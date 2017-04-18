В Казани к Кубку конфедераций появится четырехметровая стена из цветов

Этим летом в Казани к Кубку конфедераций около стадиона «Казань Арена» появится четырехметровая стена из цветов - «Стена ФИФА-2018». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сообщается, что цветочная композиция «Стена FIFA 2018» была разработана специалистом по ландшафтной архитектуре Ильсией Хаметзяновой.

- Композиция будет выполнена из цветочной рассады альтернантеры зеленой и красной в количестве 23 тыс. 470 штук. Вся цветочная рассада выращивается в теплицах. Для ухода за цветами по всему каркасу стены и шара предусмотрен капельный автополив. Монтаж композиции планируется уже в конце мая, - рассказала руководитель «Горводзеленоза» Роза Заббарова.

Отмечается, что по планируемому контракту в Казани будет высажено 1,2 млн цветов. Кроме того, в этом году на 15 городских объектах будет выполнено вертикальное цветочное оформление из около 3,5 тыс. элементов кашпо с ампельными цветами. В цветочный наряд оденется Оренбургский тракт, площадь Тысячелетия, улицы Павлюхина, С.Хакима и ряд других улиц.

Кстати, в прошлом году в городе уже были установлены подобные фигуры. Так, на 18 городских объектах специалисты «Горводзеленхоз» установили 4 тыс. цветочных кашпо, а также три новых объемных фигуры – «Футбольный мяч» на проспекте Универсиады, «Цветочные арочки» и «Бабочка» на территории Кремля.

Напомним, Кубок Конфедерации пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи. В Казани российская команда сыграет со сборной Мексики - это произойдет 24 июня в 18:00. Также в столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.