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В Казани к ЧМ-2018 установят огромную клумбу в виде бутсы

В Казани к ЧМ-2018 установят огромную клумбу в виде бутсы
16+
Фото: "Татар-информ"

В Казани к чемпионату мира по футболу установят огромную цветочную клумбу в виде футбольного мяча и бутсы. Об этом сообщает «Татар-информ».

- Работы уже начались. Сейчас создается металлический каркас бутсы и футбольного мяча. Диаметр мяча составляет 3,5 м, а длина бутсы — 5 м, - говорится в сообщении.

Отмечается, что работу доверили команде из 4-х рабочих, которые в 2017 году делали стену из цветов, а в 2014 году создали цветочную композицию «Жар-птица».

Заказчиком выступила мэрия Казани.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Люция Кашапова, 27.02.2018, 17:05
Тэги: ЧМ по футболу 2018, Хорошие новости
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Комментарии

фас27 февраля 2018, 17:10
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Горожанин27 февраля 2018, 17:37
В ответ на комментарий пользователя
Заработок от 20000 рублей в день!!!

Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
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в жеппу тебе ботинок пятиметровый
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Горожанин27 февраля 2018, 17:46
Огромную бутсу в виде клумбы
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Горожанин27 февраля 2018, 18:18
А вроде в России хотят с 1.04.18 запретить проводить все муждународные соревнования, ЧМ-18 к ним не относится чтоль?!
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Горожанин27 февраля 2018, 18:34
Прикольно, это получше всяких статуй.
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Бабайка27 февраля 2018, 18:40
Пишут,что будут разрешены наркотики на стадионах,т.о.нам предлагают СОДОМ и ГОМОРРУ,проще Беспредел...
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Фрекен Бок27 февраля 2018, 19:06
В ответ на комментарий пользователя
в жеппу тебе ботинок пятиметровый
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Что за люди! Даже слово "жопа" не могут правильно написАть
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Горожанина27 февраля 2018, 19:14
Зачем?
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Горожанин27 февраля 2018, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
Огромную бутсу в виде клумбы
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Клумбу в бутсе, без ноги.
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Горожанин27 февраля 2018, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
Что за люди! Даже слово "жопа" не могут правильно написАть
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Так, не интелегентно писать'' жопа''. А когда ''жеппа'',это звучит изысканней.
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Иванушка27 февраля 2018, 20:32
В ответ на комментарий пользователя
Так, не интелегентно писать'' жопа''. А когда ''жеппа'',это звучит изысканней.
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"Попа"-а у меня самая , самая (""")
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Горожанин27 февраля 2018, 20:47
отлично, теперь ждем клумбу в виде детородного органа
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Горожанин27 февраля 2018, 21:44
Простокам я не знаю что делать дальше. Я думаю это уже было. Иван Петрович сказал что я буду делать. И если я буду говорить о прыгай скотина это не значит быть человеком
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Горожанин27 февраля 2018, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
отлично, теперь ждем клумбу в виде детородного органа
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А на нём бутса. Типа, вертели на. такой футбол, как нынче.
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