
вот вы взъелись... все кругом настолько тупые? Варламов просто поиздевался над выражением "третья столица" и все. Почему например Казань должна быть третьей Москвой, а не просто самобытной Казанью?
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Я от другого взъелся . Не от третьей столицы , мне вообще плевать - третья , двадцать третья , миллион семьсот пятая ... Но меня реально бесят эти твари , напридумавшие себе кучу удобных и замечательных профессий : блогеры , путешественники , критики , допинговые офицеры , и т.д. Кто он такой в принципе ?
Лучший комментарий
21
122
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Горожанин27 февраля 2018, 15:57
Всё правильно ты сказал Илья ! Претендентом на это звание , должны быть города , ни у кого много денег , а кто несет исконно русскую культуру , но и не забывает о Конституционых правах многонационального народа . В Казани чувствуешь себя как в странах Персидского залива - их культура , традиции , одежда .
42
54
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Горожанин27 февраля 2018, 16:04
Был во всех городах из списка, кроме Грозного. По фоткам он хорош, и возможно конкурирует с Казанью. Остальные города рядом даже не валялись, особенно Самара, Волгоград, Нижний Новгород и Новосибирск.
19
25
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Jules Winnfield27 февраля 2018, 16:05
Писал Гаврила про сто-лицы
Лицом Гаврила торговал.
6
20
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Горожанин27 февраля 2018, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
Был во всех городах из списка, кроме Грозного. По фоткам он хорош, и возможно конкурирует с Казанью. Остальные города рядом даже не валялись, особенно Самара, Волгоград, Нижний Новгород и Новосибирск.
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О-о Грозный надо сделать третьей столицей России !!
8
12
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Олег27 февраля 2018, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
Я от другого взъелся . Не от третьей столицы , мне вообще плевать - третья , двадцать третья , миллион семьсот пятая ... Но меня реально бесят эти твари , напридумавшие себе кучу удобных и замечательных профессий : блогеры , путешественники , критики , допинговые офицеры , и т.д. Кто он такой в принципе ?
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Кто он? Он - лодырь, бездельник и бездарь, который нигде не смог найти своего практического применения. Вот он кто.
12
25
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Горожанин27 февраля 2018, 16:14
Это что за лохматое чмо? Это что за лоховатый придурок?
11
31
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Горожанин27 февраля 2018, 16:19
Казань.не была третьей столицей. Зарплаты в Казани не ''столичные ''.Это всё Мэтшинские сказки, после Универсиада, от его детских впечатлений. Может у них доход.,как у столичных московских олигархов. Но не пенсионеры, не бюджетники, не трудящиеся в сказки ''третьей столицы'' не верят. Так, что и лишать город Казань.нечего
2
54
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Горожанин27 февраля 2018, 16:19
Варламову Казани вообще спасибо нужно сказать. Если бы не наш город, как бы он распиарился то на нем. Кто его знал то особо до этого.
13
14
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Горожанин27 февраля 2018, 16:21
Люди, статью Варламова посмотрите перед тем как комментировать.
Это критическая заметка и указание на то количество бардака, которое творится в этих так называемых "третьих столицах".
3
29
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АНВАР27 февраля 2018, 16:21
ЭТО ЧУДО КУДРЯВОЕ, ЭТО КТО ВООБЩЕ ?НЕ СТОИТ ОН НАШЕГО ВНИМАНИЯ.
20
15
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Тамараш27 февраля 2018, 16:23
Варламов!!! Блокернись!!
12
3
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Горожанин27 февраля 2018, 16:26
Третья столица! Смешно! До столицы нашему городу как до Китая. Ни культуры ни хрена. Севастополь куда более достоин этого звания!!! Хотя он и без статуса в статусе!!!
6
37
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Горожанин27 февраля 2018, 16:27
Переименовать Казань в Нью Васюки
3
26
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Горожанин27 февраля 2018, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
О-о Грозный надо сделать третьей столицей России !!
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Ну если будет Грозный третьей столицей , тогда из продажной России точно надо бежать
4
15
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Горожанин27 февраля 2018, 16:33
Помнится в не далеком прошлом года три назад один черт или чертиха попытки делали дать статус Казани город воинской славы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот это черти!!!!!!!!!!!! Какая нах воинская слава?!?!
2
22
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Горожанин27 февраля 2018, 16:35
В ответ на комментарий пользователя
Ну если будет Грозный третьей столицей , тогда из продажной России точно надо бежать
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Это будет фиаско. В том случае будет пистец.
