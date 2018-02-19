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В Казань приедет посол США

В Казань приедет посол США
16+
Фото: Wikimedia Commons
В столице Татарстана он пробудет два дня

В Казань 26 февраля приедет посол США в России Джон Хантсман. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на источники.

В столице Татарстана он пробудет два дня — 26 и 27 февраля.

Ожидается, что Хантсман встретится со студентами и преподавателями КГМУ и КФУ. В ходе встречи они будут обсуждать российско-американские отношения. 

Люция Кашапова, 20.02.2018, 18:12
Тэги: Политика
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Комментарии

Ол20 февраля 2018, 18:23
Боюсь что написать. Посудят %-8
6
9
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ашотик20 февраля 2018, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Боюсь что написать. Посудят %-8
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посол ты!!!
9
7
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Горожанин20 февраля 2018, 18:25
Джонни, забери меня отседова.....
11
14
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Горожанин20 февраля 2018, 18:26
КФУ ладно, но зачем КГМИ ?
1
8
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Горожанин20 февраля 2018, 18:27
ему тоже будут говорить, у нас любят людей с деньгами )?!
Лучший комментарий
2
17
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12320 февраля 2018, 18:32
Приедет подзуживать сепаратистов и либерастов
12
20
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Горожанин20 февраля 2018, 18:35
к лехе навальному в гости?
17
8
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Анвар20 февраля 2018, 18:38
В ответ на комментарий пользователя
Джонни, забери меня отседова.....
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Вали уже.
9
11
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Анвар20 февраля 2018, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
к лехе навальному в гости?
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Ага денежку завезет.
14
11
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Горожанин20 февраля 2018, 18:40
Поговорить кому заблоктровать ворованное бабло,кому нет.
1
6
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Горожанин20 февраля 2018, 18:40
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !!! ПО ЧАЩЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ ! ПУТИНА В ТАТАРСТАНЕ НЕТ
18
9
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Горожанин20 февраля 2018, 18:42
В ответ на комментарий пользователя
Приедет подзуживать сепаратистов и либерастов
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да ты что ? а ваш царь когда сюда приезжает, это как называется ?? приезжает к шовинистам ?
12
9
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Горожанин20 февраля 2018, 18:44
Будут пробки:-)
2
12
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эммм20 февраля 2018, 18:46
В ответ на комментарий пользователя
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !!! ПО ЧАЩЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ ! ПУТИНА В ТАТАРСТАНЕ НЕТ
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по какой еще чаще?
1
13
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Горожанин20 февраля 2018, 18:47
Путина в отставку !
12
16
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Горожанин20 февраля 2018, 18:51
РОССИЯ КОЛОНИЯ США.
18
9
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Горожанин20 февраля 2018, 19:06
Будет сеять в умы студентов пакостное зерно.
8
15
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Горожанин20 февраля 2018, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
Приедет подзуживать сепаратистов и либерастов
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и проплачивать
9
9
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Горожанин20 февраля 2018, 19:09
Перед выборами приезжает, значит 80% за Путяню не наберут, припугнет нашего колхозника!
4
9
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Горожанин20 февраля 2018, 19:18
ГОЛОСУЕМ ЗА - Г Р У Д И Н И Н А !!!!! ПУТИН ТЫ УВОЛЕН !
14
6
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Горожанин20 февраля 2018, 19:20
В ответ на комментарий пользователя
к лехе навальному в гости?
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в казанском кремле Лехи нет,там свои авторитеты.
1
7
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Горожанин20 февраля 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
к лехе навальному в гости?
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Янкерсы не забывают свою главную русофобскую пятую колонну.
3
6
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Горожанин20 февраля 2018, 19:26
Кто его приглашал?И с какой целью?
4
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Горожанин20 февраля 2018, 19:30
В ответ на комментарий пользователя
Кто его приглашал?И с какой целью?
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тебе не должно еб*ть, пожалуйся Путину
7
5
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Горожанин20 февраля 2018, 19:34
надеюсь у нас откроют консульство США
6
5
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Горожанин20 февраля 2018, 19:35
сейчас разнесется канонада взорванных пердаков у боярышников
4
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Горожанин20 февраля 2018, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
надеюсь у нас откроют консульство США
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да поскорей бы ! Татарстан все же значимая территория
8
5
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Горожанин20 февраля 2018, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
КФУ ладно, но зачем КГМИ ?
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КФУ ладно?.Опять стошнит кого то.
3
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Горожанин20 февраля 2018, 19:43
Так нагло? Интересно чем это всё закончится.? Ну это явно не на руку властям Татарстана. Америка да еще и в татарстан? Суверинитет подписать? Теперь для татарии америка федеральный центр? Конституцию татарстана на английском перепесать? Ну если едит посол то глава России видимо дал добро
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Горожанин20 февраля 2018, 19:48
Посол он со своими друзьями укропами бугага!
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Горожанин20 февраля 2018, 19:52
Свободу анцелле девис.
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Горожанин20 февраля 2018, 19:53
Ну а так Казанцам если он приедет с дочерми. Можно стать Казанским посолом в США
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Горожанин20 февраля 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
Так нагло? Интересно чем это всё закончится.? Ну это явно не на руку властям Татарстана. Америка да еще и в татарстан? Суверинитет подписать? Теперь для татарии америка федеральный центр? Конституцию татарстана на английском перепесать? Ну если едит посол то глава России видимо дал добро
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Путин уже глава России ? круто. А в Татарстане президент. И Путин нам не указ, кого приглашать , а кого нет
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Горожанин20 февраля 2018, 19:56
По этому поводу надо устроить сабантуй
2
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Горожанин20 февраля 2018, 19:58
В ответ на комментарий пользователя
Ну а так Казанцам если он приедет с дочерми. Можно стать Казанским посолом в США
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Дочерми)) Послом станешь. Деревенщина!
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Дима Манков20 февраля 2018, 20:04
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
4
0
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Горожанин20 февраля 2018, 20:06
Во всех странах встречают с плакатами янки ГОУ ХОМ,у нас наверно с Чак Чаком и жополизием.Буржуй будет искать майданутых с среди руководства.
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Горожанин20 февраля 2018, 20:17
Скорееб уже базу в татарстане построили >:>
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Горожанин20 февраля 2018, 20:25
Ну а если чесно. Не должно быть национальных разногласий. Но единственно дело в том, что всегда америка при всех конфликтах была в стороне. На их теретории ни когда не было мировых войн. И мне кажется, что массонская ложа существует. Вспомните: Гитлер? Кто финансово потдержал эту личность? Да и Ленин тоже был мне кажется засланным казачком., который кстати развалил Российскую Империю. И Николай 2 государь со своей семьей приняли мученеческую смерть. А РПЦ причислила в 2000 году его и его семью к лику святых. На мой взгляд, чисто с политической позиции, для татарстана это большая ошибка. И ябы даже сказал что клан рокфеллеров и рольдшельдов почему то заинтересовал татарстан.? Этот татарстан стратегически хороший регион для своих действий. Находится в середине России. Ну а насчёт перспективного оружия о котором мы и незнаем, может оказаться в этом регионе. Потипу как Ельцину подкинули жучёк, от которого он плохо себя чувствовал. Надо всегда знать амереканцев. Они всегда нам улыбаются, но за спиной они хотят из нас сделать коалицию. Тем более наш министр иностранных дел Лавров, мною глубоко уважаемый в отличии от этой чиновничей верхушки татарстана с безбашенными лозунгами "без булдырабез" в лихие года суверенитета, от бессилия Ельцина, в отличие действующего президента, Лавров он часто говорил о слипперах, это люди которые могут внушить идею какому нибуть чиновнику ради своих национальных идей. Вполне возможно что татарсан может оказатся под гипнозом сотрудников спец служб США. и этого нельзя исключать как бы это смешно не казалось. Ну не доверяю я этим людям. Столько народу в нашей истории погибло от власти этой страны. Это ведь наши предки. А бессмертный полк. Люди выходили с фотографиями своих предков в руках. Это же чьёто горе. Ведь должен быть патриотизм в конце концов? Зачем нам этот посол? Если только его перепить этого посла в спиртных напитках и доказать что мы могучая страна? Как в той истории: " 6 стаканов виски и 48 презервативов". Извените мы уже были там в качестве учённых, и доказали, как натан сельский: раз мы можем так пить, то и мы можем так и любить.
2
6
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Горожанин20 февраля 2018, 20:41
Лавров обычный подневольный хамелион, при Ельцине считал себя демократом и либералом, а при Путьке стал упертым сталинистом. За что уважать этого старого еврейского бабуина, который создал массу проблем для России, тянет ее вместе с Путькой в прошлый век.
3
4
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Горожанин20 февраля 2018, 20:43
Лавров стал слугой дьявола.
4
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Горожанин20 февраля 2018, 20:46
Даже нынешняя олимпиада показывает куда завели Россию Путины, Лавровы .......
2
4
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горожанин20 февраля 2018, 20:46
Да, чую, что это не к добру. Ничего хорошего в этом нет. А Минниханов что то слишком раз'ездился по разным странам. Ищет приключений на ...
2
4
Согласны с автором?
Дед20 февраля 2018, 20:47
В ответ на комментарий пользователя
Ну а если чесно. Не должно быть национальных разногласий. Но единственно дело в том, что всегда америка при всех конфликтах была в стороне. На их теретории ни когда не было мировых войн. И мне кажется, что массонская ложа существует. Вспомните: Гитлер? Кто финансово потдержал эту личность? Да и Ленин тоже был мне кажется засланным казачком., который кстати развалил Российскую Империю. И Николай 2 государь со своей семьей приняли мученеческую смерть. А РПЦ причислила в 2000 году его и его семью к лику святых. На мой взгляд, чисто с политической позиции, для татарстана это большая ошибка. И ябы даже сказал что клан рокфеллеров и рольдшельдов почему то заинтересовал татарстан.? Этот татарстан стратегически хороший регион для своих действий. Находится в середине России. Ну а насчёт перспективного оружия о котором мы и незнаем, может оказаться в этом регионе. Потипу как Ельцину подкинули жучёк, от которого он плохо себя чувствовал. Надо всегда знать амереканцев. Они всегда нам улыбаются, но за спиной они хотят из нас сделать коалицию. Тем более наш министр иностранных дел Лавров, мною глубоко уважаемый в отличии от этой чиновничей верхушки татарстана с безбашенными лозунгами "без булдырабез" в лихие года суверенитета, от бессилия Ельцина, в отличие действующего президента, Лавров он часто говорил о слипперах, это люди которые могут внушить идею какому нибуть чиновнику ради своих национальных идей. Вполне возможно что татарсан может оказатся под гипнозом сотрудников спец служб США. и этого нельзя исключать как бы это смешно не казалось. Ну не доверяю я этим людям. Столько народу в нашей истории погибло от власти этой страны. Это ведь наши предки. А бессмертный полк. Люди выходили с фотографиями своих предков в руках. Это же чьёто горе. Ведь должен быть патриотизм в конце концов? Зачем нам этот посол? Если только его перепить этого посла в спиртных напитках и доказать что мы могучая страна? Как в той истории: " 6 стаканов виски и 48 презервативов". Извените мы уже были там в качестве учённых, и доказали, как натан сельский: раз мы можем так пить, то и мы можем так и любить.
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Если коротко - нельзя доверять янкам!
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Горожанин20 февраля 2018, 20:54
Да что там говорить. Может и всё может быть. Вполне возможно что татарстан это просто объект исследований, всвязи с приездом посла США, скажем так для России, не исключено. Но я бы лично поступил так же как правительство России посмотреть на Татарстан как на полигон исследований, для закрытых и не кому не известных, исследовательских учреждений, находящиеся в неизвестном направлении. Всем и так понятно что время суверенитета исчерпало себя исторически. И Татарстану как субъекту Федерации России в ее нынешнем виде придется выплывать своими силами, считаясь с юридическими вопросами Конституции России. И извените за скромность но лето 2017 года было полно воронками и смерчами и с ливнями в татарии, которого в истории я не припомню. А недавно выпавший снег в Казани? Где этому грёбанному исполкому пришлось не сладко. Может это испытание какого то нового оружия? А вообще мне кажется Татарстан заслуживает это, только лишь потому что эта республика сама на себя навеяло это наказвние. А чем именно? А тем что эта республика и её верхушка посчитали себя чутли не Богами.
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Диана20 февраля 2018, 21:00
В ответ на комментарий пользователя
Ну а если чесно. Не должно быть национальных разногласий. Но единственно дело в том, что всегда америка при всех конфликтах была в стороне. На их теретории ни когда не было мировых войн. И мне кажется, что массонская ложа существует. Вспомните: Гитлер? Кто финансово потдержал эту личность? Да и Ленин тоже был мне кажется засланным казачком., который кстати развалил Российскую Империю. И Николай 2 государь со своей семьей приняли мученеческую смерть. А РПЦ причислила в 2000 году его и его семью к лику святых. На мой взгляд, чисто с политической позиции, для татарстана это большая ошибка. И ябы даже сказал что клан рокфеллеров и рольдшельдов почему то заинтересовал татарстан.? Этот татарстан стратегически хороший регион для своих действий. Находится в середине России. Ну а насчёт перспективного оружия о котором мы и незнаем, может оказаться в этом регионе. Потипу как Ельцину подкинули жучёк, от которого он плохо себя чувствовал. Надо всегда знать амереканцев. Они всегда нам улыбаются, но за спиной они хотят из нас сделать коалицию. Тем более наш министр иностранных дел Лавров, мною глубоко уважаемый в отличии от этой чиновничей верхушки татарстана с безбашенными лозунгами "без булдырабез" в лихие года суверенитета, от бессилия Ельцина, в отличие действующего президента, Лавров он часто говорил о слипперах, это люди которые могут внушить идею какому нибуть чиновнику ради своих национальных идей. Вполне возможно что татарсан может оказатся под гипнозом сотрудников спец служб США. и этого нельзя исключать как бы это смешно не казалось. Ну не доверяю я этим людям. Столько народу в нашей истории погибло от власти этой страны. Это ведь наши предки. А бессмертный полк. Люди выходили с фотографиями своих предков в руках. Это же чьёто горе. Ведь должен быть патриотизм в конце концов? Зачем нам этот посол? Если только его перепить этого посла в спиртных напитках и доказать что мы могучая страна? Как в той истории: " 6 стаканов виски и 48 презервативов". Извените мы уже были там в качестве учённых, и доказали, как натан сельский: раз мы можем так пить, то и мы можем так и любить.
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[***]
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Горожанин20 февраля 2018, 21:07
В ответ на комментарий пользователя
Да что там говорить. Может и всё может быть. Вполне возможно что татарстан это просто объект исследований, всвязи с приездом посла США, скажем так для России, не исключено. Но я бы лично поступил так же как правительство России посмотреть на Татарстан как на полигон исследований, для закрытых и не кому не известных, исследовательских учреждений, находящиеся в неизвестном направлении. Всем и так понятно что время суверенитета исчерпало себя исторически. И Татарстану как субъекту Федерации России в ее нынешнем виде придется выплывать своими силами, считаясь с юридическими вопросами Конституции России. И извените за скромность но лето 2017 года было полно воронками и смерчами и с ливнями в татарии, которого в истории я не припомню. А недавно выпавший снег в Казани? Где этому грёбанному исполкому пришлось не сладко. Может это испытание какого то нового оружия? А вообще мне кажется Татарстан заслуживает это, только лишь потому что эта республика сама на себя навеяло это наказвние. А чем именно? А тем что эта республика и её верхушка посчитали себя чутли не Богами.
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ты лучше рассуждал бы на тему, а не богом ли себя чувствует себя Путин, который себя считает самым умным ? узко мыслишь, дружок
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Димон20 февраля 2018, 21:11
В ответ на комментарий пользователя
Так нагло? Интересно чем это всё закончится.? Ну это явно не на руку властям Татарстана. Америка да еще и в татарстан? Суверинитет подписать? Теперь для татарии америка федеральный центр? Конституцию татарстана на английском перепесать? Ну если едит посол то глава России видимо дал добро
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Русский на уровне второго класса средней школы. А туда же, о политике рассуждать.
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Димон20 февраля 2018, 21:13
В ответ на комментарий пользователя
Во всех странах встречают с плакатами янки ГОУ ХОМ,у нас наверно с Чак Чаком и жополизием.Буржуй будет искать майданутых с среди руководства.
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А русских везде встречают с хлебом солью? Ты чего то перепутал.
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Димон20 февраля 2018, 21:16
В ответ на комментарий пользователя
Ну а если чесно. Не должно быть национальных разногласий. Но единственно дело в том, что всегда америка при всех конфликтах была в стороне. На их теретории ни когда не было мировых войн. И мне кажется, что массонская ложа существует. Вспомните: Гитлер? Кто финансово потдержал эту личность? Да и Ленин тоже был мне кажется засланным казачком., который кстати развалил Российскую Империю. И Николай 2 государь со своей семьей приняли мученеческую смерть. А РПЦ причислила в 2000 году его и его семью к лику святых. На мой взгляд, чисто с политической позиции, для татарстана это большая ошибка. И ябы даже сказал что клан рокфеллеров и рольдшельдов почему то заинтересовал татарстан.? Этот татарстан стратегически хороший регион для своих действий. Находится в середине России. Ну а насчёт перспективного оружия о котором мы и незнаем, может оказаться в этом регионе. Потипу как Ельцину подкинули жучёк, от которого он плохо себя чувствовал. Надо всегда знать амереканцев. Они всегда нам улыбаются, но за спиной они хотят из нас сделать коалицию. Тем более наш министр иностранных дел Лавров, мною глубоко уважаемый в отличии от этой чиновничей верхушки татарстана с безбашенными лозунгами "без булдырабез" в лихие года суверенитета, от бессилия Ельцина, в отличие действующего президента, Лавров он часто говорил о слипперах, это люди которые могут внушить идею какому нибуть чиновнику ради своих национальных идей. Вполне возможно что татарсан может оказатся под гипнозом сотрудников спец служб США. и этого нельзя исключать как бы это смешно не казалось. Ну не доверяю я этим людям. Столько народу в нашей истории погибло от власти этой страны. Это ведь наши предки. А бессмертный полк. Люди выходили с фотографиями своих предков в руках. Это же чьёто горе. Ведь должен быть патриотизм в конце концов? Зачем нам этот посол? Если только его перепить этого посла в спиртных напитках и доказать что мы могучая страна? Как в той истории: " 6 стаканов виски и 48 презервативов". Извените мы уже были там в качестве учённых, и доказали, как натан сельский: раз мы можем так пить, то и мы можем так и любить.
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Хватит бред писать. Массон недоделаный.
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Димон20 февраля 2018, 21:18
В ответ на комментарий пользователя
Если коротко - нельзя доверять янкам!
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Доверять можно только путину! (сарказм)
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Горожанин20 февраля 2018, 21:27
В ответ на комментарий пользователя
Хватит бред писать. Массон недоделаный.
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Ну я ни чего не могу поделать раз ты так узко мыслишь. Это твоё мировозрение.
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Горожанин20 февраля 2018, 21:29
В ответ на комментарий пользователя
Русский на уровне второго класса средней школы. А туда же, о политике рассуждать.
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Пля. Мои стилистические и грамотические ошибки ни как не влияют на доведение инфы до любого собеседника, и имеет доходчивый и завершённый характер.
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Горожанин20 февраля 2018, 21:31
В ответ на комментарий пользователя
Скорееб уже базу в татарстане построили >:>
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Для реабилитации американских военных
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Хруничев20 февраля 2018, 21:31
БОЙКОТ!!!
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Горожанин20 февраля 2018, 21:35
В ответ на комментарий пользователя
ты лучше рассуждал бы на тему, а не богом ли себя чувствует себя Путин, который себя считает самым умным ? узко мыслишь, дружок
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Да нет. Я считаю наооборот. Раз Бог дал ему стать президентом, то он не считает себя Богом. И как Ванга сказала: Слава России, слава Владимиру. Ну а реально: маленький человек будет править вами всю жизнь;)
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Горожанин20 февраля 2018, 21:39
В ответ на комментарий пользователя
Да нет. Я считаю наооборот. Раз Бог дал ему стать президентом, то он не считает себя Богом. И как Ванга сказала: Слава России, слава Владимиру. Ну а реально: маленький человек будет править вами всю жизнь;)
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дальше верь телевизору, а я - нет. Каждый умный человек скажет что по телевизору правду не скажут. А разве Минниханов не президент ? я тоже скажу, что бог дал ему стать президентом. И что ? дальше ты скажешь, что он не президент и бла бла.
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Горожанин20 февраля 2018, 21:41
В ответ на комментарий пользователя
ты лучше рассуждал бы на тему, а не богом ли себя чувствует себя Путин, который себя считает самым умным ? узко мыслишь, дружок
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Вообще я верю в знаковые события. Я сам родился 18 числв. 18 марта выборы. Так уж получилось что 18 марта день рождение Нашего депутата госдумы и бывшего прокурора Крыма Поклонской., и она сильно верущий и ярый приверженец нашего государя Николая 2 и его семьи. Было ли это совпадение случайным? Не знаю. Но на мой взгляд всё выстраиваится в гармоничный пазл! От которого веет будущим нашей России. Ну а за кого буду голосовать я? Это мое личное. Но в любом случае за счастливое лицо :)
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Горожанин20 февраля 2018, 22:15
В ответ на комментарий пользователя
Вообще я верю в знаковые события. Я сам родился 18 числв. 18 марта выборы. Так уж получилось что 18 марта день рождение Нашего депутата госдумы и бывшего прокурора Крыма Поклонской., и она сильно верущий и ярый приверженец нашего государя Николая 2 и его семьи. Было ли это совпадение случайным? Не знаю. Но на мой взгляд всё выстраиваится в гармоничный пазл! От которого веет будущим нашей России. Ну а за кого буду голосовать я? Это мое личное. Но в любом случае за счастливое лицо :)
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мда, я узнал по сообщению, что вы сторонник Путина. Господи, откуда вы беретесь ? лучше бы вас не было
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Горожанин20 февраля 2018, 22:17
В ответ на комментарий пользователя
дальше верь телевизору, а я - нет. Каждый умный человек скажет что по телевизору правду не скажут. А разве Минниханов не президент ? я тоже скажу, что бог дал ему стать президентом. И что ? дальше ты скажешь, что он не президент и бла бла.
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Лично я бы если верить всем религиям. То да я скажу что нашего президента выбрал Бог. Он был в Казани и говорил с Шаймиевым, дословно: насчет проекта Исхакова- Путин сказал Шаймиеву в бльнице- сердце радуется. А сердце это главное. Раз наш президент так говорит? То это от души. И мое почтение бывшему мэру Исхакову. Дай Аллах этому человеку счастья, процветания, удачи во всех делах, что он задумал. Вы просто не предстовляете его вклад в республику Татарстан. От Исхакова веет добротой, от него веет самоотдачей. И сам Аллах привел его по этому тернистому пути. Это тот человек, который реально понял смысл жизни. И если мне посчастливится, я обязательно с ним прочитаю вместе с ним в ряду взависимости от времени намаза то количество ракаатов, которые предписаны Аллахом в определенное время суток. Исхаков это искренний человек. Тем более его уровень в плане религии для многих будет совершенством. Да он много работал в арабских странах, и я уверен в тех странах есть люди которые просто закрепили в его душе веру в Аллаха, Его исламский университет это его детище, и его реализация всей жизни. Камиль Шамильевич это человек того уровня , который раскрывает потенциал в людях, и дает направление человеку в его реализации, а не наступающий на недостатки человека в плане манипуляции. лично я вам желаю в своём деле только это ":)"
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