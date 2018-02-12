Наверх
СМИ: Адель Вафин все-таки ушел с должности главы Минздрава Татарстана
19:59, сегодня21
Спикер Госсовета пообещал принимать законы "по заказу" от жителей Татарстана
18:26, сегодня37
В Казани хотят создать банк спермы мусульманских мужчин
18:16, сегодня40
СКР задержал директора школы под Казанью, где массово отравились дети
17:45, сегодня10
Yota уехала в Таиланд
Глава "Метроэлектротранса" о ДТП с участием трамваев: "В 2017 мы никого не убили"
17:41, сегодня6
Реклама
Стала известна основная версия крушения Ан-148 под Москвой
17:30, сегодня35
Суд начал банкротство татарстанской авиакомпании "ВИМ-Авиа"
17:21, сегодня2
Власти признали, что Татарстан падает в демографическую яму‍
16:55, сегодня27
В Татарстане слепили мечеть из снега
16:41, сегодня11
В Казани задержали парня, который загрузил порно с детьми на файлообменник
16:31, сегодня7
СМИ: в Казани ушла в отставку судья, в отношении которой глава СКР попросил возбудить дело
16:02, сегодня9
В Казани завели дело на парня, который забрал из лотка банкомата оставленные там деньги
15:47, сегодня18
Завтра в Казани будет без осадков и -9 градусов
15:35, сегодня
Врача, работавшего в Татарстане, осудили за надругательство над беспомощной пациенткой
15:16, сегодня20
В Казани в трамваях и троллейбусах разрешат оплачивать проезд банковской картой‍
14:58, сегодня13
В Казани трамвайный маршрут №5 продлят на две остановки
14:30, сегодня12
В Казани по делу о комментарии "ВКонтакте" прошли обыски у противницы татарского языка
14:12, сегодня199
В Татарстане осудили мужчину, который перерезал горло 23-летней девушке
14:06, сегодня5
В Казани в метро ежемесячно исчезали около 15 тыс жетонов
13:30, сегодня33
«Меня по ложным обвинениям держат в тюрьме»: экс-ректора КХТИ Дьяконова оставили в СИЗО
12:53, сегодня14
СМИ: Российским военным запретят пользоваться соцсетями
12:38, сегодня18
В КНИТУ-КХТИ из-за взятки в 250 тысяч рублей задержали еще одного сотрудника
12:25, сегодня26
В Казани скончался мужчина, у которого прямо на улице случился инсульт
11:45, сегодня8
Качественные запчасти и техника от Moto-USA
11:32, сегодня8
Парогенераторы – надежность, безопасность и эффективность
11:29, сегодня4
В Казани водители Daewoo чаще попадают в ДТП, чем водители Opel
11:27, сегодня30
Исследование: в Казани мужчины обманывают с едой почти каждую пятую женщину‍
11:11, сегодня19
Минниханов поздравил спортсменку, которая привезет в РТ первую медаль зимней Олимпиады
11:08, сегодня12
Эксперты рассказали, почему нам так сложно учить английский
11:04, сегодня20
В Казани нашли двух школьниц, которые сбежали из дома из-за проблем в семье
10:45, сегодня15
В Татарстане стройфирму оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку полицейскому
10:41, сегодня5
В Татарстане гости ЧМ-2018 смогут путешествовать на велорикшах
10:11, сегодня28
#ДелайДобро. Редакция ProKazan.ru объявляет сбор кормов для приюта «Кот и пес»
10:10, сегодня
СМИ: в Госдуме РФ отказываются повышать штрафы за тонировку автомобиля
09:35, сегодня6
В Татарстане «Народный инспектор» начал борьбу с теми, кто любит парковаться вторым рядом
09:10, сегодня58
Минниханов поручил оказать помощь семье уроженки Казани, погибшей при крушении Ан-148
08:38, сегодня26
В Казани продавцы Чеховского рынка разбежались, когда увидели камеры «Ревизорро»
08:15, сегодня22
Инновационная технология лазерной коррекции зрения SMILE теперь в Казани
07:00, сегодня10
Сегодня в Казани ожидается -7 градусов
06:16, сегодня
В Казани начали работы по строительству дороги около Чаши
18:59, 12.02.201814
Власти Казани согласовали митинг в защиту татарского языка
18:36, 12.02.201849
В Госсовете Татарстана отказались поддержать законопроект о прямых выборах мэров
18:09, 12.02.201852
В Татарстане трех парней обвинили в групповом изнасиловании девушки
17:55, 12.02.201823
В Татарстане прорвало нефтепровод
17:15, 12.02.201814
Депутаты Госсовета РТ почтили память жертв крушения самолета Ан-148 под Москвой
16:54, 12.02.201812
В Татарстане от отравления скончались два брата
16:40, 12.02.201825
Завтра в Казани будет без осадков и 7 градусов мороза
16:12, 12.02.2018
В Казани будут заменены почти 200 лифтов с истекшим сроком эксплуатации
16:03, 12.02.201810
В Казани задержали гендиректора Союза арбитражных управляющих за "взятку" в 5 млн рублей
15:59, 12.02.201815
На улице Декабристов неизвестные обстреляли окна квартиры
15:39, 12.02.201811
Замминистра здравоохранения РТ была убита?
15:13, 12.02.201899
В Татарстане открылось агентство знакомств для мусульман
14:56, 12.02.201832
В Африке появились колодцы в честь татарстанских богословов
14:32, 12.02.201816
Десятки детей в школе под Казанью отравились из-за инфицированных поваров
14:05, 12.02.201843
В 2017 году семейная пара из Казани развелась после 50 лет совместной жизни
13:49, 12.02.201816
СМИ: культуру в России планируют исключить из сферы услуг‍
12:59, 12.02.20189
Банк ВТБ развивает сотрудничество с Банком торговли и развития Монголии
12:45, 12.02.20184
В Татарстан впервые привезут медаль зимних Олимпийских игр
12:03, 12.02.201818
В казанской больнице нашли повешенного на простыне пациента
11:59, 12.02.201824
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

