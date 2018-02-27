В Казани к ЧМ-2018 установят огромную клумбу в виде бутсы

В Казани к чемпионату мира по футболу установят огромную цветочную клумбу в виде футбольного мяча и бутсы. Об этом сообщает «Татар-информ».

- Работы уже начались. Сейчас создается металлический каркас бутсы и футбольного мяча. Диаметр мяча составляет 3,5 м, а длина бутсы — 5 м, - говорится в сообщении.

Отмечается, что работу доверили команде из 4-х рабочих, которые в 2017 году делали стену из цветов, а в 2014 году создали цветочную композицию «Жар-птица».

Заказчиком выступила мэрия Казани.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.