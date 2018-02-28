Минниханов: парки Казани должны сами зарабатывать‍

По его словам, они должны быть самодостаточными

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что парки и скверы Казани должны зарабатывать сами, об этом он сообщил сегодня на заседании городской Думы.

С докладом на заседании выступила глава Дирекции парков и скверов Алсу Саетова.

- Денег, которые выделяются сегодня городу на эти цели, недостаточно для того, чтобы проводить все обязательные работы по содержанию и мелкому ремонту парковой инфраструктуры [...] просим, Рустам Нургалиевич, Вашей поддержки, чтобы обновлённые лимиты были учтены в рамках ближайшего рассмотрения поправок в бюджет Татарстана. Без этого практически невозможно качество содержания и эксплуатации парков и скверов, а это ключевой фактор их долговечности и востребованности, - обратилась к Минниханову Саетова.

Президент Татарстана заявил, что парки и скверы должны быть самодостаточными. Работа общественных зон должна быть организована так, чтобы они приносили доход, речь о суммах, необходимых для их содержания

Минниханов призвал дирекцию парков и скверов заняться функциональным наполнением пространств, именно с этой целью была создана Дирекция и был проведен отбор парк-менеджеров, ответственных за развитие и наполнение конкретных пространств.

Всего в Казани насчитывается 140 парков и скверов общей площадью 367 га. На сегодняшний день в городе обновлено 39 мест мест массового отдыха жителей, создано 15 новых. С 2013 года в Казани благоустроены 60 парков и скверов, в 2018 году будут благоустроены еще 8 парков.