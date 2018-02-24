Стало известно, где будут регистрировать браки вместо «Чаши»

Торжественные церемонии бракосочетания, запланированные в Центре семьи «Казан» с 1 апреля по 1 августа, пройдут в главном здании выставочного центра «Казанская ярмарка». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Это связано с тем, «Чаша» и прилегающая к ней территория задействованы в проведении чемпионата мира по футболу.
- Во время ЧМ здесь будет установлен экран для демонстрации матчей, 16-метровые осветительные башни, шатры, мобильная сцена для проведения концертов, - говорится в сообщении.
А в самом здании Центра семьи «Казан» будет работать медиа-центр, центр управления фестиваля и волонтерский центр.
Отметим, что подготовительные работы на территории уже начаты, в связи с чем уже полностью закрыта территория парковки.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.