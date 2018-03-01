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Путин: «У нас есть успешный опыт обновления городской среды — в Казани»

Путин: «У нас есть успешный опыт обновления городской среды — в Казани»
16+
Фото: kremlin.ru
По его словам, столица Татарстана и другие города - это успешный пример развития инфраструктуры

Сегодня, 1 марта, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал Казань примером города, показывающего успешный пример развития инфраструктуры. Трансляция послания президента велась в Интернете.

- У нас есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры. Этот опыт в Казани, Владивостоке, Сочи, меняются многие региональные столицы и малые города, - заявил Путин.

При этом, по словам Путина, важно сохранить историческое наследие, с этой целью он предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России, удвоив расходы на эти цели в ближайшие шесть лет.

Отметим, что последние Татарстан активно занимается развитием общественных пространств. Так, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что парки и скверы Казани должны зарабатывать сами. Работа общественных зон должна быть организована так, чтобы они приносили доход, речь о суммах, необходимых для их содержания. 

Люция Кашапова, 01.03.2018, 13:12
Тэги: Владимир Путин
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Комментарии

Горожанин01 марта 2018, 13:19
Развития же дальше не будет. Миник ясно сказал-денег на парки больше нет, ищите сами, делайте рэкет!
4
23
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Горожанин01 марта 2018, 13:29
Среда городская, завалена грязным снегом и льдом. Буквально вчера, девушка с коляской не смогла с коляской после перехода дороги подняться на пригорок у тротуара. Автомобили уже поехали,а она не туда, не сюда. Того гляди упадёт и коляска на дорогу съедет.Ладно увидел, побежал помогать. Дворники....
Лучший комментарий
7
57
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Алекс01 марта 2018, 13:30
Казань - успешный опыт?!8-|
6
24
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Горожанин01 марта 2018, 13:30
В ответ на комментарий пользователя
Развития же дальше не будет. Миник ясно сказал-денег на парки больше нет, ищите сами, делайте рэкет!
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Нет парков, нет проблем. Среда, блин. Четверг..
1
22
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Горожанин01 марта 2018, 13:43
В ответ на комментарий пользователя
Развития же дальше не будет. Миник ясно сказал-денег на парки больше нет, ищите сами, делайте рэкет!
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Да парков уже много привели в порядок. Осталось только поддерживать, на это деньги есть
5
5
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Горожанин01 марта 2018, 13:48
Вот это да! Обновлённая городская среда! Могут ведь, хотя...выглянул в окно - а нет, видимо, показалось(
2
17
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Горожанин01 марта 2018, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
Нытики, кому что не нравиться, ждём на экскурсию в Самару:-D
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А вот и ильсурка :-D
3
21
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Горожанин01 марта 2018, 13:57
В ответ на комментарий пользователя
А вот и ильсурка :-D
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Кто?8-|
3
3
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Горожанина01 марта 2018, 13:58
Бла,бла,бла
1
10
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Горожанин01 марта 2018, 14:01
В ответ на комментарий пользователя
мЕр:-D
1
10
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Хаттуб01 марта 2018, 14:02
Чувак свихнулся на теме спасения своей жалкой тушки.
2
8
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Горожанин01 марта 2018, 14:04
В ответ на комментарий пользователя
Я татарскй мэр?8-| Круто:-D
2
2
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Горожанин01 марта 2018, 14:23
Путин наш любимый,
Путин наш родной,
Сталин уже умер,
А ты еще живой
2
8
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герцог01 марта 2018, 14:35
Обновление за счёт того что граждане всю зарплату отдают за квартиру.Обновление не даёт к сожалению долгостойких промышленных вещей(типа квартир,коттеждей) -которые потом вторично влияют на мощные моменты развития экономики-но то что за обновление люди получают деньги и учавствуют в товарообороте и то хорошо.
3
2
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Горожанин01 марта 2018, 14:37
Там где Путина по Казани возили- конечно все убрано, покрашено, заасфальтировано. Вот он и не в курсе что есть еще "другая" Казань.
2
12
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Горожанин01 марта 2018, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
Путин наш любимый,
Путин наш родной,
Сталин уже умер,
А ты еще живой
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Что за свиной визг?>:>
5
2
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Горожанин01 марта 2018, 14:46
кандидат в президенты ,вместо дебатов , вместо ответов на вопросы и вместо программы показывает мультики и угрожает всему миру...
3
12
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Березовский01 марта 2018, 14:55
Очередной фейк Вовы ,чтоб Запад санкции снял.Не снимет,не надейся.
3
11
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Горожанин01 марта 2018, 14:56
В третий раз одно и то же лицо занимать должность президента не может, ибо "конституционный предел" не может быть превышен. Основной закон не позволяет.
2
8
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Герберт01 марта 2018, 15:02
Все эти годы гарант войны довольствовался поддержкой оболваненного населения, время от времени отмахиваясь от возмущенного Запада дубиной пропаганды и отрыгивая уже привычной ложью. И если на западную общественность этот примитивный инструментарий уже не действует, то для внутреннего пользования вполне пригоден. В головы «совков» крепко-накрепко вбиты несколько постулатов: Россию не любят и – слава Путину – теперь снова боятся; «Русский мир» - не только, собственно, Россия, но и территории (страны), входящие в круг ее геополитических интересов. Это – Украина, Беларусь, Молдова и Казахстан. А если очень сильно напугать Запад – то, возможно, и Прибалтика.
2
9
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Горожанин01 марта 2018, 15:09
Самая маленькая пенсия у пенсионеров , ! По России. ! Ура ......
3
12
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Горожанин01 марта 2018, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
Развития же дальше не будет. Миник ясно сказал-денег на парки больше нет, ищите сами, делайте рэкет!
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Наоборот на парки выделили. На реконструкцию и создание новых. А вот дальше парки должны сами зарабатывать,его позиция.
1
0
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Горожанин01 марта 2018, 15:43
В ответ на комментарий пользователя
Среда городская, завалена грязным снегом и льдом. Буквально вчера, девушка с коляской не смогла с коляской после перехода дороги подняться на пригорок у тротуара. Автомобили уже поехали,а она не туда, не сюда. Того гляди упадёт и коляска на дорогу съедет.Ладно увидел, побежал помогать. Дворники....
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Снег много где вывезли,вот ледовая переправа на улицах есть,конечно. У нас дворники пробили дорожку,шириной в полметра. До асфальта,приличный слой отколупали.
2
1
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Горожанин01 марта 2018, 15:43
В ответ на комментарий пользователя
Ну и чего вот разнылись то. Только в Казани снежные завалы зимой бывают? Не Африка же здесь. Были времена когда на Баумана троллейбус бросало от одного поребрика к противоположному по ухабам с полуметровым слоем льда. Никто не ныл,понимали что зима.
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Сейчас на Баумана троллейбус даже представить страшно. Где там ему ездить...
2
6
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Горожанин01 марта 2018, 15:44
В ответ на комментарий пользователя
Там где Путина по Казани возили- конечно все убрано, покрашено, заасфальтировано. Вот он и не в курсе что есть еще "другая" Казань.
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Он все равно не смотрит на это,для него бытовые мелочи жизни любого города. Смотрит на общее развитие, Казани в этом плане есть что показать.
5
0
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Горожанин01 марта 2018, 15:45
В ответ на комментарий пользователя
Казань - успешный опыт?!8-|
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Если сравнивать с другими городами,то однозначно да.
8
3
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Горожанин01 марта 2018, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Нытики, кому что не нравиться, ждём на экскурсию в Самару:-D
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ты свинья скоро уедешь на колму на весгда В САМАРЕ жить лучше! зарплаты выше цены ниже показухит за наш счет нет понял ВЫ СКОТЫ!! ПОНЯЛ наглые тупые скоты вся казанская властьпонял???скоровас путин как вдагестане!!! ты первыфй в камереныть начнешь когда тенбе член вопу засунут понял СВОЛОЧЬ!!!КАЗАНЬТ ХУДШИЙ ГОРОД!в РФ мэр самый плохой всепОКАЗУХА!! ВРАНЬЕИ ВОРОВСТВО ПУТИН ВАС за ваше вроанье будет карать!!!! ПОНЯЛ НИЧТОЖЕСТВА!!! вы все м ыненолем мы готовимся учимся как сотку гвоздь в пятку забить ..понял?? БЕРЕГИ пяткии сокро твои пятки нампонадабтся.
2
2
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Горожанин01 марта 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Если сравнивать с другими городами,то однозначно да.
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ЧЕГО одназаначно??ВСе города лучше!! а казань показуха дешева япоказуха ивранье понял??сидит чиновник балбес и пишет лучше ЛУЧШЕ БУДЕТ когда вас всех посадют!! ВРАНЬЕ ДАЖЕпутину мозг засрали!!рапсрава будет страшна янад вами КАЗАНЬ САМЫЙ ПЛОХОЙ ГОРОД!!!!в РФ!!мы неноем мы готовимся!
2
4
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Горожанин01 марта 2018, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
Если уж на остановках чисто до асфальта, то почему на переходах завалено? Не привирайте.
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Ты Фома неверующий, мне вот.делать нех, как только фантомам и приведениям с колясками помогать.:-D Вы на Горького или на Толстого.транспорт на остановке ждёте всегда? Это, если что,не весь город.
1
3
Согласны с автором?
глас народа01 марта 2018, 15:53
Когда Путин посещал 22завод, там даже птицы налетали, один знакомый срочную службу отслужил снайпером, попросили в этот день на работу невыходить......
3
3
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Горожанин01 марта 2018, 15:54
В ответ на комментарий пользователя
Ну и чего вот разнылись то. Только в Казани снежные завалы зимой бывают? Не Африка же здесь. Были времена когда на Баумана троллейбус бросало от одного поребрика к противоположному по ухабам с полуметровым слоем льда. Никто не ныл,понимали что зима.
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чего ты рвешь!! МЫНЕНОЕМ никогда кзань так плохо неубиралась никогда трнолейбусы не ьбросало на баумиана ТЫРУН!! ВЫ СНЕГ УБРАТЬ неможете!! ЗИМА НЕСТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ!!! ЗАПОМНИ СВНЬЯ РАНЬШЕ простоубирали снег! а сейс неубирают понял ЗИМА НЕОПРАВАДАНИЕ!!! НЕМОЖЕНШЬ вали отсюда вы чинуши засралди город вас надовсех сажать сажать ПОНЯЛ ЧЯМО?? атоноем!! ГНАТЬ НАДО ТЕНБЯ сажать вас всех!
2
4
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 15:56
дерьмовы йгород здесь дерьмовый дурак мэр толстый жирый итупой скоровас в самый лучший лагерь!!!! уж народ над вамипокуражится над вами туолстымисытымисвинбями ауильсурик готовь пятки ,народ гвозди приготовил уже
1
3
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 15:58
В ответ на комментарий пользователя
Если уж на остановках чисто до асфальта, то почему на переходах завалено? Не привирайте.
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чо ты врешь?? остановки снегом завалены улицы дорогитожек ты чо УРПОД ВРЕШЬ ТЫ СКОТИНА ПЕДИК сранный хорош врать!! город весь с вснегу а свинья ильсурик врет здесь ТЫ СРАНЬТТУРОД сын тыпроститутки хорш врать!!! во скоты вы вес скоты уроды...ва снеадо каратькарать!!ЗАПОМНИ НЕЧИТСТЬ ГОРОД ВЕСЬ С ВСНЕГУ ОСТАНОВКИ ЗАВАЛЕНЫ УЛИЦЫ ЗАВАЛЕНЫ А ТЫ ВРУН ИНЕДСОРОНЫЙ ЧЕЛОВЫЕК ИТЕБЯ НАДО В ПЕТУШАТНЮ адетей твоих в детдом! баб твоих под хор!
2
4
Согласны с автором?
Jules Winnfield01 марта 2018, 16:06
https://coub.com/view/14582w
0
3
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 16:12
Надо возродить субботники, как в Советское время. Ведь жители Казани видят, как тяжело городскому хозяйству справиться с большим количеством снега. Почему организациям, самим жителям не выйти на уборку тех же тротуаров? Ведь это наш город. Привыкли только ныть, а сами палец о палец ничего не сделают, стали пассивными лодырями.
11
4
Согласны с автором?
Jules Winnfield01 марта 2018, 16:13
В ответ на комментарий пользователя
Надо возродить субботники, как в Советское время. Ведь жители Казани видят, как тяжело городскому хозяйству справиться с большим количеством снега. Почему организациям, самим жителям не выйти на уборку тех же тротуаров? Ведь это наш город. Привыкли только ныть, а сами палец о палец ничего не сделают, стали пассивными лодырями.
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Иди и E-Bosch
1
9
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 16:20
В ответ на комментарий пользователя
чо ты врешь?? остановки снегом завалены улицы дорогитожек ты чо УРПОД ВРЕШЬ ТЫ СКОТИНА ПЕДИК сранный хорош врать!! город весь с вснегу а свинья ильсурик врет здесь ТЫ СРАНЬТТУРОД сын тыпроститутки хорш врать!!! во скоты вы вес скоты уроды...ва снеадо каратькарать!!ЗАПОМНИ НЕЧИТСТЬ ГОРОД ВЕСЬ С ВСНЕГУ ОСТАНОВКИ ЗАВАЛЕНЫ УЛИЦЫ ЗАВАЛЕНЫ А ТЫ ВРУН ИНЕДСОРОНЫЙ ЧЕЛОВЫЕК ИТЕБЯ НАДО В ПЕТУШАТНЮ адетей твоих в детдом! баб твоих под хор!
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Мистер Кочерга?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 16:22
В ответ на комментарий пользователя
Надо возродить субботники, как в Советское время. Ведь жители Казани видят, как тяжело городскому хозяйству справиться с большим количеством снега. Почему организациям, самим жителям не выйти на уборку тех же тротуаров? Ведь это наш город. Привыкли только ныть, а сами палец о палец ничего не сделают, стали пассивными лодырями.
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ВЫ НА С НЕ СОДЕРЖИТЕ ЗАПОМНИ ШКУРА этоты жрешь наш хлеб воруешь нашитденьги субботник в анус ильсуру!!понял чмо?МЫ ВА СОДЕРЖИМ ЗАПОМНИ УРОД! ТЫ НАМ ДОЛЖЕН!! ТЫ!"!! вор!!! понял ты ворюга хайдлоо закройЁ!


Субботник??а пороже тебе не хочеь??МЫ ВИДИМ МЫ ЖИТЕЛИ КАЗАНИКАК ВОРУЕТЕ!!! ВОРУЕТЕ!! и нет денег у ва снап дворников и снегоуборочнуютехник упонял ТЕБЯ НАДОПОСАДИТЬ!!! всен твое сделтьнашим ивсе!ГОРОД НЕНАШ!!! ГДе ты сволочь свидетельствособственностиувидел??А БЫЛ бынашим ты бы сидел давно.МЫ РАБОТАЕМ!! И УЛИЦЫ УБИРАТЬ НЕОБЯЗАНЫ В ГОРВЛАСТИ СИДЯТ ЛОДЫРИ И ТУПОРЕЗЫ ВОТИВСЕ!!!И ПОМНИСКОТИНА МЫ КРОМЕНАЛОГОВ ПЛАТИТЬНЕОБЯЗНЫ ВА МБОЛЕЕ вы скоты пользуетесьнашгей нефтьюинеашим газом ПОНЯЛ??если бы невы мы жили как в кувейтеПОЛТОМУ ЗАТКНИСЬ ЭТОВЫ ВОРЫ ДУРАКИ ИУРОДЫзапсустили город!!МЫ НЕНОНЕМ МЫ ВАМ ГОВРИМ ХОРОШ ВОРОВАТЬ НАШЕ!!!! ХОРОШ ВОРОВАТЬ!! УЛИЦЫ Ц/УБИРАЬТЬНЕОБЯЗАНЫ СУББОТНИКИ ЗАСУНЬ ЕБЕВ ОПУ! в анус!! искажи иль суру что дерьмо
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7
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Горожанин01 марта 2018, 16:23
В ответ на комментарий пользователя
Мистер Кочерга?
