Экс-глава Минздрава РТ Адель Вафин назначен советником ректора КФУ

Вафин будет курировать вопросы, связанные с медицинским образованием и исследованиями вуза

Экс-министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин был назначен советником ректора КФУ, сообщает пресс-служба вуза.

Вафин будет курировать вопросы, связанные с медицинским образованием и исследованиями вуза.

- Столько лет работая в своей прежней должности, вы, я думаю, окажете содействие развитию университета, в том числе нашему инженерному направлению в области создания медицинской техники, — заявил ректор вуза Ильшат Гафуров Вафину.

Напомним, Адель Вафин ушел с поста министра здравоохранения 14 февраля.

Кстати



Адель Вафин родился в Казани. Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности “лечебное дело” (1997 г.), аспирантуру на кафедре гистологии (2000 г.), Академию государственного муниципального управления при Президенте РТ, факультет экономики.



В 2001 — 2007 гг. — региональный управляющий ООО “Дрегер Медицинская Техника”.

С августа — декабрь 2007 г. — председатель постоянной Комиссии по социально-экономическому развитию и муниципальной собственности Казанской городской Думы.

В 2007 — 2013 гг. — первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан.

С сентября 2013 г. по февраль 2018 г. — министр здравоохранения Республики Татарстан.