Посол США прилетел в Казань и сыграл на пианино в антикафе

Посол США в России Джон Хантсман накануне прилетел в Казань, он посетил одно из городских антикафе, где сыграл на пианино. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
За два дня, которые посол пробудет в Казани, он встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, бизнесменами, со студентами и преподавателями КГМУ и КФУ, побывает в "Иннополисе" и на Казанской ТЭЦ-3.
Кроме того, отмечается, что "глава дипмиссии США осмотрит наиболее знаковые достопримечательности Казани, чтобы отдать дань уважения богатому культурному наследию Республики Татарстан".
Хантсман занял должность посла США в России в октябре прошлого года, сменив на этом посту Джона Теффта; до этого он работал в каждой президентской администрации начиная с Рональда Рейгана. 57-летний американец исповедует мормонизм и имеет ученую степень бакалавра искусств в международной политике.
#ПосолХантсман: «Какой приём! Рад приехать в Казань впервые! С нетерпением жду возможности увидеть, как в Татарстане россияне и американцы вместе работают и добиваются успеха! #Kazan #посолсша pic.twitter.com/fVrSg6qfVf— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 25 февраля 2018 г.