Стало известно, где будут регистрировать браки вместо «Чаши»

В Центре семьи «Казан» с 1 апреля по 1 августа разместится медиа-центр

Торжественные церемонии бракосочетания, запланированные в Центре семьи «Казан» с 1 апреля по 1 августа, пройдут в главном здании выставочного центра «Казанская ярмарка». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Это связано с тем, «Чаша» и прилегающая к ней территория задействованы в проведении чемпионата мира по футболу.

- Во время ЧМ здесь будет установлен экран для демонстрации матчей, 16-метровые осветительные башни, шатры, мобильная сцена для проведения концертов, - говорится в сообщении.

А в самом здании Центра семьи «Казан» будет работать медиа-центр, центр управления фестиваля и волонтерский центр.

Отметим, что подготовительные работы на территории уже начаты, в связи с чем уже полностью закрыта территория парковки.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.