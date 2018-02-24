В Челнах задержали парня, повесившего осколочную мину на дверь квартиры

В Набережных Челнах задержали 29-летнего парня, который повесил на дверь квартиры в доме 32/07 самодельную осколочную мину, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, вечером 21 февраля студент техникума заметил на ручке входной двери соседней квартиры, где проживает 27-летняя девушка, предмет, похожий на гранату. Из подъезда эвакуировали 40 человек, в том числе 8 детей.

23 февраля полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемого в совершении преступления – жителя поселка ЗЯБ, ранее было возбуждено дело по статье "незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия".

Парня отпустили домой под подписку о невыезде, сейчас выясняется, для чего именно он повесил мину.