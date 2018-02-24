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Стало известно, где будут регистрировать браки вместо «Чаши»

Стало известно, где будут регистрировать браки вместо «Чаши»
16+
Фото: ProKazan.ru
В Центре семьи «Казан» с 1 апреля по 1 августа разместится медиа-центр

Торжественные церемонии бракосочетания, запланированные в Центре семьи «Казан» с 1 апреля по 1 августа, пройдут в главном здании выставочного центра «Казанская ярмарка». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Это связано с тем, «Чаша» и прилегающая к ней территория задействованы в проведении чемпионата мира по футболу.

- Во время ЧМ здесь будет установлен экран для демонстрации матчей, 16-метровые осветительные башни, шатры, мобильная сцена для проведения концертов, - говорится в сообщении.

А в самом здании Центра семьи «Казан» будет работать медиа-центр, центр управления фестиваля и волонтерский центр.

Отметим, что подготовительные работы на территории уже начаты, в связи с чем уже полностью закрыта территория парковки.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.   

Люция Кашапова, 26.02.2018, 13:31
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин26 февраля 2018, 13:43
Ктото обломался со свадебной фотосессией возле страшилищ зилантов
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8
53
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Горожанин26 февраля 2018, 13:55
Все для горожан
0
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Горожанин26 февраля 2018, 14:28
Говорят, что браки заключаются на небесах, так что все желающие отправляйтесь туда...
7
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Горожанин26 февраля 2018, 14:28
В Казанской ярмарке делали выездную регистрацию. Есть очень красивые залы. Так что, удачное решение для замены временной.
2
16
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Горожанин26 февраля 2018, 14:29
В ответ на комментарий пользователя
Ктото обломался со свадебной фотосессией возле страшилищ зилантов
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Так туда можно же будет пройти территорию вокруг оцеплять никто не собирался.
1
3
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ага26 февраля 2018, 14:37
В ответ на комментарий пользователя
Ктото обломался со свадебной фотосессией возле страшилищ зилантов
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Тебя это радует, дурачок?
9
5
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Горожанин26 февраля 2018, 15:43
В ответ на комментарий пользователя
Тебя это радует, дурачок?
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тебя это огорчает, придyрок?
3
12
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Горожанин26 февраля 2018, 15:48
Прошу больше не проводить крупных мероприятий в городе! Меньше неудобств жителям города, не придется проводить "освоение" бюджета
5
7
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Горожанин26 февраля 2018, 15:58
При таких законах женятся только лошки.
А доказывает мои слова статистика разводов 85-95% в первые 3-5 лет брака.

Так что переносите места бракосочетания куда угодно, что толку. (!)
4
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Горожанин26 февраля 2018, 16:27
А гей браки по закону халяль где регистрируют?
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Горожанин26 февраля 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Прошу больше не проводить крупных мероприятий в городе! Меньше неудобств жителям города, не придется проводить "освоение" бюджета
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Зато как туризм поднялся, благодаря этим мероприятиям.
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ага26 февраля 2018, 17:07
Вот например я гей, мне где можно оформить отношения(?):-D(!)
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ага26 февраля 2018, 17:09
А бывают геи мусульманами(?)(!):-D
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Гость26 февраля 2018, 17:47
В ответ на комментарий пользователя
Прошу больше не проводить крупных мероприятий в городе! Меньше неудобств жителям города, не придется проводить "освоение" бюджета
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Из-за этих мероприятий хоть дороги немного делают и летом город почище бывает.
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Горожанин26 февраля 2018, 19:04
В ответ на комментарий пользователя
А бывают геи мусульманами(?)(!):-D
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они иблис :-D
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Горожанин26 февраля 2018, 20:51
В ответ на комментарий пользователя
При таких законах женятся только лошки.
А доказывает мои слова статистика разводов 85-95% в первые 3-5 лет брака.

Так что переносите места бракосочетания куда угодно, что толку. (!)
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Ну и на кой тогда нам такая ночная ваза нужна? Весь вид портит, да ещё и мутантов статуи понавтыкали там.
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Горожанин26 февраля 2018, 22:32
Хорошо что я женился в нормальном загсе, на факеле ужос
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Горожанин26 февраля 2018, 22:52
В ответ на комментарий пользователя
Ну и на кой тогда нам такая ночная ваза нужна? Весь вид портит, да ещё и мутантов статуи понавтыкали там.
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распилы никто не отменял. теперь зырьте всё время на эту чашку и позорьтесь при туристах :-D
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Кирилл Владков26 февраля 2018, 22:53
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте -- http://krati.co/blog
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