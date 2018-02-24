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На избавление Казани от запаха канализации потратят свыше миллиарда рублей

На избавление Казани от запаха канализации потратят свыше миллиарда рублей
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Работы по реконструкции очистных сооружений начались осенью прошлого года

На модернизацию очистных сооружений в Казани, которая избавит город от запаха канализации, "Водоканал" потратит 1,3 млрд рублей. Об этом сегодня на совещании в мэрии города сообщил гендиректор МУП "Водоканал" Андрей Егоров.

Работы по реконструкции очистных сооружений начались осенью прошлого года и сейчас выполнены на 30 процентов. Укрытию подлежит 25 объектов, площадью 20 000 кв.м.

Стоимость проекта составляет 573 млн рублей. Еще 1,25 млрд рублей уйдет на строительство КНС "Заречная". Планируется строительство новых сетей и реконструкция старых, в том числе водозабора "Мирный".

В целом программа модернизации рассчитана на 12 лет, а общая сумма инвестиций — 44 млрд рублей.

Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин говорил, что в начале мая 2018 года планируется завершить реконструкцию. "Запах стоит не только в пределах водоканала, и не только в Приволжском районе, но уже доходит до центра. 50 лет назад мощности были одни, не думали, что город так разрастется. Сейчас найдено решение, осталось качественно завершить работы и навсегда забыть о запахе. Казанцы смогут навсегда забыть о запахах с очистных сооружений "Водоканала", - заявлял Метшин.

N. Vildanov, 26.02.2018, 09:15
Тэги: Казанцы, Хорошие новости
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Комментарии

Горожанин26 февраля 2018, 09:18
Эх,был.бы я ''властью'', еще бы сотню миллиардов ''потратил '' на приток свежего.воздуха в город.:-P:-D Только.бы это, не прочитали ''власти ''.
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Горожанин26 февраля 2018, 10:32
В ответ на комментарий пользователя
Эх,был.бы я ''властью'', еще бы сотню миллиардов ''потратил '' на приток свежего.воздуха в город.:-P:-D Только.бы это, не прочитали ''власти ''.
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Ваше предложение внимательно рассмотрено. Сообщаем, что в ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на проектирование системы общегородской приточной вентиляции. Ввод вышеуказанной системы в строй запланирован на лето текущего года. Благодарим за активную позицию.
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Горожанин26 февраля 2018, 10:41
:-Dвот это новость,вот это размах,знай наших!!!не то что ваши илоны масыки,со своими фальконом )))
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Горожанин26 февраля 2018, 10:42
Где живём, тем и пахнет.
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Горожанин26 февраля 2018, 10:48
Грядет грандиозный распил выделенных средств......
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Горожанин26 февраля 2018, 11:19
В ответ на комментарий пользователя
Ваше предложение внимательно рассмотрено. Сообщаем, что в ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на проектирование системы общегородской приточной вентиляции. Ввод вышеуказанной системы в строй запланирован на лето текущего года. Благодарим за активную позицию.
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А где мая, писят на писят? А? Деньга я тожа лублу. :-P Идей мая, знащит деньга тожа есть мая.=-D
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Горожанин26 февраля 2018, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
Ваше предложение внимательно рассмотрено. Сообщаем, что в ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на проектирование системы общегородской приточной вентиляции. Ввод вышеуказанной системы в строй запланирован на лето текущего года. Благодарим за активную позицию.
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Предлахаю, пневмонасосы нагнетательные, установить в районе Боровых и далее в заповедную часть лаишевского.района. А конечные пневмопроводы свежевоздушных масс, распределить по районам города.
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Генаий Свердлов26 февраля 2018, 11:29
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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