1
8
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Горожанин27 февраля 2018, 16:43
ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПОКУПАТЬ СТАТУС , ЕСЛИ ЕСТЬ ДЕНЬГИ !!! ЧТО ЗА ВЕЗЕНИЕ ТАКОЕ , МИЛЛИАРДЫ В КАЗАНЬ ТЕКУТ РЕКОЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО . А СКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ ЗАСТРЯЛО В КАРМАНАХ ? НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО БЫЛО ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА СДЕЛАТЬ АМСТЕРДАМ.!!!
3
13
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин27 февраля 2018, 16:53
Жорик Вартанов - Ты хто такоооой васяяя??? чьих будешь???
6
5
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Горожанин27 февраля 2018, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Я от другого взъелся . Не от третьей столицы , мне вообще плевать - третья , двадцать третья , миллион семьсот пятая ... Но меня реально бесят эти твари , напридумавшие себе кучу удобных и замечательных профессий : блогеры , путешественники , критики , допинговые офицеры , и т.д. Кто он такой в принципе ?
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неравнодушные люди, в отличие от тебя, диванного быдла
9
9
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Горожанин27 февраля 2018, 17:00
Нет. Этот кудрявый думаю скоро доп....ся!:-D
13
8
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Горожанин27 февраля 2018, 17:01
севастопольконечно
4
8
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Горожанин27 февраля 2018, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
Я от другого взъелся . Не от третьей столицы , мне вообще плевать - третья , двадцать третья , миллион семьсот пятая ... Но меня реально бесят эти твари , напридумавшие себе кучу удобных и замечательных профессий : блогеры , путешественники , критики , допинговые офицеры , и т.д. Кто он такой в принципе ?
Развернуть
А вы считаете должны быть только механики , учителя и медики ? Почему вас не бесят 9 заместителей у премьр- министра , что за сложную операцию они там собрались выполнять ? А ещё вы упустили " ПРОФЕССИЮ" хакера , кстати очень востребованную во всём мире.
6
19
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Ольга27 февраля 2018, 17:05
Столица бывает только одна
0
27
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Горожанин27 февраля 2018, 17:09
Одувану как всегда заняться нечем? Лучше б на завод устроился, гайки крутить
7
16
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Горожанин27 февраля 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Нет. Этот кудрявый думаю скоро доп....ся!:-D
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Да его давно никто всерьез не воспринимает. Местный дурачок
7
11
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Артур27 февраля 2018, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
вот вы взъелись... все кругом настолько тупые? Варламов просто поиздевался над выражением "третья столица" и все. Почему например Казань должна быть третьей Москвой, а не просто самобытной Казанью?
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Реально, сколько человек из комментаторов читали эту статью? Там ни слова про отобрать или поделить. Смысл был не в этом :) Просто предложены варианты, кого можно было бы назвать третьей столицей. По факту не за звания надо бороться, а за то, чтобы город развивать так, чтобы в нём хотелось жить.
2
21
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
Третья столица! Смешно! До столицы нашему городу как до Китая. Ни культуры ни хрена. Севастополь куда более достоин этого звания!!! Хотя он и без статуса в статусе!!!
Развернуть
Ага, как же. Ну во-первых, Казань - столица региона, который чуть ли не всю страну кормит. Грозный только потребляют наши с вами налоги. Кто там еще? Ну Екатеринбург может быть еще соглашусь. Но там только промышленный город, а у нас еще и история, и красота, и всякие Болгары с Иннополисами. Так сказать, современность и история в одном флаконе.
21
12
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
Я от другого взъелся . Не от третьей столицы , мне вообще плевать - третья , двадцать третья , миллион семьсот пятая ... Но меня реально бесят эти твари , напридумавшие себе кучу удобных и замечательных профессий : блогеры , путешественники , критики , допинговые офицеры , и т.д. Кто он такой в принципе ?
Развернуть
А почему он ( обычный человек ) не может говорить на интересующие его темы ? ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК С ДЕНЬГАМИ МОЖЕТ РЕШАТЬ КАК НАМ ЖИТЬ?
7
11
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 17:22
В ответ на комментарий пользователя
Одувану как всегда заняться нечем? Лучше б на завод устроился, гайки крутить
Развернуть
А ты уже крутишь, ну и крути дальше..
3
8
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 17:25
А почему не Сочи?
4
3
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПОКУПАТЬ СТАТУС , ЕСЛИ ЕСТЬ ДЕНЬГИ !!! ЧТО ЗА ВЕЗЕНИЕ ТАКОЕ , МИЛЛИАРДЫ В КАЗАНЬ ТЕКУТ РЕКОЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО . А СКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ ЗАСТРЯЛО В КАРМАНАХ ? НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО БЫЛО ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА СДЕЛАТЬ АМСТЕРДАМ.!!!
