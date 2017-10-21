Почему «Чашу» в Казани огородили забором?

Для проведения фанфеста на площадку проводят электричество и водоснабжение

В пятницу рабочие начали установку ограждений возле Центра семьи “Казан”. Пока работы не начались, однако среди казанцев уже распространяются слухи, что по какой-то причине власти решили демонтировать парковку, а на ее месте продлить зеленую зону. ProKazan.ru разбирался, какие работу пройдут у центра семьи “Казан”.

Подвод дополнительных коммуникаций

Руководитель департамента транспорта и таможенных процедур АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» Максим Денисов пояснил: парковку сохранят, проведут лишь дополнительные коммуникации.

- Демонтаж не планируется, там будут проводиться работы по подводу дополнительных коммуникаций - электро и водоснабжения для фестиваля болельщиков, проводимого в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Площадка будет дополнительно украшена, - прокомментировал Денисов.

В мэрии сообщили, что возле «Чаши» будет установлен большой экран, на котором будут транслироваться в прямом эфире все матчи чемпионата. На самой площадке для жителей и гостей города будет представлена концертная программа. Также будет организована торговля едой и напитками - для все этого и нужны коммуникации.

Также и в ведомстве, и в Департаменте добавили, что после спортивного мероприятия “общественное пространство станет для казанцев наследием чемпионата мира”.

Будет ли Центр семьи “Казан” регистрировать браки во время проведения фанфеста, пока неизвестно. По словам представителя пресс-службы исполкома Дианы Ахметзяновой, график работы “Чаши” на следующий год не утвержден. А потому, пока точно можно сказать только то, что до конца года в Центре семьи "Казан" брак можно будет зарегистрировать.