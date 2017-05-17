Илья Варламов раскритиковал Казань за самый «безалаберный» подход к исторической застройке

По его словам, с 2000-го по 2011 год в городе было снесено более 40 памятников истории и культуры

Популярный российский блогер Илья Варламов раскритиковал Казань за уничтожение исторического центра, по его словам, столица Татарстана - это "самый яркий в России пример безалаберного отношения к исторической застройке". Текст он опубликовал у себя на сайте накануне.

Илья Варламов сравнил отношение властей четырех российских городов (Москвы, Уфы, Самары и Казани) к исторической среде с бомбардировкой Дрездена и Варшавы во время Второй мировой войны.

- Советские солдаты не дали Гитлеру выйти на линию Архангельск — Астрахань. Из поволжских городов по-настоящему серьезно пострадал только Волгоград (в те годы Сталинград), а уральские и сибирские остались абсолютно целы. Но оказалось, что война не обязательна для того, чтобы уничтожить историческую застройку. Можно сделать это без всякой войны, бомбардировок, штурмов и разграблений, — написал блогер.

Блогер рассказал о полном уничтоженим Суконной, Дегтярной и Мокрой слобод в Казани, а также о новостройках на улицах Федосеевской, Зои Космодемьянской, Касаткина, Айдинова, Тихомирова и Тельмана.

- Уничтожены были целые улицы. Где-то построили бизнес-центры, где-то жилые дома в стиле "татарское барокко" или элитные посёлки для нефтяников. Но в половине случаев на месте исторических зданий остались пустыри. Как раны на теле города, поставившие вопрос о существовании городской среды в центре Казани.



Кстати, советские градостроительные планы тут ни при чём. До распада СССР кварталы, о которых пойдёт речь, благополучно дожили. Пиздец начался уже в новейшее время. Только с 2000 по 2011 гг. в Казани было снесено более 40 памятников истории и культуры, - отметил блогер.

Кстати



Илья Варламов — известный российский блогер, пишущий под ником zyalt, фотограф. Бизнесмен, руководитель рекламно-девелоперского агентства полного цикла iCube. Родился 7 января 1984 г. Окончил Московский архитектурный институт. Во время учёбы создал компанию, на основе которой возникла группа компаний ICube.