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нах пошел азтычк аты ануная метшинскя нах ИДИ! жри с анус метшингга!!фу как гадки уроды метшинские!
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Горожанин01 марта 2018, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
Мистер Кочерга?
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самара лучше. работы бюольше ценынже зарплаты выше город чище.Довеи город до ручки нижнекамцы...чтотам ксатинасосная станция в дерьмеутонула?
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4
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Горожанин01 марта 2018, 16:31
Опять вылезло это тупое хамло. Когда хоть кто нибудь научит его Caps Lock отпускать.
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Горожанин01 марта 2018, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
Развития же дальше не будет. Миник ясно сказал-денег на парки больше нет, ищите сами, делайте рэкет!
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Ремонт парка сделали - выделили на это деньги. Остальное уже за дирекцией парка. Должны развивать его и привлекать инвесторов
2
2
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Горожанин01 марта 2018, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
самара лучше. работы бюольше ценынже зарплаты выше город чище.Довеи город до ручки нижнекамцы...чтотам ксатинасосная станция в дерьмеутонула?
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В Самаре кроме набережной ничего интересного нет, не сочиняйте
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5
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Горожанин01 марта 2018, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
Надо возродить субботники, как в Советское время. Ведь жители Казани видят, как тяжело городскому хозяйству справиться с большим количеством снега. Почему организациям, самим жителям не выйти на уборку тех же тротуаров? Ведь это наш город. Привыкли только ныть, а сами палец о палец ничего не сделают, стали пассивными лодырями.
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Во дворе дворник должен работать, а территорию возле организаций они тоже сами убирают, нанимают дворника.
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6
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Горожанин01 марта 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Надо возродить субботники, как в Советское время. Ведь жители Казани видят, как тяжело городскому хозяйству справиться с большим количеством снега. Почему организациям, самим жителям не выйти на уборку тех же тротуаров? Ведь это наш город. Привыкли только ныть, а сами палец о палец ничего не сделают, стали пассивными лодырями.
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Иди за Грудинина голосуй, коммуняка :-D
Привыкли при совке за труд денег не платить и сейчас этот маразм пытаетесь протащить.
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Jules Winnfield01 марта 2018, 16:43
Как запипирили эти бабаи и брежневы 2.0 8'-(
а вы видели какой у Австрии канцлер?
1
4
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Горожанин01 марта 2018, 16:50
Ну да у нас только в среду город и обновляют
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1
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Горожанин01 марта 2018, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
В Самаре кроме набережной ничего интересного нет, не сочиняйте
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Да это и сами самарцы говорят. Вот скрин с ихнего сайта
5
3
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Горожанин01 марта 2018, 16:53
В ответ на комментарий пользователя
Надо возродить субботники, как в Советское время. Ведь жители Казани видят, как тяжело городскому хозяйству справиться с большим количеством снега. Почему организациям, самим жителям не выйти на уборку тех же тротуаров? Ведь это наш город. Привыкли только ныть, а сами палец о палец ничего не сделают, стали пассивными лодырями.
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Жители видят не целевое расходование бюджетных денег. при острой нехватки дворников в городе на сайте "Трудвсем" ни одного объявления о вакансии, у них давно либо родственники на этих должностях либо сами з/п получают
0
6
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Горожанин01 марта 2018, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Казань - успешный опыт?!8-|
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остальной опыт совсем плох :)
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Горожанин01 марта 2018, 18:12
В ответ на комментарий пользователя
Путин наш любимый,
Путин наш родной,
Сталин уже умер,
А ты еще живой
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Продал всю Россию с потрохами
2
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Ксения Ластова01 марта 2018, 18:44
Пoзнaкомлюсь с парнем!
