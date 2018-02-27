Устроивший стрельбу в доме на Авангардной мужчина задержан, его напарник погиб

Возбуждено дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "убийство"

34-летний Александр Петров, устроивший вечером во вторник стрельбу в Казани, сдался живым, спецоперация завершилась, предполагаемый подельник стрелка убит. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Также было возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "убийство".

Напомним, около 20:00 мужчина приехал к своей бывшей жене, она отказалась пускать его в дом. После этого он расстрелял ее дверь из ружья, на место приехал участковый - его ранили выстрелом в ногу, но ему удалось вызвать подмогу.

Приехавшие на место сотрудники Росгвардии попали под обстрел, от полученной раны в шею один из них скончался в больнице.

После этого появились сообщения о смерти стрелка, после стало известно, что погиб его напарник, он был убит выстрелом в лицо. Какую роль убитый играл в стрельбе, предстоит выяснить следователям.