Развернуть
О, нижегородец бомбанул :-) Работать не пробовали? Столица Поволжья :-D
2
12
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 17:31
В ответ на комментарий пользователя
Был во всех городах из списка, кроме Грозного. По фоткам он хорош, и возможно конкурирует с Казанью. Остальные города рядом даже не валялись, особенно Самара, Волгоград, Нижний Новгород и Новосибирск.
Развернуть
Вот сказочник-то. В Нижнем Новгороде - Кремль- так Кремль, толстенные стены, площадь приличная. А в Казани - так мелочь пузатая!
16
7
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Ага, как же. Ну во-первых, Казань - столица региона, который чуть ли не всю страну кормит. Грозный только потребляют наши с вами налоги. Кто там еще? Ну Екатеринбург может быть еще соглашусь. Но там только промышленный город, а у нас еще и история, и красота, и всякие Болгары с Иннополисами. Так сказать, современность и история в одном флаконе.
Развернуть
"Казань кормит всю страну"?! Ну что же так мелко- скажи - весь мир! :-) Только чем, непонятно.
13
20
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
О, нижегородец бомбанул :-) Работать не пробовали? Столица Поволжья :-D
Развернуть
Наверное ты лично заработал 2 миллиарда всего лишь на то , чтобы Казань не пахла канализацией ?8-*
6
6
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 17:36
В ответ на комментарий пользователя
Ну как пусть в Казань приедет обратно,и толпе скажет.ему отпинают обоссут, в рот накачают
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Вот такие здесь живут доброжелательные и образованные люди.
2
12
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 17:39
В ответ на комментарий пользователя
ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПОКУПАТЬ СТАТУС , ЕСЛИ ЕСТЬ ДЕНЬГИ !!! ЧТО ЗА ВЕЗЕНИЕ ТАКОЕ , МИЛЛИАРДЫ В КАЗАНЬ ТЕКУТ РЕКОЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО . А СКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ ЗАСТРЯЛО В КАРМАНАХ ? НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО БЫЛО ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА СДЕЛАТЬ АМСТЕРДАМ.!!!
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Да какой тут статус ?! Люди помешанные на религии..
2
6
Согласны с автором?
гыыыы27 февраля 2018, 17:41
лишить Варламова анальной девственности )))
8
8
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Горожанин27 февраля 2018, 17:47
Питор гнойный.
5
7
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Горожанин27 февраля 2018, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
С чего он так не взлюбил Казань? За то, что ему башлять отказались?)
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У него была схема по получению денег с региональных СМИ. Наши казанские башлять отказались и выиграли дело.
4
6
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Горожанин27 февраля 2018, 17:49
В ответ на комментарий пользователя
вот вы взъелись... все кругом настолько тупые? Варламов просто поиздевался над выражением "третья столица" и все. Почему например Казань должна быть третьей Москвой, а не просто самобытной Казанью?
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Илья молодец ! Благодаря таким , мы высказываемся и имеем своё мнение , благодаря продвинутой молодёжи ! У наших родителей не было такой возможности , и с ними никто не считался , в решении судьбы нашего государства..
12
9
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 17:53
Да вообще пох.Хоть десятая столица.Главное комфортность проживания и доходы жителей.
1
15
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Горожанин27 февраля 2018, 18:03
А что это за рыжая кудрявая проститутка? Даже не слышал о таком
7
13
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Dik Diki27 февраля 2018, 18:15
Этому необстриженому нужен пиар,а факчитески унас одна столица трех и не бувает.
0
10
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Тетка Лида27 февраля 2018, 18:17
Пусть себя в деревню перенесет, простифульда рыжая!
2
7
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Горожанин27 февраля 2018, 18:17
В ответ на комментарий пользователя
Я от другого взъелся . Не от третьей столицы , мне вообще плевать - третья , двадцать третья , миллион семьсот пятая ... Но меня реально бесят эти твари , напридумавшие себе кучу удобных и замечательных профессий : блогеры , путешественники , критики , допинговые офицеры , и т.д. Кто он такой в принципе ?
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Он...гамнюк...
2
4
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
А что это за рыжая кудрявая проститутка? Даже не слышал о таком
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Вот как только такие появляются на сайте , сразу диалог заканчивается . Никому не хочется деградировать..
1
5
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 18:20
В ответ на комментарий пользователя
Одувану как всегда заняться нечем? Лучше б на завод устроился, гайки крутить
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...этому нельзя....только ключи подавать...
1
7
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 18:23
В ответ на комментарий пользователя
Вот как только такие появляются на сайте , сразу диалог заканчивается . Никому не хочется деградировать..
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Он тебя утешает,что-ли по ночам?
4
2
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 18:30
В ответ на комментарий пользователя
Он тебя утешает,что-ли по ночам?
Развернуть
Тебя видимо никто не утешает, если ты все свои больные фантазии озвучиваешь на сайтах..
2
3
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marex27 февраля 2018, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
Я от другого взъелся . Не от третьей столицы , мне вообще плевать - третья , двадцать третья , миллион семьсот пятая ... Но меня реально бесят эти твари , напридумавшие себе кучу удобных и замечательных профессий : блогеры , путешественники , критики , допинговые офицеры , и т.д. Кто он такой в принципе ?
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спортивные адвокаты, девятые вице-премьеры
0
6
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 18:38
Забавно люди спорят о несуществующем статусе.
0
8
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гость27 февраля 2018, 18:41
В ответ на комментарий пользователя
Илья молодец ! Благодаря таким , мы высказываемся и имеем своё мнение , благодаря продвинутой молодёжи ! У наших родителей не было такой возможности , и с ними никто не считался , в решении судьбы нашего государства..
Развернуть
А ты думаешь,что с этой лохматой овцой сейчас кто-то считается?
4
5
Согласны с автором?
руслан27 февраля 2018, 18:51
чмо
3
3
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 18:58
его просто обозвать , а рискнёшь обозвать чечена подобным ?
1
5
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 19:02
Кто он такой чтобы че то предлагать
4
5
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 19:11
На завод
0
5
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 19:19
В ответ на комментарий пользователя
Нет. Этот кудрявый думаю скоро доп....ся!:-D
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Пусть сначала ума и опыта наберётся, а уж потом и заметки его читать начнут.
4
3
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Горожанин27 февраля 2018, 19:27
Эта волосатая обезьяна чего там еще вякает?
3
4
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Местный27 февраля 2018, 19:35
В ответ на комментарий пользователя
Я от другого взъелся . Не от третьей столицы , мне вообще плевать - третья , двадцать третья , миллион семьсот пятая ... Но меня реально бесят эти твари , напридумавшие себе кучу удобных и замечательных профессий : блогеры , путешественники , критики , допинговые офицеры , и т.д. Кто он такой в принципе ?
Развернуть
Ну если тебе всеравно, так тебе какая разница кто Он ??? То что третья столица так это выдумка Метшина, видимо он хотел этим поднять свой статус, тоесть за твой счет, за нас счет хотел побольше капусты срубить себе зарплату поднять и прочие.
0
4
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Местный27 февраля 2018, 19:43
В ответ на комментарий пользователя
Кто он? Он - лодырь, бездельник и бездарь, который нигде не смог найти своего практического применения. Вот он кто.
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А я тоже считаю что Илья Молодец !!! Так держать.
2
3
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Горожанин27 февраля 2018, 19:49
В голосовании в блоге у Варламова сейчас лидирует Екатеринбург.
=====================================================
Фигня, Казань и лидирует)
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2
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Горожанин27 февраля 2018, 19:58
Как татары не любят , когда о Казани плохо говорят !! Давайте скажем хорошее , - Сделать столицей ; Дать двойное гражданство арабам ; И поместить священную надпись на флаг России !! Тогда у меня только один вопрос - за что бились деды в Великую Отечественную ?
2
3
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Горожанин27 февраля 2018, 19:59
В ответ на комментарий пользователя
ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПОКУПАТЬ СТАТУС , ЕСЛИ ЕСТЬ ДЕНЬГИ !!! ЧТО ЗА ВЕЗЕНИЕ ТАКОЕ , МИЛЛИАРДЫ В КАЗАНЬ ТЕКУТ РЕКОЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО . А СКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ ЗАСТРЯЛО В КАРМАНАХ ? НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО БЫЛО ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА СДЕЛАТЬ АМСТЕРДАМ.!!!
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В Нижний Новгород как раз и текли все деньги при Немцове. Всё просрали тогда там либерасты впустую
1
1
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чапай27 февраля 2018, 20:00
От перестановки числительных статус не изменится, а вот из бюджета в свой карман становятся удащливыми...
0
2
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Горожанин27 февраля 2018, 20:02
Что первая столица Москва, вторая Петербург, третья Казань имеет глубокий смысл, эта наша история и триколор объясняет здесь белый цвет царский, красный коммунистический, а синий ордынский период !!!
4
2
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Горожанин27 февраля 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Как татары не любят , когда о Казани плохо говорят !! Давайте скажем хорошее , - Сделать столицей ; Дать двойное гражданство арабам ; И поместить священную надпись на флаг России !! Тогда у меня только один вопрос - за что бились деды в Великую Отечественную ?
Развернуть
И верните суверенитет и вообще хотим быть отдельным государством !!!!!!!
3
3
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Горожанин27 февраля 2018, 20:14
В ответ на комментарий пользователя
Тебя видимо никто не утешает, если ты все свои больные фантазии озвучиваешь на сайтах..
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Я ничего не озвучиваю,а описываю твою суть жизни.Балбес
0
0
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Горожанин27 февраля 2018, 20:14
В ответ на комментарий пользователя
Что первая столица Москва, вторая Петербург, третья Казань имеет глубокий смысл, эта наша история и триколор объясняет здесь белый цвет царский, красный коммунистический, а синий ордынский период !!!
Развернуть
А синий то с чего ордынский , это когда было выдумано ?Два дня назад под Лаишевым ?
1
4
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Горожанин27 февраля 2018, 20:29
В ответ на комментарий пользователя
А синий то с чего ордынский , это когда было выдумано ?Два дня назад под Лаишевым ?
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Это из серии - нашли манету 1000 лет и яйцо , которое потащили в музей
0
5
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Горожанин27 февраля 2018, 20:29
В ответ на комментарий пользователя
А синий то с чего ордынский , это когда было выдумано ?Два дня назад под Лаишевым ?
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Синий флаг Золотой Орды, знать надо свою историю, а герб Москвы, татарский воин пронзает китайского дракона, поменяли легенду на Георгия, эта в памяти народа, татары жили севернее Китая и воевали. Шапка "Мономаха" ордынская и герб Москвы ордынский!
4
1
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Косой27 февраля 2018, 20:30
Воркута - я там сидел 8-*
0
6
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Горожанин27 февраля 2018, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
Синий флаг Золотой Орды, знать надо свою историю, а герб Москвы, татарский воин пронзает китайского дракона, поменяли легенду на Георгия, эта в памяти народа, татары жили севернее Китая и воевали. Шапка "Мономаха" ордынская и герб Москвы ордынский!
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8-| у-у -уууууу , надо валить с этого сайта . Срочно все поменяйте , на арабское
2
3
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Горожанин27 февраля 2018, 20:46
Он не так написал совсем.. все переврали!
0
3
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Косой27 февраля 2018, 21:16
В ответ на комментарий пользователя
его просто обозвать , а рискнёшь обозвать чечена подобным ?
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такие бородатые как правило все nuдоры
0
1
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горожанин27 февраля 2018, 21:25
Блоге наверно пиз-больше по другому
1
0
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Горожанин27 февраля 2018, 21:34
Башкирского фатхутдинова золотая байрамская вафлия наша бакинеская
1
0
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Горожанин27 февраля 2018, 21:41
В ответ на комментарий пользователя
ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПОКУПАТЬ СТАТУС , ЕСЛИ ЕСТЬ ДЕНЬГИ !!! ЧТО ЗА ВЕЗЕНИЕ ТАКОЕ , МИЛЛИАРДЫ В КАЗАНЬ ТЕКУТ РЕКОЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО . А СКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ ЗАСТРЯЛО В КАРМАНАХ ? НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО БЫЛО ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА СДЕЛАТЬ АМСТЕРДАМ.!!!
Развернуть
Казань отдает в Москву ежегодную дань 700 млд, а оставляет себе только 180 млд. Стесняюсь спросить как с этим обстоит в твоем Нижнем Новгороде?
2
1
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Алекс27 февраля 2018, 21:49
Гомосятина вильдан пишет про гомосятину
0
1
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Горожанин27 февраля 2018, 21:59
В ответ на комментарий пользователя
Всё правильно ты сказал Илья ! Претендентом на это звание , должны быть города , ни у кого много денег , а кто несет исконно русскую культуру , но и не забывает о Конституционых правах многонационального народа . В Казани чувствуешь себя как в странах Персидского залива - их культура , традиции , одежда .
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И что теперь, если вы такой нетерпимый к чужой культуре? Может во время ваших экспансий на турецкие пляжи турков стерилизовать от их культуры? Сожалею, что половина воздуха в Казани не ваша.
1
0
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Горожанин27 февраля 2018, 22:12
Блин, блогеры, лишь бы потрындеть ниочем. Давай, лучше что-нибудь разлочим, плей стейшн оставим на десерт, что-нибудь от гроссен тройкен, какое-нибудь устройство.
0
0
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Горожанин27 февраля 2018, 22:17
В ответ на комментарий пользователя
Казань отдает в Москву ежегодную дань 700 млд, а оставляет себе только 180 млд. Стесняюсь спросить как с этим обстоит в твоем Нижнем Новгороде?
Развернуть
8-* вот это ПОВОРОТ !!!! 8-| Так оказывается Казань ,( на карте размером с пипиську ) ВСЮЮЮЮ РОССИИЮ КОРМИТ ?! НУ ДАЮТ ТАТАРЫ !!!
НЕТ БОЛЬШЕ В РОССИИ ДОХОДОВ ??? ПОЗВОЛЬ СПРОСИТЬ , ТЕБЕ СКОЛЬКО ЛЕТ ? МОЙ РЕБЁНОК ЗНАЕТ :
СИБИРЬ - БОГАТОЙ ГАЗОМ И НЕФТЬЮ ЗАПАСЫ 14.5 МИЛЛИАРДОВ ТОН
ЯКУТИЯ- ДОБЫЧА ЗОЛОТА
КУЗБАСС-" ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО"
ПРИБАЛТИЙСКИЕ ЧЁРНЫЕ СЛАНЦЫ
КАРЕЛИЯ-ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ
КЕМЕРОВО-МАРГАНЦЫ
УРАЛ-ДРАГОЦЕННЕЙШИЙ
ЗАБАЙКАЛЬЕ-ТИТАНОВЫЕ РУДЫ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ -КАЛИЙНЫЕ СОЛИ


Я ТУТУ ДО УТРА МОГУ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ , ТЫ ЛУЧШЕ СКАЖИ СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?
1
2
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Горожанин27 февраля 2018, 22:19
Екатеринбург третья столица. Казань большой город в Поволжье. Древний город.
0
0
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Горожанин27 февраля 2018, 22:21
Не может он быть третьей столицей. Нет на это у татар право.
2
1
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Горожанин27 февраля 2018, 22:24
В ответ на комментарий пользователя
И что теперь, если вы такой нетерпимый к чужой культуре? Может во время ваших экспансий на турецкие пляжи турков стерилизовать от их культуры? Сожалею, что половина воздуха в Казани не ваша.
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Отдых в Турции ? Мне тебя жаль ..
0
1
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Горожанин27 февраля 2018, 22:24
Татары ассемилировали коренные народы насильно чтоб превелигированно жить. Город Казань столица булган н. Он город и соседних республик и народов.тут и самим русским места нет. Где только не берут татар.
2
0
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Горожанин27 февраля 2018, 22:27
В патентной системе, кто поспел, тот и пострел. Если кто-то хочет оспорить какой-то патент, то это к юристам. И долгие годы судов. Пожелаем блогеру удачи в его мероприятии и горы юридических талмудов. Надеюсь, он найдет себя в этом, и мы его долго еще не увидим за стопками мукулатуры, тфу, то есть литературы.
0
0
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Горожанин27 февраля 2018, 22:27
Татарской иго истребить одну треть коренного населения. Это пора знать.
0
0
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Горожанин27 февраля 2018, 22:28
[***]
0
0
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I27 февраля 2018, 22:29
Мда, журналюги. Похоже, проказан Варламова не любит, что так извращает его слова.
0
1
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Горожанин27 февраля 2018, 22:45
В ответ на комментарий пользователя
И что теперь, если вы такой нетерпимый к чужой культуре? Может во время ваших экспансий на турецкие пляжи турков стерилизовать от их культуры? Сожалею, что половина воздуха в Казани не ваша.
Развернуть
Вот это вы правильно сказали К ЧУЖОЙ !!! Загляните в Конституцию и посмотрите национальности России . Татары не арабы . И не занимайтесь ерундой.
0
1
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Горожанин27 февраля 2018, 23:23
В ответ на комментарий пользователя
Казань отдает в Москву ежегодную дань 700 млд, а оставляет себе только 180 млд. Стесняюсь спросить как с этим обстоит в твоем Нижнем Новгороде?
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А эти показатели они откуда ? Это тебе Минниханов сказал по секрету ?
А эту сумму он сравнивал с другими городами ?
0
1
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Fhneh27 февраля 2018, 23:44
Засунул бы он свое мнение и в свою деревню уехал. Нечего тут рот открывать.
0
2
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Fhneh27 февраля 2018, 23:46
В ответ на комментарий пользователя
8-* вот это ПОВОРОТ !!!! 8-| Так оказывается Казань ,( на карте размером с пипиську ) ВСЮЮЮЮ РОССИИЮ КОРМИТ ?! НУ ДАЮТ ТАТАРЫ !!!