СМИ: Адель Вафин все-таки ушел с должности главы Минздрава Татарстана

СМИ: Адель Вафин все-таки ушел с должности главы Минздрава Татарстана
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Его место займет главный врач казанской городской клинической больницы №7 Марат Садыков

Адель Вафин ушел с поста главы Минздрава РТ, завтра об этом будет объявлено официально. Об этом сообщает "Бизнес Online" со ссылкой на источник.

Его место займет главный врач казанской городской клинической больницы №7 Марат Садыков.

Напомним, слухи об отставке Вафина появились еще в конце прошлой недели, но тогда они не подтвердились.

Сообщалось, что одна из причин отставки - возбужденное уголовное дело на заместителя Аделя Вафина Елену Шишмареву, а также ее последующая загадочная смерть в своем доме.

Кстати

Адель Вафин родился в Казани. Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности “лечебное дело” (1997 г.), аспирантуру на кафедре гистологии (2000 г.), Академию государственного муниципального управления при Президенте РТ, факультет экономики.

В 2001 — 2007 гг. — региональный управляющий ООО “Дрегер Медицинская Техника”.
С августа — декабрь 2007 г. — председатель постоянной Комиссии по социально-экономическому развитию и муниципальной собственности Казанской городской Думы.
В 2007 — 2013 гг. — первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан.
С сентября 2013 г. — министр здравоохранения Республики Татарстан.

N. Vildanov, 13.02.2018, 19:59
Тэги: Политика
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

нэзи13 февраля 2018, 20:01
да дела
1
7
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 20:06
Дым не без огня
1
7
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 20:15
Второй пошёл. Вопрос насколько далеко после истории с замшей.
0
7
Согласны с автором?
ага13 февраля 2018, 20:18
Да всех в правительстве надо к стенке!>-( и по попе раскулачить:-D как батюшка Сталин:-D
4
4
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 20:31
Интриганты!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 20:31
Люди годами работают в медицине, но не могут купить квартиру даже единственной дочери.Но неужели нельзя закон издать проработал в медицине 25 лет-получи квартиру.
1
7
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 20:34
Зря учился в КГМУ-лечебный факультет
0
4
Согласны с автором?
птица13 февраля 2018, 20:35
В 2001 — 2007 гг. — региональный управляющий ООО “Дрегер Медицинская Техника”.
А уж как он наварился на том, что пролоббировал закупки у Дрегера оборудования
1
4
Согласны с автором?
да ну13 февраля 2018, 20:36
1 татарин ушел, другой пришел, ничего нового
0
5
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 20:37
В ответ на комментарий пользователя
В 2001 — 2007 гг. — региональный управляющий ООО “Дрегер Медицинская Техника”.
А уж как он наварился на том, что пролоббировал закупки у Дрегера оборудования
Развернуть
Показания дашь!? Если есть что - заходи...
0
4
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 20:38
Какой источник? Телеграм канал? Я таких историй понаписать могу вагон. Может стоит сначала все же перепроверить информацию, тем более вы журналисты, можете
0
2
Согласны с автором?
Валера Астахов13 февраля 2018, 20:41
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
2
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 20:47
Адель Вафин ! Забирите всю свою команду и подчинённых ! Не оставляйте их ! Мы столкнулись с ними , а получили ГРУБОСТЬ и ХАМСТВО ! И ПОДЛОСТЬ ! ! ! МАРАТ САДЫКОВ ! Гони их всех ! , если хотите честно , порядочно работать !
1
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 20:56
В ответ на комментарий пользователя
Дым не без огня
Развернуть
Будем с ним в очереди в бавлинской поликлинике ругать медицину. пусть к нам прикрепляется к терапевту. кругом вируи бацилла8-|
1
2
Согласны с автором?
Ирина Ковалева13 февраля 2018, 20:57
Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить.
Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв,
чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний. 1. Главнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ.
2. Желaние зарaбатывать. 3. Компьютeр или ноутбyк - соответствeнно. Зa подробнoстями, пожaлуйста сюдa -->> http://online-pletegki.ru/site/162198976s89103p2044
1
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 20:57
Садыков? М-да...
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 21:01
Весь народ работает ! И на много больше и на тяжелее работах , взятки не берут и не вымогают, не требуют различных привилегий , как медики с низкими знаниями .,! На приемах намекают и в открытую просят бабло и издеваются над стариками! Сказал : не нравится работа и зарплата , иди в ШАХТЁРЫ , там работа РАЙ . И стал получать подлянку ......
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 21:02
Уф залаяли. Отстаньте от человека оставайтесь людьми
1
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 21:06
В ответ на комментарий пользователя
Садыков? М-да...
Развернуть
А че ?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 21:08
и не радует, и не огорчает эта новость
0
0
Согласны с автором?
Сын колхозников13 февраля 2018, 21:08
Слово врач сейчас пахнет какой-то мерзостью...
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Ряд громких задержаний в Татарстане — совпадение или это связано с предстоящими выборами?

До окончания голосования осталось:
Нет, это совпадениеДа, это связано с грядущими в 2018 году выборами президента
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 46
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru