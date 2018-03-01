Путин: «У нас есть успешный опыт обновления городской среды — в Казани»

По его словам, столица Татарстана и другие города - это успешный пример развития инфраструктуры

Сегодня, 1 марта, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал Казань примером города, показывающего успешный пример развития инфраструктуры. Трансляция послания президента велась в Интернете.

- У нас есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры. Этот опыт в Казани, Владивостоке, Сочи, меняются многие региональные столицы и малые города, - заявил Путин.

При этом, по словам Путина, важно сохранить историческое наследие, с этой целью он предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России, удвоив расходы на эти цели в ближайшие шесть лет.

Отметим, что последние Татарстан активно занимается развитием общественных пространств. Так, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что парки и скверы Казани должны зарабатывать сами. Работа общественных зон должна быть организована так, чтобы они приносили доход, речь о суммах, необходимых для их содержания.