НЕТ БОЛЬШЕ В РОССИИ ДОХОДОВ ??? ПОЗВОЛЬ СПРОСИТЬ , ТЕБЕ СКОЛЬКО ЛЕТ ? МОЙ РЕБЁНОК ЗНАЕТ :
СИБИРЬ - БОГАТОЙ ГАЗОМ И НЕФТЬЮ ЗАПАСЫ 14.5 МИЛЛИАРДОВ ТОН
ЯКУТИЯ- ДОБЫЧА ЗОЛОТА
КУЗБАСС-" ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО"
ПРИБАЛТИЙСКИЕ ЧЁРНЫЕ СЛАНЦЫ
КАРЕЛИЯ-ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ
КЕМЕРОВО-МАРГАНЦЫ
УРАЛ-ДРАГОЦЕННЕЙШИЙ
ЗАБАЙКАЛЬЕ-ТИТАНОВЫЕ РУДЫ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ -КАЛИЙНЫЕ СОЛИ


Я ТУТУ ДО УТРА МОГУ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ , ТЫ ЛУЧШЕ СКАЖИ СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?
Развернуть
Казань всегда кормила Москву. Ты в других городах бывал, клоун взрослый? Там жизни нет. Воруют все. В Татарстане все четко, видно что деньги уходят, но и нам остается. Так что кто там у тебя газом богат, извините, почему у них в городе прошлого века транспорт или ещё что?
1
2
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Горожанин27 февраля 2018, 23:47
В ответ на комментарий пользователя
Я от другого взъелся . Не от третьей столицы , мне вообще плевать - третья , двадцать третья , миллион семьсот пятая ... Но меня реально бесят эти твари , напридумавшие себе кучу удобных и замечательных профессий : блогеры , путешественники , критики , допинговые офицеры , и т.д. Кто он такой в принципе ?
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Ты, главное,не тварь,но похуже животное
1
0
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Fhneh27 февраля 2018, 23:49
В ответ на комментарий пользователя
8-* вот это ПОВОРОТ !!!! 8-| Так оказывается Казань ,( на карте размером с пипиську ) ВСЮЮЮЮ РОССИИЮ КОРМИТ ?! НУ ДАЮТ ТАТАРЫ !!!
НЕТ БОЛЬШЕ В РОССИИ ДОХОДОВ ??? ПОЗВОЛЬ СПРОСИТЬ , ТЕБЕ СКОЛЬКО ЛЕТ ? МОЙ РЕБЁНОК ЗНАЕТ :
СИБИРЬ - БОГАТОЙ ГАЗОМ И НЕФТЬЮ ЗАПАСЫ 14.5 МИЛЛИАРДОВ ТОН
ЯКУТИЯ- ДОБЫЧА ЗОЛОТА
КУЗБАСС-" ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО"
ПРИБАЛТИЙСКИЕ ЧЁРНЫЕ СЛАНЦЫ
КАРЕЛИЯ-ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ
КЕМЕРОВО-МАРГАНЦЫ
УРАЛ-ДРАГОЦЕННЕЙШИЙ
ЗАБАЙКАЛЬЕ-ТИТАНОВЫЕ РУДЫ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ -КАЛИЙНЫЕ СОЛИ


Я ТУТУ ДО УТРА МОГУ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ , ТЫ ЛУЧШЕ СКАЖИ СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?
Развернуть
И ты не сравнивай, может кто-то и богат золотом или рудами титана, но это частники) Которым на жителей региона наплевать) Поезди по городам, а потом, клоун, говори что Казань не кормит Москву.
1
2
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Fhneh27 февраля 2018, 23:51
В ответ на комментарий пользователя
Как татары не любят , когда о Казани плохо говорят !! Давайте скажем хорошее , - Сделать столицей ; Дать двойное гражданство арабам ; И поместить священную надпись на флаг России !! Тогда у меня только один вопрос - за что бились деды в Великую Отечественную ?
Развернуть
Точно не за то, чтобы ты татар и всех, кто в Республике живет, называл арабами. Вы, сударь, случайно не с Берлина, с 41?
1
1
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Горожанин27 февраля 2018, 23:51
В ответ на комментарий пользователя
И верните суверенитет и вообще хотим быть отдельным государством !!!!!!!
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И еще у вас куры яйца с надписями лежат)))
1
1
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Олег27 февраля 2018, 23:52
В ответ на комментарий пользователя
8-* вот это ПОВОРОТ !!!! 8-| Так оказывается Казань ,( на карте размером с пипиську ) ВСЮЮЮЮ РОССИИЮ КОРМИТ ?! НУ ДАЮТ ТАТАРЫ !!!
