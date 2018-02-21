В Челнах на двери квартиры нашли самодельную взрывчатку

В Набережных Челнах накануне на двери квартиры нашли самодельную взрывчатку, на место приехали сотрудники правоохранительных органов. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, около 20:00 студент техникума в жилом доме 32/07 заметил на ручке входной двери соседней квартиры висит предмет, похожий на гранату. Из подъезда эвакуировали 50 человек, в том числе 8 детей.

В ходе проверки выяснилось, что предмет на двери - это самодельная взрывчатка: детонатор, взрыватель, пакет с порохом, спустя примерно полтора часа самодельное взрывное устройство было обезврежено и отправлено на экспертизу.

Ведется проверка.