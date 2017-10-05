Стала известна дата открытия казанского цирка

Цирк откроется программой «Фиеста»

Казанский цирк после реконструкции откроется 17 марта, сообщается на сайте цирка.

Цирк откроется программой «Фиеста». Билеты можно приобрести в центральной кассе цирка (работает с 9.00 до 18.30).

Как сообщили порталу ProKazan.ru в приемной цирка, к этому времени все ремонтные работы должны быть завершены.

- Представление состоится 17 марта. Планируется, что ремонт к этому времени будет завершен, - сообщили ProKazan.

Напомним, цирк закрылся на ремонт в апреле 2017 года. На это из бюджета республики выделили 530 млн рублей. Последний раз здание цирка ремонтировали перед Универсиадой. Но тогда строители лишь укрепили купол и основание здания. До "начинки" дело так и не дошло.

Сейчас же строителям предстояло отремонтировать уникальную кровлю в виде купола, фасад, внутренние помещения, а главное - манеж и зрительный зал.

Как уверяет руководство цирка, реконструкция цирка никак не отразится на ценовой политике. Стоимость билетов останется на прежнем уровне и посмотреть представление можно будет за 500-1300 рублей.