Посол США прилетел в Казань и сыграл на пианино в антикафе

Он пробудет в столице Татарстана два дня

Посол США в России Джон Хантсман накануне прилетел в Казань, он посетил одно из городских антикафе, где сыграл на пианино. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

За два дня, которые посол пробудет в Казани, он встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, бизнесменами, со студентами и преподавателями КГМУ и КФУ, побывает в "Иннополисе" и на Казанской ТЭЦ-3.

Кроме того, отмечается, что "глава дипмиссии США осмотрит наиболее знаковые достопримечательности Казани, чтобы отдать дань уважения богатому культурному наследию Республики Татарстан".

Хантсман занял должность посла США в России в октябре прошлого года, сменив на этом посту Джона Теффта; до этого он работал в каждой президентской администрации начиная с Рональда Рейгана. 57-летний американец исповедует мормонизм и имеет ученую степень бакалавра искусств в международной политике.