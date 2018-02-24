В Татарстане строителя насмерть придавило бетонной плитой

В Набережных Челнах 60-летнего строителя насмерть придавило бетонной плитой, сообщили в Следственном комитете РТ.

Трагедия произошла сегодня около 9.00 на стройке в 63-м комплексе.

- По предварительным данным, мужчину придавило бетонной плитой. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время выясняются все подробности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Челнах 23 февраля на заводе по металлообработке на улице Профильная в районе БСИ произошел пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили в мастерской труп 68-летнего слесаря. Одежда на погибшем выгорела полностью, а рядом с ним находился электрический обогреватель.