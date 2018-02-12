СМИ: Адель Вафин все-таки ушел с должности главы Минздрава Татарстана

Его место займет главный врач казанской городской клинической больницы №7 Марат Садыков

Адель Вафин ушел с поста главы Минздрава РТ, завтра об этом будет объявлено официально. Об этом сообщает "Бизнес Online" со ссылкой на источник.

Его место займет главный врач казанской городской клинической больницы №7 Марат Садыков.

Напомним, слухи об отставке Вафина появились еще в конце прошлой недели, но тогда они не подтвердились.

Сообщалось, что одна из причин отставки - возбужденное уголовное дело на заместителя Аделя Вафина Елену Шишмареву, а также ее последующая загадочная смерть в своем доме.

Кстати



Адель Вафин родился в Казани. Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности “лечебное дело” (1997 г.), аспирантуру на кафедре гистологии (2000 г.), Академию государственного муниципального управления при Президенте РТ, факультет экономики.



В 2001 — 2007 гг. — региональный управляющий ООО “Дрегер Медицинская Техника”.

С августа — декабрь 2007 г. — председатель постоянной Комиссии по социально-экономическому развитию и муниципальной собственности Казанской городской Думы.

В 2007 — 2013 гг. — первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан.

С сентября 2013 г. — министр здравоохранения Республики Татарстан.