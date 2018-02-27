СМИ: в результате перестрелки на улице Авангардная погиб боец спецназа

Проверяется информация о задержании стрелка

В Казани в ходе спецоперации по задержанию 34-летнего Александра Петрова, устроившего стрельбу из ружья в доме по улице Авангардная, погиб сотрудник спецназа. Об этом сообщает "Реальное время".

Стрелок также подстрелил еще двух людей - полицейского и гражданского.

Сейчас проверяется информация о задержании стрелка, телеканал "Рен ТВ" сообщает, что стрелок заблокирован в подъезде, полицейские готовы обезвредить злоумышленника.

На первом этаже здания, где случилась стрельба, расположен отдел полиции "Промышленный".

В МВД Татарстана пока подтверждают лишь факт перестрелки.