В Казань приедет посол США

В столице Татарстана он пробудет два дня

В Казань 26 февраля приедет посол США в России Джон Хантсман. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на источники.

В столице Татарстана он пробудет два дня — 26 и 27 февраля.

Ожидается, что Хантсман встретится со студентами и преподавателями КГМУ и КФУ. В ходе встречи они будут обсуждать российско-американские отношения.