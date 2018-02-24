Официально: в Казани ушла в отставку судья, в отношении которой хотели возбудить дело

По собственному желанию подала в отставку судья Вахитовского районного суда Казани Галина Андреянова. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в пресс-службе суда.

- 21 февраля соответствующее заявление удовлетворила Квалификационная коллегия судей Татарстана. Не рассмотренные ею дела будут распределены между другими судьями, - сказали в пресс-службе.

Напомним, ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вынес два представления о возбуждении уголовных дел на двух судей из Казани. Глава Следкома дал согласие на возбуждение уголовных дел в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани Марины Фирсовой, а также в отношении судьи Вахитовского районного суда Казани Галины Андреяновой.

Они подозреваются в преступлениях, предусмотренных ст 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере».