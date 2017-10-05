В Татарстане слесарь случайно устроил пожар на заводе и сам сгорел

В Набережных Челнах накануне вечером на заводе по металлообработке на улице Профильная в районе БСИ произошел пожар. Об этом пишут «Вести Камаза».

Прибывшие на место пожарные обнаружили в мастерской труп 68-летнего слесаря. Сообщается, что одежда на погибшем выгорела полностью, а рядом с ним находился электрический обогреватель.

- Следов поджога не обнаружено, замыкания электрообогревателя также не выявлено, - говорится в сообщении.

Отмечается, что слесарь был неосторожен при курении или при эксплуатации электрообогревателя. В настоящее время выясняются все подробности происшествия.