Зовут Ксюша, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru (ник ksyushasi)
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Горожанин01 марта 2018, 19:20
А Путин знает, что у нас молоко убежало? То есть, цены на молоко упали? Тоже ведь.,среда молочная.:-P
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Горожанин01 марта 2018, 19:23
В ответ на комментарий пользователя
Ну и чего вот разнылись то. Только в Казани снежные завалы зимой бывают? Не Африка же здесь. Были времена когда на Баумана троллейбус бросало от одного поребрика к противоположному по ухабам с полуметровым слоем льда. Никто не ныл,понимали что зима.
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Идите работать. Пусть.и другие работают. Потому, что мы работаем. Не мямлите здесь.
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Давно живу01 марта 2018, 20:18
Может хватит уже на нас ставить опыты. Мало что ли других городов?!
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Горожанин01 марта 2018, 20:20
В ответ на комментарий пользователя
Идите работать. Пусть.и другие работают. Потому, что мы работаем. Не мямлите здесь.
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Иди работай , и не читай мямли , раз не понимаешь о чём речь идёт. Можно на трёх работах упахаться , а можно в кожаном кресле сидеть на ж-пе ровно , воровать вагонами и ни за что не отвечать .
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Андрей Красвцов01 марта 2018, 20:34
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
0
0
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Горожанин01 марта 2018, 21:52
В ответ на комментарий пользователя
Там где Путина по Казани возили- конечно все убрано, покрашено, заасфальтировано. Вот он и не в курсе что есть еще "другая" Казань.
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А вы в курсе, что есть и другая Москва? У любой медали 2 стороны. И в НьюЙорке есть Бруклин, и в Париже есть гетто.
1
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Горожанин01 марта 2018, 21:53
В ответ на комментарий пользователя
Жители видят не целевое расходование бюджетных денег. при острой нехватки дворников в городе на сайте "Трудвсем" ни одного объявления о вакансии, у них давно либо родственники на этих должностях либо сами з/п получают
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родственники в дворники пошли? Что-то из ряда фантастики
0
0
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Горожанин01 марта 2018, 21:58
В ответ на комментарий пользователя
Жители видят не целевое расходование бюджетных денег. при острой нехватки дворников в городе на сайте "Трудвсем" ни одного объявления о вакансии, у них давно либо родственники на этих должностях либо сами з/п получают
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Казань расцветает с каждым годом, в отличии от соседей, а вы не цените и только ноете в комментариях. Остальные города застряли в 90х
4
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Горожанин01 марта 2018, 21:59
В ответ на комментарий пользователя
Ремонт парка сделали - выделили на это деньги. Остальное уже за дирекцией парка. Должны развивать его и привлекать инвесторов
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правильно, парки должны окупаться иначе никакого бюджета Казани не хватит на их содержание
0
0
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Горожанин01 марта 2018, 22:08
20 лет вижу в окно одну и ту же картину.картина плохая ,но стабильная .это радует.
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1
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Горожанин01 марта 2018, 22:49
В ответ на комментарий пользователя
А Путин знает, что у нас молоко убежало? То есть, цены на молоко упали? Тоже ведь.,среда молочная.:-P
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Весёлый молочник не знает. :-D
0
0
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Горожанин01 марта 2018, 22:58
В ответ на комментарий пользователя
Казань расцветает с каждым годом, в отличии от соседей, а вы не цените и только ноете в комментариях. Остальные города застряли в 90х
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Мы неноем этоты ноешь и врешь кзань тухнет гниет а ты врешь все вокруг жиут лучгше а ты серешь ртом нах иди!
