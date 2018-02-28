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Минниханов: парки Казани должны сами зарабатывать‍

Минниханов: парки Казани должны сами зарабатывать‍
16+
Фото: prav.tatar.ru
По его словам, они должны быть самодостаточными

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что парки и скверы Казани должны зарабатывать сами, об этом он сообщил сегодня на заседании городской Думы.

С докладом на заседании выступила глава Дирекции парков и скверов Алсу Саетова.

- Денег, которые выделяются сегодня городу на эти цели, недостаточно для того, чтобы проводить все обязательные работы по содержанию и мелкому ремонту парковой инфраструктуры [...] просим, Рустам Нургалиевич, Вашей поддержки, чтобы обновлённые лимиты были учтены в рамках ближайшего рассмотрения поправок в бюджет Татарстана. Без этого практически невозможно качество содержания и эксплуатации парков и скверов, а это ключевой фактор их долговечности и востребованности, - обратилась к Минниханову Саетова.

Президент Татарстана заявил, что парки и скверы должны быть самодостаточными. Работа общественных зон должна быть организована так, чтобы они приносили доход, речь о суммах, необходимых для их содержания

Минниханов призвал дирекцию парков и скверов заняться функциональным наполнением пространств, именно с этой целью была создана Дирекция и был проведен отбор парк-менеджеров, ответственных за развитие и наполнение конкретных пространств.

Всего в Казани насчитывается 140 парков и скверов общей площадью 367 га. На сегодняшний день в городе обновлено 39 мест мест массового отдыха жителей, создано 15 новых. С 2013 года в Казани благоустроены 60 парков и скверов, в 2018 году будут благоустроены еще 8 парков.

N. Vildanov, 28.02.2018, 17:12
Тэги: Парки и скверы Татарстана
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Комментарии

Горожанин28 февраля 2018, 17:14
Напомнило недавнее : "Пенсии копите себе сами"
2
41
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Горожанин28 февраля 2018, 17:15
Миник молобей. Пусть научит из зарабатывать. Предлогаю. Вход платный. Еду с 300% накруткой. Выступление все платные. Конкурсы платные. Все платно. Молодей. Тогда и парки будут современные.
8
20
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ол28 февраля 2018, 17:16
как может сам себе заработать СКВЕР кааак
Лучший комментарий
1
49
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Горожанин28 февраля 2018, 17:17
Вот тут-то феерия со всякими горкинско-ометьевскими лесами и закончилась, все обрасло шаурмячными, а под конец всё повырубали и устроили рядовую городскую инфраструктуру. Предсказуемый, но немного неожиданный для секты Каца и Варламова, триумф урбанистической идеи в России.
0
19
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Горожанин28 февраля 2018, 17:19
А налоги куда?
0
14
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Горожанин28 февраля 2018, 17:22
В ответ на комментарий пользователя
А налоги куда?
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На кокаин из Аргентины же
1
24
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Горожанин28 февраля 2018, 17:28
Тэк знэщит денег не дам знэщит, самому мало дэ
4
20
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Просто царь28 февраля 2018, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
как может сам себе заработать СКВЕР кааак
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Брать аренду за размещение кафе, сдавать лыжи/велосипеды в аренду и т.д. Вариантов масса, и прорабатыванием этих идей и должна заниматься дирекция...
11
8
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Горожанин28 февраля 2018, 17:29
В принципе, почему бы и нет. Можно же как в парке Горького в Москве устроить. Тут танцкласс, там еще что-нибудь. 100 рублей за участие. Для многих это не большая сумма и люди готовы с ней расстаться, чтобы получить кучу эмоций.
А там - заплатить руководителю танцкласса и остальное тратить на обустройство
10
8
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Димон28 февраля 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Брать аренду за размещение кафе, сдавать лыжи/велосипеды в аренду и т.д. Вариантов масса, и прорабатыванием этих идей и должна заниматься дирекция...
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Даже можно просто поставить ящик для благотворителей.
8
1
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Горожанин28 февраля 2018, 17:36
Ну Медведев же посоветовал всем заняться бизнесом.Вот парки начнут.
1
5
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Горожанин28 февраля 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
как может сам себе заработать СКВЕР кааак
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Вот и придумать должны в дирекции. Например, сдавать точки для продажи мороженного. Это из элементарного. Или сдавать площадь по развлекухи. Во всех парках, где бываю в разных городах, не только в Казани, встречаю там все, что душе угодно. И фастфуды киоски, и кто-то продает хендмейд, кто-то тир открывает и тому подобное. Раз везде это есть и везде стоят очереди, значит это работает. И таким образом , сквер или парк может сам зарабатывать на свое содержание.
8
1
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Горожанин28 февраля 2018, 17:40
В ответ на комментарий пользователя
Даже можно просто поставить ящик для благотворителей.
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на каждом углу попрошайки висят, задолбало
0
7
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Горожанин28 февраля 2018, 17:41
В ответ на комментарий пользователя
Брать аренду за размещение кафе, сдавать лыжи/велосипеды в аренду и т.д. Вариантов масса, и прорабатыванием этих идей и должна заниматься дирекция...
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раз уж прошли отбор эти парк-менеджеры, так пусть придумают. Можно брать зарубежный опыт. Это абсолютно простое задание от президента.
7
0
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Горожанин28 февраля 2018, 17:41
В ответ на комментарий пользователя
А налоги куда?
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Есть более социально значимые проблемы. Дольщики те же самые или вкладчики
6
2
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Дед28 февраля 2018, 17:43
Дожили, теперь ещё в парках сделают вход платным, скоро вход в лес сделают платным, налог хотели ввести с сбора грибов в лесу, а что-ж дальше придумают эти ворюги, долго народ будет терпеть этих сволочей?
0
22
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Горожанин28 февраля 2018, 17:46
Парки должны сами зарабатывать, а деревья принимать в этом непосредственное участие))
1
13
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Горожанин28 февраля 2018, 17:48
Разумно, на самоокупаемость они не выйдут, но если какую-то копейку принесут - уже хорошо.
6
2
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Горожанин28 февраля 2018, 17:49
Наш парк Молодоженов возле автовокзала облагородили волонтеры.Из помойки сделали прекрасное место для прогулок.Хотя оставшая часть -болото и чаща.Не припомню,что бы город как-то смотрел за ним.
0
7
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Горожанин28 февраля 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Шутки шутками, а все стоит денег. Чем больше парки принесут, тем больше денег на их развитие и будет пущено.
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Что делать, если Миник такими фразами мысли излагает)
1
5
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marex28 февраля 2018, 17:59
В ответ на комментарий пользователя
На кокаин из Аргентины же
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совместят парки с пороком. для туризма неплохо.
1
3
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marex28 февраля 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
В принципе, почему бы и нет. Можно же как в парке Горького в Москве устроить. Тут танцкласс, там еще что-нибудь. 100 рублей за участие. Для многих это не большая сумма и люди готовы с ней расстаться, чтобы получить кучу эмоций.
А там - заплатить руководителю танцкласса и остальное тратить на обустройство
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руководителю 200 рублей на боярышник
1
2
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Горожанин28 февраля 2018, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
как может сам себе заработать СКВЕР кааак
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Вход в парк - 50р с человека
Посидеть на скамейке - 50р за 10 минут
Пройтись по аллее - 50 р с человека
За отказ оплатить - штраф 2500р
1
14
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Горожанин28 февраля 2018, 18:08
Если в парках, в проходных местах.посадить бомжей просящих подаяние, то на проценты можно животика нанять, чтоб парк в чистоте содержал. У скамеек поставить турникеты, сидящие места сделать платными. Кстати ща вход.можно денюжку брать, за то, что свежий воздух. Ну конечно, если это так. Полицию пустить для поддержания порядка. Да, с них.тоже за вход.,в обязательном порядке. За выход.тоже. Если не захотят за выход.платить, пусть дежурят сутками. :-P Кстати, а сколько президент получает за то, что он председатель правления Татнефтьпродукт? С зарплаты 80 % на полив цветов, уход.за деревьями, покраска скамеек и обслуживание видеонаблюдения и освещения. :-D
0
9
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Горожанин28 февраля 2018, 18:08
он хочет сделать бесплатные парки ,платными?как дела у него норм?
0
11
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Горожанин28 февраля 2018, 18:14
Надо в парках, скважины пробурить.Вдруг нефть есть. Тогда они себя, точно окупать будут
0
9
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Горожанин28 февраля 2018, 18:15
В ответ на комментарий пользователя
он хочет сделать бесплатные парки ,платными?как дела у него норм?
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Весеннее обострение)
0
9
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Ага28 февраля 2018, 18:20
В ответ на комментарий пользователя
Вот и придумать должны в дирекции. Например, сдавать точки для продажи мороженного. Это из элементарного. Или сдавать площадь по развлекухи. Во всех парках, где бываю в разных городах, не только в Казани, встречаю там все, что душе угодно. И фастфуды киоски, и кто-то продает хендмейд, кто-то тир открывает и тому подобное. Раз везде это есть и везде стоят очереди, значит это работает. И таким образом , сквер или парк может сам зарабатывать на свое содержание.
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Кто вас минусует ? "Работники дирекции парков"? Либо, люмпены, которые не понимают, что у Горшка попросили по-больше денег на содержание, причем, денег этих самых люмпенов.
3
1
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Ага28 февраля 2018, 18:31
В ответ на комментарий пользователя
как может сам себе заработать СКВЕР кааак
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Посмотри вокруг и включи мозги, если они у тебя есть.
5
0
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Горожанин28 февраля 2018, 18:37
социалка(в т.ч. образование, медицина, культура) никогда не была прибыльной, это проблема финансирования государства ради граждан своей страны, т.е. благосостояние нации - мощь и надежность государства. чем-то надо жертвовать, в нашей стране жертва- её граждане
0
7
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Горожанин28 февраля 2018, 18:44
А сейчас разве в парках не продают мороженое, квас, кофе, фастфуд и прочую лабуду, причём в три раза дороже??
0
8
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Стас28 февраля 2018, 18:52
Значит вход в любой парк будет платным !
2
5
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Горожанин28 февраля 2018, 18:57
Ну что вы головы людям морочите...у нас другой уклад жизни, другой климат..мы не можем просто взять и пойти в парк...холодно на улице, грязно, мокро...и что там делать среди деревьев ходить...это было нужно 20 лет назад сделать..
2
2
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рушайло28 февраля 2018, 19:12
мини ты уже купил сабы хочешь купить народное достояние . позор татарстана ты.
0
10
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рушайло28 февраля 2018, 19:17
твой отец поднял шайми до призедента своим лесхозом . Аты хочешь у народа украсть свежий воздух . наказал же тебя бог с одним сыном . задумайся . народа много а вас мало жирдяи.
1
8
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Горожанин28 февраля 2018, 19:23
Капитализм. На народные деньги с бюджета повторить парк. А потом еще раз с людей брать деньги.Похоже мороженки, карусели, тиры, катания на пони, машинах не хватает на содержание, что ле? Сделайте просто парк -деревья, скамейки, дорожки.
0
12
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Ага28 февраля 2018, 19:25
Что-то мне подсказывает, что в недалёком будущем эти парки спихнут по-дешевке нужным людям. С формулировкой "из-за нехватки финансирования на содержание".
0
9
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Горожанин28 февраля 2018, 19:33
Нефтяная, нищебродская...сторона.
0
9
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Горожанин28 февраля 2018, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
как может сам себе заработать СКВЕР кааак
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:-D Ты совсем не понимаешь ,да? Платный вход, платная еда, платные аттракционы, платные прокаты , платные скамейки,платные фонтаны, платные сортиры. Какое поле для творчества!
2
3
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Горожанин28 февраля 2018, 20:11
В ответ на комментарий пользователя
как может сам себе заработать СКВЕР кааак
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0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 20:11
В ответ на комментарий пользователя
Нефтяная, нищебродская...сторона.
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Да нет нефти в татарии
2
1
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Горожанин28 февраля 2018, 20:14
Аттракционы,стало быть понять!мухаметзянов икрам.так то прокат есть,молодцы!значить концерты и праздничные представления.!а..свадебные процессии и церемонии. В от загвоздка
1
0
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 20:49
В ответ на комментарий пользователя
твой отец поднял шайми до призедента своим лесхозом . Аты хочешь у народа украсть свежий воздух . наказал же тебя бог с одним сыном . задумайся . народа много а вас мало жирдяи.
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Лучший комментарий!
1
4
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Герцог28 февраля 2018, 21:55
Массажные салоны, стрип бары, кальянные можно же в парках открыть?
0
1
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Горожанин28 февраля 2018, 22:14
Выше брать надо, гостиницы на туристах зарабатывают миллиарды за год, а туристы едут сюда чтоб по паркам погулять, надо брать с них деньги за содержание, можно начать с Лучано.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 22:26
В ответ на комментарий пользователя
Напомнило недавнее : "Пенсии копите себе сами"
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Этот деятель, в бытность свою премьером, уже перевел на самоокупаемость детские сады и школы, до сих пор расхлебываем. Он и кладбища самоокупаемыми сделает, лишь бы с бюджета побольше хапнуть осталось.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 22:29
Можно кокаин в парках продавать - вот прибыль то будет!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 22:56
В ответ на комментарий пользователя
Есть более социально значимые проблемы. Дольщики те же самые или вкладчики
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Дольщиков и вкладчиков уже послали лесом, а не в парки. Да ещё и виноватыми выставили.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 22:57
В ответ на комментарий пользователя
Значит вход в любой парк будет платным !
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В Казани каждый шаг денег стоит.
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Горожанин28 февраля 2018, 23:04
В ответ на комментарий пользователя
Ну что вы головы людям морочите...у нас другой уклад жизни, другой климат..мы не можем просто взять и пойти в парк...холодно на улице, грязно, мокро...и что там делать среди деревьев ходить...это было нужно 20 лет назад сделать..
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Горожанин28 февраля 2018, 23:33
В ответ на комментарий пользователя
Массажные салоны, стрип бары, кальянные можно же в парках открыть?
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Ага, для торчков закладки делать, еще скажи.:-D
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Горожанин28 февраля 2018, 23:35
В ответ на комментарий пользователя
Можно кокаин в парках продавать - вот прибыль то будет!
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Подожди, вот начнется чемпионат 2018, понаедут наркоманы со своими шприцами, будут в рамках.гулять, да марихуану дуть.Им же разрешили.
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Что за х28 февраля 2018, 23:56
Превратили тихие зеленые парки в цирки,понаставили всякой никчемной лабуды .ещё и хотят платным все сделать .и так не протолкнуться уже , давайте ещё точки продажи откроем ,заполоним все зелёные территории продажей . с детьми спокойно не погуляешь ,везде шум и суета!
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