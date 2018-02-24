На избавление Казани от запаха канализации потратят свыше миллиарда рублей

Работы по реконструкции очистных сооружений начались осенью прошлого года

На модернизацию очистных сооружений в Казани, которая избавит город от запаха канализации, "Водоканал" потратит 1,3 млрд рублей. Об этом сегодня на совещании в мэрии города сообщил гендиректор МУП "Водоканал" Андрей Егоров.

Работы по реконструкции очистных сооружений начались осенью прошлого года и сейчас выполнены на 30 процентов. Укрытию подлежит 25 объектов, площадью 20 000 кв.м.

Стоимость проекта составляет 573 млн рублей. Еще 1,25 млрд рублей уйдет на строительство КНС "Заречная". Планируется строительство новых сетей и реконструкция старых, в том числе водозабора "Мирный".

В целом программа модернизации рассчитана на 12 лет, а общая сумма инвестиций — 44 млрд рублей.

Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин говорил, что в начале мая 2018 года планируется завершить реконструкцию. "Запах стоит не только в пределах водоканала, и не только в Приволжском районе, но уже доходит до центра. 50 лет назад мощности были одни, не думали, что город так разрастется. Сейчас найдено решение, осталось качественно завершить работы и навсегда забыть о запахе. Казанцы смогут навсегда забыть о запахах с очистных сооружений "Водоканала", - заявлял Метшин.