НЕТ БОЛЬШЕ В РОССИИ ДОХОДОВ ??? ПОЗВОЛЬ СПРОСИТЬ , ТЕБЕ СКОЛЬКО ЛЕТ ? МОЙ РЕБЁНОК ЗНАЕТ :
СИБИРЬ - БОГАТОЙ ГАЗОМ И НЕФТЬЮ ЗАПАСЫ 14.5 МИЛЛИАРДОВ ТОН
ЯКУТИЯ- ДОБЫЧА ЗОЛОТА
КУЗБАСС-" ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО"
ПРИБАЛТИЙСКИЕ ЧЁРНЫЕ СЛАНЦЫ
КАРЕЛИЯ-ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ
КЕМЕРОВО-МАРГАНЦЫ
УРАЛ-ДРАГОЦЕННЕЙШИЙ
ЗАБАЙКАЛЬЕ-ТИТАНОВЫЕ РУДЫ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ -КАЛИЙНЫЕ СОЛИ


Я ТУТУ ДО УТРА МОГУ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ , ТЫ ЛУЧШЕ СКАЖИ СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?
Развернуть
А твой ребенок знает, что за такие слова отец может познать, что такое земля татарская? Ты дружок базар фильтруй, приехал с узбекистана, так знай своё место. Историк, недоделанный!
2
2
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Олег27 февраля 2018, 23:57
В ответ на комментарий пользователя
Третья столица! Смешно! До столицы нашему городу как до Китая. Ни культуры ни хрена. Севастополь куда более достоин этого звания!!! Хотя он и без статуса в статусе!!!
Развернуть
Ты в Воронеже не был или любом другом городе! Побываешь, поживешь месяц, поймешь.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 00:03
В ответ на комментарий пользователя
Казань всегда кормила Москву. Ты в других городах бывал, клоун взрослый? Там жизни нет. Воруют все. В Татарстане все четко, видно что деньги уходят, но и нам остается. Так что кто там у тебя газом богат, извините, почему у них в городе прошлого века транспорт или ещё что?
Развернуть
То, что творится в других городах -результаты Ельцинюги , это и спасло может быть Татарстан , что два алканафта нашли друг друга.
0
1
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Горожанин28 февраля 2018, 00:28
В ответ на комментарий пользователя
А твой ребенок знает, что за такие слова отец может познать, что такое земля татарская? Ты дружок базар фильтруй, приехал с узбекистана, так знай своё место. Историк, недоделанный!
Развернуть
Умейте разговаривать с людьми ! И причём тут транспорт советских времён ?! Можно подумать в Казани нет нищих , людей которые от зари до зари пашут , лишь бы оплатить 20 летнюю ипотеку , а пенсионеры считают крошки на столе .Вы так уверенны ? И не нужно угрожать , сами же говорите на земле татарской много национальностей и есть даже крещёные татары ,а вы мне хотите показать татарский кулак
0
1
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 00:35
В ответ на комментарий пользователя
Ты в Воронеже не был или любом другом городе! Побываешь, поживешь месяц, поймешь.
Развернуть
а про Воронеж поподробнее, плиз, Олег 8-*
0
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Горожанин28 февраля 2018, 00:36
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Ты в Воронеже не был или любом другом городе! Побываешь, поживешь месяц, поймешь.
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хочу побывать в Воронеже.. На улице Лизюкова :-P
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Горожанин28 февраля 2018, 00:41
В ответ на комментарий пользователя
И ты не сравнивай, может кто-то и богат золотом или рудами титана, но это частники) Которым на жителей региона наплевать) Поезди по городам, а потом, клоун, говори что Казань не кормит Москву.
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Да хорош тебе п-ть про Татарстан , сейчас бешенные деньги вкладываются в Крым ,и лет через 5-10 там такое будет , что к тебе из туристов ехать-то никто не захочет!
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Горожанин28 февраля 2018, 00:48
В ответ на комментарий пользователя
А твой ребенок знает, что за такие слова отец может познать, что такое земля татарская? Ты дружок базар фильтруй, приехал с узбекистана, так знай своё место. Историк, недоделанный!
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Это ты за базаром следи .По твоему все города России ху- та , кроме твоей Казани , а все люди нищеброды кроме татар ? А может тебе испробовать кулак российский ?
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Как вам идея, что компания Metro откроет в Татарстане 150 маленьких магазинов?

До окончания голосования осталось:
Хорошая идея. Постоянно хожу за покупками в MetroТорговых центров и так хватает. Лучше бы дороги отремонтировали
Голосов: 18
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Голосов: 35
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