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Горожанин01 марта 2018, 22:59
В ответ на комментарий пользователя
В Самаре кроме набережной ничего интересного нет, не сочиняйте
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в Самаре хорошо живут люди а набережгой одной хватипонялд чмо??вашипарки ДЕРЬМоваша Фишман курва поянл чмоНН!! нах нах выаши набережные выашего зингагнщина
0
0
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Горожанин01 марта 2018, 23:00
В ответ на комментарий пользователя
Опять вылезло это тупое хамло. Когда хоть кто нибудь научит его Caps Lock отпускать.
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НАХ иди нах скотина метшинская
0
0
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Горожанин01 марта 2018, 23:01
В ответ на комментарий пользователя
20 лет вижу в окно одну и ту же картину.картина плохая ,но стабильная .это радует.
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Ты инопланетянин и любуешься пейзажами Марса?
1
1
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Горожанин01 марта 2018, 23:06
В ответ на комментарий пользователя
Ты инопланетянин и любуешься пейзажами Марса?
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соси ты член скотина казань отстой руковдлство сборище дуракова ты затычка анусная у метшина жри кал метшинский все в ыдерьмоказань плохой ГОРОД фасады на двух улицах красивы ивсе А ВЫ СОВЛОЧИ ВОРЫ!
1
0
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Горожанин01 марта 2018, 23:12
В ответ на комментарий пользователя
соси ты член скотина казань отстой руковдлство сборище дуракова ты затычка анусная у метшина жри кал метшинский все в ыдерьмоказань плохой ГОРОД фасады на двух улицах красивы ивсе А ВЫ СОВЛОЧИ ВОРЫ!
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Почему пропускают такие комменты? Ведь это либо больной на голову человек, либо провокатор. Такие комменты нельзя пропускать, ведь их могут и дети читать
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Горожанин01 марта 2018, 23:18
В ответ на комментарий пользователя
ВЫ НА С НЕ СОДЕРЖИТЕ ЗАПОМНИ ШКУРА этоты жрешь наш хлеб воруешь нашитденьги субботник в анус ильсуру!!понял чмо?МЫ ВА СОДЕРЖИМ ЗАПОМНИ УРОД! ТЫ НАМ ДОЛЖЕН!! ТЫ!"!! вор!!! понял ты ворюга хайдлоо закройЁ!


Субботник??а пороже тебе не хочеь??МЫ ВИДИМ МЫ ЖИТЕЛИ КАЗАНИКАК ВОРУЕТЕ!!! ВОРУЕТЕ!! и нет денег у ва снап дворников и снегоуборочнуютехник упонял ТЕБЯ НАДОПОСАДИТЬ!!! всен твое сделтьнашим ивсе!ГОРОД НЕНАШ!!! ГДе ты сволочь свидетельствособственностиувидел??А БЫЛ бынашим ты бы сидел давно.МЫ РАБОТАЕМ!! И УЛИЦЫ УБИРАТЬ НЕОБЯЗАНЫ В ГОРВЛАСТИ СИДЯТ ЛОДЫРИ И ТУПОРЕЗЫ ВОТИВСЕ!!!И ПОМНИСКОТИНА МЫ КРОМЕНАЛОГОВ ПЛАТИТЬНЕОБЯЗНЫ ВА МБОЛЕЕ вы скоты пользуетесьнашгей нефтьюинеашим газом ПОНЯЛ??если бы невы мы жили как в кувейтеПОЛТОМУ ЗАТКНИСЬ ЭТОВЫ ВОРЫ ДУРАКИ ИУРОДЫзапсустили город!!МЫ НЕНОНЕМ МЫ ВАМ ГОВРИМ ХОРОШ ВОРОВАТЬ НАШЕ!!!! ХОРОШ ВОРОВАТЬ!! УЛИЦЫ Ц/УБИРАЬТЬНЕОБЯЗАНЫ СУББОТНИКИ ЗАСУНЬ ЕБЕВ ОПУ! в анус!! искажи иль суру что дерьмо
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Как Вам не стыдно! Ведете себя как быдло, правда почему как? Давно пора таким всучить в руки лопаты, чтобы хоть что-то полезное от них было для общества. Пора возродить ЛТП для лодырей и тунеядцев.
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Голосов: 69
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